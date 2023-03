Silicon Valley Bankin haltuunoton vaikutukset jäänevät Suomessa välillisiksi, uskoo Suomen finanssiala

Piilaaksossa riskitason on katsottu nousseen, ja on kiinnitetty enemmän huomiota yhtiöiden kannattavuuteen kuin kasvuun, analysoi Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Toistaiseksi näyttää siltä, että Silicon Valley Bankin haltuunotossa on kyse yksittäisen pankin ongelmista.

Myös suomalaisissa pankeissa seurataan tarkoin vaikeuksiin joutuneen yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin tilannetta. Yhdysvaltain pankkiviranomainen on ilmoittanut ottavansa haltuun talletuspaosta kärsivän, Piilaakson kasvu- ja teknologiayritysten rahoittajana tunnetun pankin.

– Onhan tämä ihan merkittävä tapahtuma, koska kysymyksessä on kaiketi Yhdysvaltain 18. suurin pankki ja varmaankin toiseksi suurin pankki, mikä Yhdysvalloissa menee nurin, sanoo Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Vaikutuksia on tullut Suomeenkin markkinareaktioiden muodossa.

– Markkinoille tällä on vaikutusta, mutta ihan suoraa vaikutusta suomalaiselle finanssialalle en tässä näe. Lukuun ottamatta sitä, että totta kai perjantaina suomalaistenkin pankkiosakkeiden osakekurssit olivat alamäessä myös Helsingissä.

Lähtölaukaus uudelle finanssikriisille?

Silicon Valley Bankin haltuunotto tuo mieleen vuoden 2008 finanssikriisin tapahtumat. Onko tässä nyt sytykkeitä yhtä laajaan ja ikävään tapahtumaketjuun?

– On aika ennenaikaista sanoa. Lisäksi sen [finanssikriisin] jälkeen on tehty aika paljon toimenpiteitä, jotka ovat lisänneet finanssitoimijoiden vakavaraisuutta, Ahosniemi muistuttaa.

Toisaalta nyt taustalla vaikuttaa myös korkojen nousu.

– Pienemmät pankit eivät pysty kovin nopeasti myymään joukkovelkakirjalainojaan, joiden tuotto on heikentynyt kovasti korkotason nousussa. Ja jos asiakkaat samanaikaisesti haluavat nostaa talletuksia näistä pankeista, silloin pankit ovat vaikeuksissa. Mahdollista on, että pienemmille pankeille Yhdysvalloissa voi vielä tulla lisää ongelmia, Ahosniemi arvioi.

Sinällään viranomaisten puutuminen pankin toimintaan ei ole mitenkään tavatonta.

”Järkevää toimintaa silloin kun riskit ovat hallittuja”

– Finanssikriisin aikana uhkasi tulla tilanne, että rahoitusmarkkinoiden toimijat eivät luottaneet toinen toisiinsa. Koko rahoitusjärjestelmä, talouden verenkierto uhkasi pysähtyä. Tällaisen tilanteen estämiseksi viranomaiset puuttuvat ja niin pitääkin tehdä, jos kovia ongelmia tulee, Ahosniemi korostaa.

Perinteisesti Yhdysvalloissa yritystoiminnan rahoitus on ollut enemmän pörssi- kuin pankkikeskeistä.

– Kasvuyritysten rahoituksen suhteen Piilaaksossa on ollut tilanne se, että riskitason on katsottu nousseen ja enemmän on kiinnitetty huomiota yhtiöiden kannattavuuteen kuin siihen kasvuun.

Mutta onko kasvuyritysten rahoittaminen ylipääänsä pankeille liian riskialtista puuhaa?

– Pankit sitä Suomessakin tekevät ja se on ihan järkevää toimintaa silloin, kun riskit ovat hallittuja. Ja kyllä se on ihan yksi hyvä tapa rahoittaa, Ahosniemi sanoo.

