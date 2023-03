Britannian yleisradioyhtiön väitetään taipuneen poliittiseen painostukseen

Britannian yleisradioyhtiö BBC on joutunut ankaran julkisen keskustelun keskelle sen jälkeen, kun se päätti hyllyttää suosittuja Match of The Day -jalkapallolähetyksiä juontaneen lajilegenda Gary Linekerin. Syynä oli tämän sosiaalisessa mediassa esittämänsä arvostelu Britannian konservatiivihallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan.

Linekerin kommentit koskivat maan sisäministeri Suella Bravermanin Twitterissä julkaisemaa videota, jossa hän kertoi uudesta maahanmuuttoa koskevasta lakiesityksestä. Lain nojalla luvattomasti maahan saapuvia ihmisiä voitaisiin poistaa maasta.

Lineker vertasi hallituksen ajamaa tiukkaa linjaa ja kielenkäyttöä 1930-luvun natsi-Saksaan, mikä raivostutti Bravermanin ja maan konservatiivista lehdistöä. Britannian pääministeri Rishi Sunak on nimennyt veneillä Englannin kanaalin ylittävien siirtolaisten pysäyttämisen yhdeksi viidestä päätavoitteistaan.

Linekerin hyllytys on ajanut BBC:n outoon asemaan. Perjantai-iltana entiset jalkapalloilijat Ian Wright ja Alan Shearer ilmoittivat, etteivät he suostu esiintymään BBC:n jalkapallomakasiinissa solidaarisuudesta Linekeriä kohtaan. Myös neljä kanavan otteluselostajaa kertoivat kokevansa, ettei ohjelman parissa työskentely olisi heistä oikein.

Kieltäytymisten seurauksena BBC ilmoittaa, että lauantaina jalkapallo-ottelu lähetetään poikkeuksellisesti ilman juontajan ja asiantuntijoiden keskustelua, sekä ilman selostusta.

Linekerin hyllytys on saanut monet uskomaan, että BBC olisi taipunut konservatiivihallituksen painostuksen alla. Esimerkiksi BBC:n entinen pääjohtaja Greg Dyke on sanonut, että yhtiöllä on pitkään ollut käytäntö, jonka mukaan säännöt poliittisesta puolueettomuudesta eivät koske viihdeohjelmien ja urheilulähetysten juontajia.

– Todellinen ongelma tässä on se, että BBC on toiminnallaan vahingoittanut omaa uskottavuuttaan. Ulospäin tämä näyttää siltä, että BBC on taipunut hallituksen paineen edessä, Dyke sanoi lauantaina BBC:n radio-ohjelmassa.

Gary Lineker (kuvassa oikealla) voitti jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen maalikuninkuuden vuonna 1986.

Attenborough'n luontosarjan jakson televisioesitys estettiin

Perjantaina yleisradioyhtiön ongelmat syvenivät entisestään. Brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo, ettei BBC suostu esittämään yhtä legendaarisen luonnontieteilijän Sir Richard Attenborough'n tulevan sarjan jaksoista. Guardianin mukaan syy jakson hyllyttämiselle on pelko siitä, että sarjan luontokatoa käsittelevän jakson pelätään joutuvan konservatiivisen lehdistön ja poliitikkojen arvostelun kohteeksi.

Sarjan viisi muuta jaksoa lähetetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti BBC One -kanavalla parhaaseen katseluaikaan. Päätös on suututtanut ohjelman tekijöitä.

Vuonna 1985 aateloitu Sir David Attenborough on maailmankuulu luontodokumenttien tekijä.

BBC on itse kiistänyt poliittisen vaikuttamisen tai pelon olleen syynä jakson poisvetämiselle. Yhtiön mukaan kyseistä jaksoa ei ollut edes tarkoitettu televisiolevitykseen. Jakso tulee olemaan katsottavissa BBC:n suoratoistopalvelussa. Tv- ja suoratoistopalvelut tavoittavat eri-ikäisiä ja erilaisia yleisöjä.