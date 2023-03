Vaasalaisen Vilma-koiran iltalenkistä tuli sankaritarina: Löysi pahasti kylmettyneen miehen metsästä

Vaasassa Pappilanmäellä perheineen asuva Ove Kvist oli lähdössä torstai-iltana perheen Elsa- ja Vilma-koirien kanssa iltalenkille yhdeksän aikaan illalla. Tavallinen lenkkireitti vie usein Pappilanmäen ja Melaniemen väliselle metsäpolulle, jossa kulkee talvella moottorikelkkareitti.

Sinne mentiin nytkin. Pian lenkki sai kuitenkin erikoisen käänteen. Matkan jatkuessa otsalampun valossa kohti kelkkareittiä metsään toinen koirista ilmaisi löytäneensä ja merkinneensä jotain.

– Sata metriä ennen pyörätietä Vilma ampaisi 90 astetta sivulle ja rupesi hakkumaan. Kun käännyin katsomaan, näin vähissä vaatteissä olevan kylmettyneen näköisen miehen jäällä. Siinä menee sellainen jäässä oleva laskuoja merelle. Siinä hän seisoi, Ove Kvist kertoo.

”Tiesin heti että nyt on tosi kyseessä”

Puolipukeissa jäällä seissyt noin 25–30-vuotias mies oli pahasti kylmettynyt, mutta pystyi vastailemaan jähmeän oloisesti Ove Kvistin muutamiin kysymyksiin. Kvist tajusi heti, ettei aikaa ole hukattavaksi.

– Olen ollut 13 vuotta töissä pelastuslaitoksella ja ambulanssissa. Voi kyllä sanoa että kovin kauan ei olisi tarvinnut enää aikaa kulua, kun tilanne olisi ollut ihan toinen. Tiesin että on vain vähän aikaa, Ove Kvist kertaa.

Apu tulikin poliisin ja ambulanssin muodossa paikalle nopeasti ja mies saatiin lämpimään hoitoon ja tutkittavaksi. Kvistillä ei ole tiedossa, mitä miehelle nyt kuuluu.

Poliisi hakee Vilmalle sankarikoiran tunnustusta sen esimerkillisestä toiminnasta.

Ei ihan tavallinen koira

Kaiken kunnian tapahtuneesta saa kuitenkin perheen Vilma-koira, joka ei ole ihan tavallinen rottweiler. Viisivuotiasta Vilmaa on nimittäin koulutettu pari vuotta juuri pelastuskoiraksi.

Eturistisiteiden jalkavaivat ja sitä seuranneet leikkaukset pakottivat jättämään hommat ja virallista pelastuskoiraa siitä ei tullut.

Mutta kuten torstai-illan tapahtumasarja todisti, tuhansien tuntien harjoittelu ei ole mennyt hukkaan.

– Aloitimme koulutuksen aikanaan jo kolmetoistaviikkoisena ja kuljimme Kauhajoella asti, jossa saimme mahtavaa oppia ja koulutusta. Kovempiin hommiin sitä ei valitettavasti voi ottaa, mutta jälkiä sille on tehty ja tehdään. Tämähän oli sille hyvä harjoitus, Ove Kvist kertaa

Kesäisin mökillä ja luonnossa on tehty erilaisia esine-etsintäharjoituksia. Kaikki tavara kännykästä, huivista tai pienestä metalliprikasta lähtien on löytänyt tiensä Vilman avulla pois.

– Parisen vuotta sitten tuossa samassa metsässä Vilma merkkasi maastoon jotain, ja minä ihmettelin sitten, että mikäs nyt on kun koira makaa ja katsoo minua ja katsoo jalkoihinsa. No, siellä oli jonkun kadonnut avain. Kyllä niiden kyvyt on aivan käsittämättömiä. sanoo Ove Kvist.

Sankarikoira-ainesta

Tapahtuneen jälkeen poliisi otti Ove Kvistiin yhteyttä ja ilmoitti laittavansa eteenpäin kirjelmän, jossa Vilmalle tullaan esittämään vuosittain myönnettävää Sankarikoira-tunnustusta.

Sankarikoiran arvon tai kunniamaininnan voi saada koira, joka on pelastanut ihmisen tai useampia ihmisiä välittömästä tai suuresta hengenvaarasta.

– Hieno homma jos Vilma saa tälläisen tunnustuksen. Onhan se sille kovalle työlle jonkinlainen palkinto itsellekin, mutta Vilmahan tässä kaiken teki. Kehotan kyllä ihmisiä satsaamaan tälläiseen pelastuskoiratoimintaan, se ei varmasti mene hukkaan vaikka aikaa ottaakin, Ove Kvist sanoo.