Antti Kaikkonen vahvistaa: Haki lonkerot hänelle ja Lintilälle – eivät tienneet tarvittavasta luvasta Puolustusvoimien koneessa juomiselle

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vahvisti Ylen Ykkösaamussa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kertomuksen, että hän haki molemmille lonkerot, kun parivaljakko matkasi Puolustusvoimien lentokoneella Ruotsiin viime vuoden toukokuussa.

Lintilä on aiemmin kertonut juhlistaneensa Kaikkosen kanssa eduskunnan Nato-äänestystä juomalla yhdet lonkerot Puolustusvoimien koneessa ja että nimenomaan Kaikkonen oli hakenut juomat.

– Minulla ei ole mitään lisättävää tai korjattavaa siihen, mitä Lintilä on sanonut, Kaikkonen sanoi haastattelussa.

Puolustusvoimat on vahvistanut muun muassa Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että kyseiselle lennolle ei ollut pyydetty alkoholitarjoilua. Alkoholin nauttiminen lennolla on sallittua vain, jos ilmaoperaatiokeskuksen päällikkö on antanut siihen luvan.

Kaikkosen mukaan lonkeronjuomisessa ei tieten tahtoen rikottu sääntöjä, vaan he eivät olleet tietoisia tarvittavasta luvasta.

Useat tiedotusvälineet ovat viikon ajan uutisoineet väitteitä elinkeinoministerin Mika Lintilän alkoholinkäytöstä työtehtävissä. Lintilä itse on kiistänyt työskennelleensä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Kaikkonen totesi Ykkösaamun haastattelussa, että hänellä itsellään ei ole sellaisia havaintoja, että Lintilä olisi hoitanut virkatehtäviään humalatilassa. Hänestä tapaus alkaa olla loppuunkaluttu.

– Kun tässä on yhden lonkerotölkin tarkkuudella asiaa vatvottu, olisiko se jo riittävä tarkkuus.