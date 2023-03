Analyysi: Euroviisuista on tulossa Suomi–Ruotsi-maaottelu

Loreen voitti lauantaina odotetusti Melodifestivalenin ja lähtee edustamaan Ruotsia Liverpoolin Euroviisuihin kappaleella Tattoo.

Olin seuraamassa Mellon finaalia Tukholman Friends Arenalla, ja voitto oli pedattu Loreenille. Ennakkosuosikki sai esiintyä parhaalla paikalla numerolla kymmenen. Finalisteja oli 12, ja mieleenpainuvin hetki esiintyä on joukon häntäpäässä. Show oli jopa hieman tylsä läpihuutojuttu.

Mutta pakko se on myöntää. Loreenin kappale on taitavasti rakennettu korvamato ja sen esitys viimeisen päälle hiottu. Vuonna 2012 kertaalleen Euroviisut voittanut Loreen on esiintyjänä taitava ja varma. Kaikki on kuin suoraan ruotsalaisen popmusiikin oppikirjasta.

Samaan aikaan Ruotsin edustuskappale on riskitön. Kriitikot ovat sanoneet, että Loreen ratsastaa vanhalla maineellaan. Kappale tuo mieleen Euphoria-biisin ja ei tarjoa mitään uutta.

Avaa kuvien katselu Loreen esitti Melodifestivalenilla Tattoo-viisukappaleen jättimäisten näyttöjen välissä. Kuva: Alma Bengtsson / SVT / Melodifestivalen

Loreen lähtee Euroviisuihin selkeänä ennakkosuosikkina. Vedonlyöntitilastoissa (siirryt toiseen palveluun) voiton mahdollisuus on tällä hetkellä 38 prosenttia.

Suomen Käärijä ja Cha cha cha on listauksessa toisella sijalla, ja voittoon katsotaan olevan 14 prosentin mahdollisuus.

Minulta on kysytty usein, voiko vedonlyöntitilastoihin luottaa. Koko totuutta ne eivät kerro, mutta ne antavat osviittaa. Kun Lordi kisasi vuonna 2006 Ateenassa, Suomi oli ennen finaalia vedonlyönneissä sijalla viisi. Kukaan ei täysin uskaltanut luottaa kaavasta poikkeavan hirviöbändin voittoon.

Suomen Käärijä on tämän vuoden Euroviisujen musta hevonen Lordin tavoin. Cha cha cha -kappale on noussut ilmiöksi, kun ihmiset ympäri maailmaa ovat hämmästelleet, että mitä he ovat juuri nähneet ja kuulleet.

Erottuminen ja mieleen jääminen on Euroviisuissa avainasemassa. Tosin tänä vuonna se ei paljoa vaadi, sillä taso on keskinkertainen ja vaisu.

Euroviisufanit ovat arvioineet, että Suomen tarttuva kappale ja sen räiskyvä esitys tulee saamaan äänivyöryn yleisöltä. Äänestystä on muutettu tänä vuonna siten, että semifinaaleissa äänet tulevat pelkästään yleisöltä. Tuomaristot tulevat mukaan vasta finaalissa.

Suomen menestyksen kohtalo on siis pitkälti tuomaristojen käsissä. Yleensä musiikin ammattilaiset arvostavat perinteisempää laatua kuin laatikon ulkopuolelta tulevaa hulluttelua.

Viime vuosina Euroviisujen voittajat ovat heijastaneet maailmantilannetta. Kaksi vuotta sitten voiton vei italialainen rockbändi Måneskin, sillä pandemian jälkeen ihmiset kaipasivat takaisin elävän musiikin pariin. Viime vuonna eurooppalaiset osoittivat solidaarisuutta sodassa olevalle Ukrainalle.

Mitä ihmiset tänä vuonna sitten haluavat? Palataanko viimeisen päälle tuotetun popin pariin, vai tuntuuko maailmanmeno niin ahdistavalta, että on pakko lähteä tanssimaan.

Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun) reaktiovideosta, jolla Loreen suhtautui happamasti Käärijän kappaleeseen. Samaan aikaan ruotsalaiset ovat jopa povanneet Suomelle viisuvoittoa.

Liverpoolissa tullaan näkemään kutkuttava Suomi–Ruotsi-maaottelu.

Lisää jännitystä peliin tuo se, että ruotsalaiset joutuvat miettimään Loreenin lavashow’n uusiksi. Laulajan päälle laskeutuva valtava näyttö painaa lähes kaksi tonnia, ja se on liikaa Euroviisuihin, jossa tekniikka joudutaan miettimään lähes 40 esityksen mukaan.

Suomalaisten on puolestaan varmistettava, että Käärijän vihreä bolero säilyy mukana Liverpooliin asti.