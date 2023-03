"Mä oon Pertti ja kyllästynyt kaikkeen" – animaattori on piirtänyt Kansanradion soittajista jo yli 200 kuvaa Instagramiin

Naiset pukevat iltapuvun kanssa lenkkarit tai muut ”mölökeröt kengät”. Miesten partoihin tarttuu aterioiden haju. Englannin kieltä viljellään ihan suotta kaikkialla. Ja mitä ihmettä sekin muka tarkoittaa, kun Meiju Suvas pyytää puremaan?

Monenlaiset huomiot ja epäkohdat saavat suomalaiset tarttumaan luuriin ja soittamaan Kansanradioon. Se, mikä kansalaisia huolettaa, inspiroi animaattori Juha Ilmari Lainetta. Hänen Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) kansan äänet saavat kuvitteelliset kasvot.

Laine on piirtänyt ”fanimaatioitaan”, eli antanut Kansanradion tosikoille ja veitikoille kasvoja nyt nelisen vuotta.

– Ei siinä ehkä ole sen isompaa ideaa. Se viihdyttää ja huvittaa minua, ja siitä on hupia myös muille.

Herkkumutteri ja syrjitty diabeetikko

Ensimmäiset Kansan kasvot on piirretty kesällä 2018. Tilin aloituspuheenvuorossa lukuisiin tosi-tv-ohjelmiin pyrkinyt miessoittaja epäilee, että hänen televisiouransa esteenä on diabetes.

Nyt kuvitettuja kansalaisia löytyy tililtä jo reilusti yli parisataa. Laineen oma suosikki ja ”ensirakkaus” on yksinkertaisuudessaan kutkuttava.

– Siinä sittemmin aika tutuksikin tullut naisääni kysyy, mikä on herkkumutteri ja miten sitä käytetään.

Piirtäjää puhuttelee soittajien vino huumori.

”Mä oon Pertti ja mä oon nyt kyllästyny kaikkeen”, aloittaa eräs soittajista puhelun (siirryt toiseen palveluun). Soittaja kertoo kaatuneensa ja jaksaneensa nousta lattialta vain, koska hänen piti päästää sisälle jäänyt pörriäinen ulos.

Myös tarpeeksi ponnekas tuohtumus saa Laineen tarttumaan kynään.

– Näitä tosikkopuolen hommia. Jos joku todella kovalla vakaumuksella esittää jonkun täysin älyttömän mielipiteen, se on minulle ja ehkä muillekin hauskaa.

Laine on ammatiltaan mainoselokuvien ohjaaja. Huolestuneiden kansalaisten animointia hän harrastaa, koska on aina pitänyt sekä Kansanradiosta että kasvojen piirtämisestä. "Ja olen aika hyvä arvaamaan, miltä joku näyttää. Television laulukilpailujakin kuuntelen silmät kiinni. Osun aika usein oikeaan laulajan ulkonäön suhteen."

Kansanradio soi kuplan ulkopuolelta

Idea Kansanradiosta syntyi vuonna 1979. Se päästi kansan ensimmäistä kertaa esittämään radiossa omia mielipiteitään muustakin kuin esimerkiksi toivelevyistään.

Samat aiheet, jotka alkuajan soittajia puhuttivat, ovat pinnalla edelleen: köyhyys, eläkeläisten asema ja verot, esimerkiksi.

Juha Ilmari Laineelle on aktiivikuuntelijana muodostunut kuva siitä, mikä meitä kansakuntana vuodesta ja hallituskaudesta toiseen jurppii.

– Päättäjät. He päättävät vääriä asioita tai eivät kiinnitä huomiota oikeisiin. Ja tällä hetkellä iäkkäämpi väestö on kyllä tuskastunut digitalisaatioon ja siihen, että kaikki on netissä.

Kansanradiota on tehty jo 44 vuotta Kansanradio aloitti vuonna 1979. Se oli ensimmäinen suomalainen yleisönosastotyyppinen radio-ohjelma. Kuuntelijat voivat osallistua ohjelmaan soittamalla puhelinpäivystykseen tai -vastaajaan sekä lähettämällä sähkö- tai kirjepostia. Lähetys päästää ääneen ”tosikot ja veitikat”. Laaja aihekirjo vaihtelee maailmanpolitiikasta ja vastoinkäymisistä esimerkiksi kieli poskessa lausuttuihin vitseihin ja runoihin.

Vaikka soittajat ilmoittavat asiansa usein kieli poskessa tai ovat tahattoman koomisia, Laine näkee kansan syvien rivien välissä myös aitoa merkitystä.

– Siellä on puheenvuoroja, jotka tulevat oman kokemuspiirin ulkopuolelta ja jäisivät ilman tätä ohjelmaa kuulematta. On painavaa asiaa köyhyydestä tai vaikka siitä, millaisten asioiden kanssa joku ikäluokka painiskelee.

Hyvä paha algoritmi

Kansan kasvoja seuraa Instagramissa jo yli 38 000 ihmistä, joiden eteen algoritmi videoita tarjoaa. Laineella itsellään ei ole Instagram-sovellusta puhelimessaan, ja hän – nurinkurista kyllä – pyrkii itse eroon algoritmeistä.

Tätä aihetta hän käsittelisi myös, jos soittaisi itse Kansanradioon.

– Tekoälyasiat pohdituttavat minua. Yhteiskunta menee algoritmien määrittelemäksi, ja koneet ohjailevat ihmisiä. Koneethan ovat aika ehdottomia. Enemmän inhimillisyyttä ja vähemmän koneita!

Liittyisikö algoritmien ylivallasta huolestunut kansalainen Laine radiossa tosikoiden vai veitikoiden leiriin?

– Varmaan lähtisin liikenteeseen tosikkolinjalla. Tai en tiedä, riippuu päivästä.

