Milloin nuhaisen lapsen voi viedä päiväkotiin? THL ja varhaiskasvatuksen johtaja vastaavat

Flunssaa, influenssaa, vatsatautia, norovirusta, enterorokkoa, koronavirusta sekä silmä- ja korvatulehduksia.

– Sairastelua on ollut paljon sekä lapsilla että henkilökunnalla, sanoo Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Minna Kari ja viittaa Kuopion päiväkotien tilanteeseen.

Lähes 200 vanhempaa kertoi Ylelle perheen sairastelun vaikuttavan työhön.

Karin mukaan päiväkodeissa ymmärretään hyvin, että sairastelun pitkittyminen voi olla vanhemmalle hankala tilanne.

– Kaikkien tahtotila on varmasti se, että sairastelua olisi mahdollisimman vähän.

Hänen mukaansa vanhemmat eivät tietoisesti tuo sairaita lapsia päiväkotiin, mutta joskus lapsen vointia voi olla vaikeaa tulkita kodista lähdettäessä, ja lapsi ei ehkä jaksakaan olla päiväkodin touhuissa mukana.

– Lapsi voi olla väsynyt, normaalia itkuisempi, ei jaksa leikkiä eikä osallistua ryhmätoimintaan.

Karin mukaan joskus päiväkodeissa voi olla tilanteita, että aamulla pohditaan yhdessä vanhempien ja työntekijöiden kesken, mikä lapsen vointi on ja jaksaako hän päiväkotipäivän.

Mistä sitten tietää, milloin kipeän lapsen voi viedä päiväkotiin?

Kuumeisen lapsen paikka on kotona

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lasteninfektiolääkäri Sohvi Kääriäinen kertoo, että lapsen voi viedä päiväkotiin, kun hän on selvästi toipumassa sairaudesta.

– Yleensä infektion alkuvaiheessa tartuttavuus on suurinta. Kun oireet ovat selkeästi vähentyneet, kuume on poissa ja lapsen vointi on sellainen, että hän jaksaa osallistua varhaiskasvatukseen, niin sitten voi palata päivähoitoon.

Siitä ei ole tarkkaa ohjetta, kuinka monta päivää flunssaa täytyisi kotona sairastaa.

Sen sijaan vatsataudissa Kääriäisen mukaan on usein ohjattu olemaan kaksi oireetonta vuorokautta kotona, mutta tästä voi olla myös paikallisia ohjeita.

– Lisäksi tulee huomioida vatsataudin aiheuttaja. Tiettyjen bakteerin aiheuttamien vatsatautien kohdalla on mikrobikohtaisia ohjeita. Näissä tapauksissa ohjeet annetaan terveydenhuollosta taudin toteamisen yhteydessä.

Vanhemman kannattaa seurata lapsen vointia, kuten esimerkiksi kuumetta ja oireiden kehittymistä. Myös tavalliset asiat kertovat, kuinka lapsi on toipumassa taudista.

– On hyvä myös seurata, jaksaako lapsi leikkiä ja touhuta kotona ja onko syöminen ja nukkuminen normaalia.

Aivan samalla lailla päivähoidossa voidaan Kääriäisen mukaan arvioida sitä, miten lapsi jaksaa osallistua varhaiskasvatukseen.

– Jos ilmenee infektio-oireita kuten kuumetta, niin se on hyvä huomioida. Lisäksi vanhempien kanssa on hyvä keskustella siitä, miltä lapsen vointi on näyttänyt kotona ja mihin päin vointi on kehittynyt päivän mittaan.

Kun vanhempi pohtii ja arvioi lapsen yleiskuntoa ennen päiväkotiin viemistä, hän voi esittää itselleen kysymyksen.

– Voi miettiä, jaksaisiko itse mennä töihin siinä tilanteessa. On lapsen edun mukaista miettiä sitä, että palataan sitten hoitoon, kun lapsi on tarpeeksi hyvävointinen.

Välillä lapsen yskä tai nuha kuitenkin pitkittyy.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Minna Kari sanoo, että päiväkotiin voi tulla, kun oireet ovat jo selkeästi vähentyneet ja lapsen yleisvointi on hyvä.

Avaa kuvien katselu Taudin helpottaessa voi palata päiväkotiin. Kuva: Sakari Piippo / Yle

THL:n Kääriäisen mukaan kotona ei tarvitse olla niin pitkään kuin nuha tai yskä kestää.

– Tärkeintä olisi alkuvaiheessa kotona sairastaminen. Kun tauti kotona on helpottamassa, niin lieviä oireita, kuten nuhaa, on aika tavallisesti vielä jäljellä. Niistä huolimatta voi yleensä palata hoitoon, koska taudin tartuttavuus on alun jälkeen vähentynyt.

Kuinka tauteja ja viruksia vältetään?

Käsien pesu on kaikista tärkein asia, kun halutaan, että taudit eivät päiväkodeissa tartu, sanoo Minna Kari.

– Yleinen puhtaustaso ja lelujen pesu. Meillä on Kuopiossa laadittu varhaiskasvatuspalveluiden hygieniaohje.

Siinä ohjeistetaan henkilökuntaa, miten päivän eri toiminnoissa huomioidaan hyvä hygienia.

THL:n Sohvi Kääriäisen mukaan päiväkodeissa onkin tehty paljon toimia, joilla pyritään vähentämään infektioiden tarttumista päiväkodeissa.

– Tärkeimpiä keinoja on se, että huolehditaan käsihygieniasta, yskimishygieniasta ja toki se, että taudit sairastetaan kotona. Siivoustoimia voidaan tehostaa. Huolehtia siitä, että kosketuspintoja puhdistetaan ja samoin lelujen puhdistamista voidaan tehdä, jotta pinnoilta tarttumiset vähentyvät.

Joskus päiväkotien ovissa on niin sanottuja ”tautilistoja.” Kääriäisen mukaan päiväkoti voisi pyrkiä tiedottamaan poikkeavasta tautitilanteesta jo aikaisemmin, jotta vanhemmat voivat mahdollisuuksien mukaan varautua tilanteeseen.

Päiväkodeissa on käytäntö, että kädet pestään kun tullaan ja lähdetään. Sama pitäisi Kääriäisen mukaan muistaa myös kotona.

– Samoin käsihygieniaan kannattaa panostaa myös kodin ulkopuolella liikkuessa.

Miksi pienet lapset sairastavat paljon?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vakavia A-streptokokin aiheuttamia infektioita on alkuvuonna todettu tavallista enemmän. Myös vakavien infektioiden määrä on kasvanut.

THL:n Sohvi Kääriäinen kertoo, että koronavirusrajoitukset vuosina 2020–2021 aiheuttivat sen, että monia virus- ja bakteeritauteja sairastettiin vähemmän.

Kun rajoituksia ei enää ole, niin se on johtanut siihen, että hengitystievirusinfektioita on raportoitu tänä talvena enemmän kuin aikaisempina vuosina.

– Se liittyy siihen, että on sairastamisvelkaa ja hengitystieinfektioita kiertää paljon. Kun kanssakäyminen on nyt lisääntynyt, niin tauditkin leviävät enemmän.

Pienillä lapsilla ei ole vielä immuniteettia tavanomaisia patogeeneja eli taudinaiheuttajia kohtaan. Siksi he sairastavat aikuisia ja vanhempia lapsia enemmän.

Siitä ei Kääriäisen mukaan ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan immuniteetin kehittyminen lapsilla kestää.

– Toki tiedetään, että etenkin alle kolmevuotiaat lapset sairastavat paljon. Silloin kyse on siitä, että he kohtaavat kyseisen patogeenin ensimmäistä kertaa elämässään.

Tavallisille hengitystieinfektioille ei myöskään muodostu elinikäistä immuniteettia. Siksi vanhemmille voi tulla samoja tauteja kuin lapsille.

– Tietyillä viruksilla voi olla useita alalajeja. Lisäksi virus voi muuntua. Tyypillisesti esimerkiksi influenssavirus muuntuu kausien välillä ja aiheuttaa vuosittaisen epidemian.