Tutkijan mukaan Venäjä saattaa reagoida Yhdysvaltain pommikoneen lentoon Suomenlahden yllä

Yhdysvaltain ilmavoimien B-52-pommikone lensi lauantai-illan aikana Suomenlahdella. Puolassa transponderinsa eli tutkavastaajansa käynnistänyt kone näytti aluksi suuntaavan kohti Venäjän toiseksi suurinta kaupunkia, Pietaria. Kone kääntyi kuitenkin reitiltään kohti Baltiaa ennen Venäjälle kuuluvaa Suursaarta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kertoo, että lennon tarkoitus on todennäköisesti ollut viestiä Venäjälle, että Yhdysvallat on sitoutunut alueeseen, sen turvallisuuteen, ja että se on valmiudessa alueen puolustamiseen.

Vanhasen mukaan Suomenlahdella lisääntynyt toiminta on yksi Ukrainan sodan heijastusvaikutuksista.

– Euroopan turvallisuustilanne on jännitteisempi kuin aikaisemmin, jonka seurauksena sotilaallinen toiminta on lisääntynyt myös Pohjois-Euroopassa.

Itämeren merkitys on ollut koko ajan suuri Naton 5. artiklan ja Baltian maiden puolustuksen kannalta, Vanhanen toteaa. Etenkin vuodesta 2014 lähtien asia on hänen mukaansa ymmärretty Naton piirissä.

Yle kertoi aiemmin tällä viikolla Venäjän lisänneen sotilastoimintaa Suursaaressa, noin 40 kilometrin päässä Suomen rannikosta. Vanhasen mukaan eilinen lento saattoi olla myös vastaus tälle toiminnalle.

Lue lisää: Venäjä on aktivoitunut Suursaaressa, joka on aivan Suomen vieressä

Yhdysvaltalaisen sotilaskoneen eilinen lento on Vanhasen mukaan siinä mielessä poikkeava, että Suomenlahdella niitä on aikaisemmin nähty lähinnä sotaharjoitusten yhteydessä. Ajoittaisten yksittäisten lentojen lisäksi myös Norja ja Ruotsi ovat aiemmin sallineet yhdysvaltalaisten koneiden käyttää omaa ilmatilaansa.

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisiä pommikoneita nähdään tällä alueella, mutta totta kai tällaisena aikana niiden merkitys korostuu. Kun muistutetaan, että ollaan läsnä tällä alueella, ja ollaan aktiivisia, niin sillä toivotaan olevan hillitsevä vaikutus Venäjän toimiin.

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen on erikoistunut muun muassa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Euroopan turvallisuuteen ja transatlanttisiin suhteisiin. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Vanhanen ei näe lennossa dramatiikkaa

Vanhanen uskoo, että Venäjä pystyy tavalla tai toisella reagoimaan Yhdysvaltain pommikoneen lentoon. Omien vastaavien lentojen lisäksi kyseeseen voisi mahdollisesti tulla lentoliikenteeseen kohdistettu GPS-häirintä tai erilaiset ilmatilaloukkaukset.

– Tällaisissa tapauksissa se on lähes protokollan mukaista. Vastareaktiot eivät ole poissuljettuja.

Vanhanen ei koe, että eilisessä lennossa olisi mitään dramatiikkaa. Hän kuitenkin näkee, että riskit lisääntyvät sen mukaan, mitä enemmän eri osapuolet alueella aktivoituvat.

– Mikäli tällainen toiminta yleistyy, niin luonnollisesti myös riskit vahingoille kasvavat. Venäjä on tehnyt vuosien aikana useita vaarallisia hävittäjälentoja lähellä yhdysvaltalaista sotakalustoa Itämeren alueella.

Itämeren ja Suomenlahden merkitys kasvaa

Vanhanen pitää lähes varmana, että sekä Venäjä että Nato tulevat tulevaisuudessa keskittämään yhä enemmän toimintaa Itämeren ja Suomenlahden alueelle Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten myötä.

– Itämeri on yksi maailman merkittävimmistä solmukohdista merenkulun ja kaupankäynnin kannalta, mikä tekee sen vakaudesta ja hallinnasta tärkeän kaikille osapuolille. Hypoteettisen kriisitilanteen aikana merialueen ja sen ilmatilan hallinta on myös hyvin tärkeää, jotta mahdollisia sotilasoperaatioita pystytään tukemaan, Vanhanen toteaa.