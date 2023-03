Tuoreet satelliittikuvat näyttävät tuhojen laajuuden Bahmutissa

Tuoreet satelliittikuvat Bahmutista näyttävät muun muassa palavia ja tuhoutuneita asuinalueita, siltoja, teitä ja teollisuusrakennuksia. Kuvat on Maxarin mukaan otettu maanantaina, joten tuhoja on luultavasti tullut sen jälkeen enemmänkin.

Avaa kuvien katselu Tuhoutunut silta ja tie Bahmutissa kuvattuna 6. maaliskuuta 2023. Kuva: Maxar

Bahmutissa taisteleva venäläinen palkka-armeija Wagner on kertonut hallitsevansa kaikkia kaupunkia halkovan Bahmutkanjoen itäpuolella olevia alueita. Ukrainan sotaa tiiviisti seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi perjantaisessa tilannekatsauksessaan, ettei se usko Wagnerin tällä hetkellä kykenevän yrittämään joen ylittämistä.

Sen sijaan raskaita tappioita kärsineen palkka-armeijan uskotaan nyt odottavan tavallisten venäläisjoukkojen saapumista alueelle, jotta se voisi itse astua taisteluissa taka-alalle.

Avaa kuvien katselu Tuhottuja siltoja Bahmutovkan joen varrella 6. maaliskuuta. Kuva: Maxar

Bahmutin kaupungin hallinnasta on käyty raskaita taisteluja viime toukokuusta alkaen. Useat tahot ovat arvioineet, ettei Bahmutilla ole sodan kannalta suurta strategista merkitystä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti kuitenkin tiistaina CNN:n haastattelussa, että Venäjällä olisi ”avoin tie” kohti muita Itä-Ukrainan keskeisiä kaupunkeja, mikäli Bahmut menetettäisiin.

– Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat edetä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, Slovjanskiin. Tie olisi avoin venäläisille Bahmutin jälkeen.

Zelenskyi vakuutti samalla, että Ukrainan sotilasjohto on yksimielinen kaupungin puolustuksen jatkamisesta.