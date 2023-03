”Miksi keskusta haluaa ampua susia, hakata metsää, polttaa dieseliä...” – keskustalta erikoinen avaus viestipalvelussa

Eduskuntavaalit lähenevät ja kampanjointi sosiaalisen median kanavissa käy kuumana. Maanantaina Yle uutisoi, että erityisesti perussuomalaiset ovat aktiivisia nuorten suosimassa videopalvelu Tiktokissa.

Nyt kampanjointi näkyy myös anonyymissä viestipalvelu Jodelissa. Erityisesti nuorten suosiossa olevaan palveluun keskustapuolueen nimissä tehty avaus saa hieraisemaan silmiä.

Keskustelun avauksessa todetaan: Miksi keskusta haluaa ampua susia, hakata metsää, polttaa dieseliä ja perustaa korkeakouluja korpeen?

Sen jälkeen todetaan, että tule ja ylläty, voit löytää oman kepulaisuutesi.

Keskustapuolueen viestintäpäällikkö Jirka Hakala, onko tämä keskustelun aloitus aito?

– Kyllä se on aito. Siellä on nuoria keskustalaisia ollut käymässä asiallista keskustelua ja murtamassa urakalla kepu-myyttejä. Keskustelut ovat olleet todella suosittuja. Meininki on ollut aika raikasta.

Mitä tällä on haettu?

– On nostettu kissa pöydälle. Tämmöisiä stereotypioita jotkut kilpailijat mielellään keskustasta levittävät. Niihin on sitten tartuttu tällä tavalla. Jos levitetään tämmöisiä väitteitä tai yksinkertaistuksia puolueen linjasta, niin ei ole haitaksi, jos niihin tartutaan härkää sarvista ja käydään asiat läpi. Jonkinlaista itseironiaa tämä myös osoittaa.

Onko tämä suunnitelmallisesti viestintäpuolen kehittämä juttu?

– Mukana keskustelemassa on ollut monenlaista sakkia. Tiedän, että mukana on ollut myös meidän viestintäpuolelta osallistujia. Se mitä olen siitä kuullut, niin keskusteluissa on oltu puolesta ja vastaan. Myös muiden puolueiden edustajia on osallistunut aika voimakkain sanankääntein keskusteluun.

– Tässä on vähän sekin ajatus, että kun muut ääripäät puhuvat, että keskusta on sitä ja keskusta on tätä, niin puolueaktiivit itse kertovat, että miten on asioiden oikea laita. Ilmeisesti tämä on toimiva tapa, koska sillä oli tavoitettu runsaasti väkeä.

Onko luvassa lisää räväköitä avauksia ennen eduskuntavaaleja?

– Meillä on linjavalinta puolueessa, että me emme vaalikampanjoissa ja mainoksissa pelottele, hauku tai lyttää. Luvassa on suoria kannanottoja, joihinkin kuumiin kysymyksiin.

– Esimerkiksi liikenneasiat ovat herättäneet erityisen paljon keskustelua. Vastakkain ovat olleet lähes 10 miljardin kokonaisuus uusia raidehankkeita ja toisaalla nämä nykyisten raiteiden ja teiden kuntoon laittaminen.

– Oma viesti ja oma asenne, sillä mennään eteenpäin vaalikampanjassa.

