Pohjoisen tähti -sarja myy Lapilla, huippu-urheilulla ja perhedraamalla – näyttelijä Saara Kotkaniemi joutui opettelemaan lyömään niin, että sattuu

Nordic noir -synkistely on saanut katsojat vakuutettua siitä, että pienimmässäkin tuppukylässä voi tapahtua järjettömiä rikoksia ja sarjamurhaajien määrä suhteessa väestöön voi olla uskomattomissa lukemissa.

Lajityypin tv-sarjoissa kriminaalipsykologiaan erikoistuneet neropattipoliisit tietävät heti rikospaikalle tullessaan, mihin tutkinta kannattaa suunnata.

Pohjoisen tähdessä poliisityö on jotain ihan muuta.

Tässä sarjassa ei löydetä ojanpohjilta alastomia neitsyitä silvottuina. Tässä sarjassa poliisihommia tehdään, koska jotain töitä kaikkien pitää tehdä elääkseen.

Niitä tehdään sellaisen pomon alaisuudessa, joka laskee päiviä neljäntoista vuoden päässä odottavaan eläkkeeseen. Niitä tekevät tavalliset pulliaiset virka-aikana ja kykyjensä äärirajoilla.

Myös rikokset ovat mitä ovat.

Vakaviakin nimikkeitä löytyy, mutta poliisityön arki on kännisten hörhöjen sekoiluja, karhupuvussa mellestäviä urpoja ja maksamatta livistäviä ravintola-asiakkaita.

Jokainen rikos perustuu tositapahtumiin.

Avaa kuvien katselu Sarjan työparia näyttelevät Saara Kotkaniemi ja Karim Rapatti. Kuva: Mitro Härkönen/Yellow Film & TV

Ohjaaja Teppo Airaksinen on sitä mieltä, että lähestymistapa tuo inhimillisyyttä karkeaan genreen. Tekijöiden tavoitteena on ollut ravistella synkkääkin synkempää lajityyppiä.

– Sarjan rikokset syntyvät meidän inhimillisistä vioistamme ja virheistämme. Jos muut tekevät nordic noiria, niin me teemme scandic blancia. Se on vähän inhimillisempää, valoisampaa ja ihmisläheisempää.

Kolme tuntia yhteen suuntaan

Järjettömät välimatkat ja Lapin huikeat maisemat ovat keskeisessä roolissa Pohjoisen tähdessä.

Niistä on otettu kaikki irti ja niiden voimalla sarjaa myydään myös maailmalle. Pohjoisen tähti on myyty jo kaikkiin Pohjoismaihin ja Espanjaan. Sarjasta odotetaan seuraavaa kansainvälistä suomalaishittiä.

Ohjaaja Teppo Airaksinen arvelee, että huoli ilmastonmuutoksesta on yksi tekijä siinä, miksi Lappi kiinnostaa katsojia maailmalla.

Kansainvälisillä markkinoilla sarjaa myydään idealla siitä, että kyseessä on mahdollisesti maailman suurin poliisipiiri, 66th North District.

– Puhdasta luontoa janotaan nyt ihan eri tavalla kuin ennen. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ei lumikaan ole.

Avaa kuvien katselu Elokuvaohjaaja Teppo Airaksinen on työryhmineen luonut sarjan visuualisen ilmeen, joka maalaa Lapin loputtomat maisemat ja etäisyydet omintakeisella tavalla. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Pohjoisen tähdessä pysähdellään tämän tästä ankeille grillikioskeille. Muu aika kuluu enimmäkseen jäkittämällä autossa.

– Jos lähtee Saariselältä Rovaniemelle, niin matka vie kolme tuntia yhteen suuntaan. Ei sinne lähdetä ketään akuutisti pelastamaan. Työtehtävissä mietitään sitä, missä voi pysähtyä pissalla tai mistä saa kelvollista kahvia, Airaksinen kuvailee.

Pakkasen purema irlantilaistuottaja huumantui Lapista

Lapin uskomaton avaruus iski myös mukana tiimissä olleeseen irlantilaiseen huipputuottajaan Jackie Larkiniin.

Larkin on ollut tekemässä ison budjetin elokuvia ja sarjoja pitkin maailmaa, mutta Pohjoisen tähti oli hänelle silti aivan poikkeuksellinen kokemus.

– Heti kun astuin autosta ulos, näin ensimmäisenä irkkupubin. Se oli ihan naurettavaa, mutta sitten istuin rekeen, ja tajuntani räjähti! Olin nähnyt postikortteja ja kuvia Lapista, mutta todellisuus oli vielä kauniimpaa. Etenkin auringonnousut ja -laskut olivat käsittämättömän upeita.

Pakkasšokista selvittyään Larkin rakastui Lappiin. Tuottajakonkariin teki vaikutuksen se, miten hyvin varustautuneita paikalliset olivat äärioloissa kuvaamiseen.

– Kun tulin Suomeen, menin heti retkeilykauppaan ja sanoin, että myykää minulle kaikki tarpeellinen! Pahimpana päivänä oli -21 astetta, mutta suomalainen työryhmä ei ollut moksiskaan. Heti mietin sitä, miten upealta punainen veri näyttää valkella hangella.

Avaa kuvien katselu Irlantilainen huipputuottaja Jackie Larkin oli vaikuttunut siitä, miten pienellä porukalla Suomessa voidaan tehdä huippulaatua. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Suomalainen tuotantotapa teki Larkiniin vaikutuksen.

Larkin on tottunut isojen elokuvien ja kalliiden sarjojen tekemisessä raskaan kaluston liikutteluun. Hän vertaa normaalityötään kiertävän sirkuksen vetämiseen; rekkojen ja trailereiden muodostamien kolonnien liikutteluun.

Pohjoisen tähden kalusto kulki ketterästi pienellä tiimillä. Tiukan budjetin sarjassa se oli kullanarvoista. Arktisissa olosuhteissa kuvauspäivät tulevat kalliiksi, Larkin todistaa.

– Päivänvaloa on vain muutama tunti, joten kaikki on suunniteltava äärimmäisen tarkkaan. Jos kalusto vaurioituu vaikka pakkasen takia, kestää varaosien saaminen pitkään. Siksi kaikki ulkokuvat suunniteltiin kuukauden kuvausjaksolle, sisällä tapahtuvat kohtaukset kuvattiin Helsingissä.

Katso sarja Yle Areenassa

Lapissa vietetyn kuukauden aikana kuvausryhmästä muodostui perhe. Larkinin mielestä ohjaaja Teppo Airaksisella oli siinä keskeinen rooli.

– Tepolla on aina aikaa ihmisille. Se, että hänellä on tuotannosta toiseen seuraava ammattilaisten ryhmä kertoo, miten haluttu työtoveri Teppo on. Hänellä on joku sanaton kieli ja loputtomiin myönteistä energiaa, joka säteilee kaikkiin

Ruokapöydässä tapahtuu kaikki

Pohjoisen tähden kehystarina piirtyy Maria Pudaksen hahmon ympärille.

Entinen nyrkkeilyn maailmanmestari, nykyinen paikallispoliisi ja toinen tarinan keskiössä olevan perheen äideistä on Rovaniemen kansallissankari.

Arkeen sulautumista vaikeuttaa se, että jokainen paikallinen pidätettävä piripää muistaa mestaruusottelun huippuhetket. Se, että päähenkilö on melkoisen introvertti, vaikuttaa kaikkeen myös.

Pudas haaveilee paluusta kehään. Siihen tarjoutuu mahdollisuus, kun isän firman velat lankeavat maksettaviksi.

Pohjoisen tähti onkin enemmän tarina perheestä ja intohimosta nyrkkeilyyn kuin perinteinen rikossarja.

Avaa kuvien katselu Kuva: Petteri Bülow / Yle

Pudas elää arkea, johon kuuluu alakoululainen poika, Iina Kuustosen esittämä puoliso ja känkkäävä teini. Samaa pihapiiriä asustavat Pudaksen vanhemmat ja suhteellisen rasittava velimies.

Koko hälisevän perheen kanssa jaetaan leipä ja työ, eikä se aina ole kivutonta. Isän firma on veloissa, mikä patistaa Pudaksen takaisin kehään.

Muutenkin kaikki perheenjäsenet ovat enemmän tai vähemmän sekaantuneet Pudaksen nyrkkeilyhommiin – ja suulaassa arjessa aivan kaikkeen.

Kahdeksan hengen illallisten kuvaaminen oli tekijöiden mukaan luontevasti päällepuhumista ja aidon oloista kaaosta. Kun ruokailut kuvattiin perättäisinä päivinä, työryhmä myös söi hyvin.

Piti lyödä niin, että sattuu

Sekä pääroolia esittänyt Saara Kotkaniemi että hänen työpariaan näytellyt Karim Rapatti aloittivat treenaamisen nollista.

Molemmilla oli yli puolen vuoden ajan nyrkkeilytreenaaja. Lisäksi huippunyrkkeilijä Eva Wahlström oli mukana tuotannossa varmistamassa, että etenkin mestaruusottelu näytti autenttiselta.

Saara Kotkaniemi uurasti huolella roolinsa eteen, mutta palaute nyrkkeilystä oli karua kaiken harjoittelunkin jälkeen.

– Eva sanoi, että jos treenaisin kymmenen vuotta kokopäiväisesti, voisin päästä sille tasolle, mitä sarjassa kuvataan. Kerran luulin saaneeni iskun läpi, mutta Eva kuvaili sitä lähinnä kutitteluna.

Avaa kuvien katselu Karim Rapatti näyttelee sarjassa syrjäänvetäytyvää Samu Pajalaa. Rapatille reissu Lappiin oli mieletön kokemus. – En ollut koskaan käynyt niin kaukana Suomessa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Nyrkkeily otti koville sekä henkisesti että fyysisesti.

Maria Pudaksen työparia, Samu Pajalaa näyttelevä Karim Rapatti luuli treenien alussa pääsevänsä helpolla.

Urheilullisella nuorella miehellä oli takana yli kymmenen vuoden jääkiekkoura.

– Luulin pääseväni helpolla, mutta en ole ikinä ollut mistään yhtä poikki kun olin nyrkkeilytreeneistä. Se oli paljon vaikeampaa ja kokonaisvaltaisempaa kuin miltä telkkarissa näyttää!

Pääroolia näytellyt Saara Kotkaniemi joutui laittamaan pataan teatterikoulun aikaiset opit siitä, ettei näyttelijäntyössä koskaan satuteta oikeasti.

– Nyrkkeilyssä on pakko satuttaa niin että tuntuu. Se jo sattuu, kun isku osuu omaan hanskaan, suojaukseen. Piti oppia kestämään se, että itseä sattuu ja satutat toista. Se kummasti auttoi, kun Eva ja Teppo huusivat kameran vieressä, että lyö leukaan! Lyö kovempaa! Jostain sitten tuli se tappajanvaisto, joka sai kaiken näyttämään todelta.

Avaa kuvien katselu Pohjoisen tähti on ensimmäinen Ylen tuotanto, jossa rikos ratkaistaan yhden jakson aikana. Kuva: Atte Männikkö, Yellow Film & TV / Yle

Pohjoisen tähden kaikki ensimmäisen kauden jaksot voi katsoa Yle Areenasta. Televisiossa sarja näkyy sunnuntaisin klo 21.05 TV1:ltä.