Onko Suomessa liian helppoa elää tukien varassa? Näin tutkijat vastaavat

Sosiaaliturvajärjestelmään perehtyneiden tutkijoiden mukaan tukien varassa eläminen ei ole Suomessa liian helppoa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eriarvoisuuteen ja köyhyyteen perehtynyt johtava tutkija Anna-Maria Isola vastaavat molemmat olevansa jokseenkin eri mieltä Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun) esitetyn väitteen kanssa.

– Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta sosiaaliturvaan liittyy odotusaikoja ja stressiä, joka sitoo energiaa ja haittaa muuta elämää, eikä se pääosin riitä kohtuulliseen kulutukseen, Isola perustelee vastaustaan.

Saaren mukaan tukien pitkäaikainen käyttö on Suomessa suhteellisen vähäistä.

– Meillä on itse asiassa yksi ainoa etuus, jossa tuen kesto on pitkällä aikavälillä kasvanut, ja se on toimeentulotuki. Siinäkin selityksenä on se, että työmarkkinatuelle pääsemistä on vaikeutettu, jolloin toimeentulotuen käyttö on lisääntynyt, kun muita vaihtoehtoja ei ole, Saari sanoo.

Tutkijoiden mukaan Suomen etuustaso ei ole myöskään kansainvälisessä vertailussa erityisen avokätinen.

Saari huomauttaa, että vaalikoneen väittämään ei kuitenkaan ole olemassa oikeaa vastausta. Hän on ollut mukana kommentoimassa Ylen vaalikoneen kysymyksen muotoilua myös suunnitteluvaiheessa.

– Tämä on niin sanottu uskomusjärjestelmäkysymys, eli tutkijatkaan eivät tiedä, onko sosiaaliturvalla eläminen liian helppoa. Puolueilla on erilaisia sisäisesti johdonmukaisia uskomusjärjestelmiä asian suhteen.

”Mitä oikeammalle mennään, sitä enemmän sosiaaliturva laiskistaa”

Yle uutisoi lauantaina puoluejohtajien vastauksista kysymykseen. Jakolinjat eivät olleet yllättäviä. Keskustasta oikealle puolueiden puheenjohtajat korostivat kannustinloukkujen aiheuttamia ongelmia. Vasemmalla oltiin enemmän huolissaan perusturvan riittävyydestä.

– Tämä jakolinja on ikiaikainen. Mitä oikeammalle mennään, sitä enemmän sosiaaliturva laiskistaa, ja mitä enemmän mennään vasemmalle, sitä enemmän sosiaaliturva nähdään oikeutena, Saari sanoo.

Tutkijoiden mukaan myös kannustinloukkujen aiheuttamista ongelmista on hyvä käydä keskustelua.

THL:n Isola viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan esimerkiksi hyvällä ansiosidonnaisella olevilla voi olla kiusausta jäädä pidemmäksi aikaa ansiosidonnaiselle kuin tarvetta olisi.

Ansiosidonnaista saavat ovat kuitenkin eri ryhmä kuin esimerkiksi pidempään toimeentulotuella olleet.

– Ihmisryhmässä, jossa pienituloisuus on pitkittynyt ja erilaiset ongelmat kasaantuvat, en puhuisi kannustinongelmista tai siitä, että etuuksia pienentämällä se tilanne parantuisi, Isola sanoo.

Sosiaaliturvan uudistaminen seuraavan hallituksen työlistalla

Tuleva hallitus jatkaa todennäköisesti työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi. Tällä vaalikaudella asiaa on pohdittu sosiaaliturvakomiteassa, jossa on edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Uudistuksen sisältö riippuu siitä, mitkä puolueet vaaleissa pärjäävät ja miltä pohjalta hallitus muodostetaan, mutta joistain asioista puolueet ovat yksimielisiä. Esimerkiksi byrokratian karsiminen ja järjestelmän monimutkaisuuden vähentäminen on monen puolueen toivelistalla.

Sosiaaliturvakomitea on esittänyt (siirryt toiseen palveluun) useampia Kelan etuuksien yhdistämistä yhdeksi perusturvaetuudeksi.

Saari arvioi, että uudistus vähentäisi byrokratialoukkoja, mutta sen huono puoli on etuustason sitominen pitkälle tulevaisuuteen.

– Kukaan ei pystyisi tulevaisuudessa nostamaan etuuksien tasoa, sillä perusturvapalkkiin tehtävistä muutoksista tulisi niin kalliita. On päätettävä, haluammeko sitoa sosiaaliturvan nykyiselle tasolle, Saari sanoo.

Puolueilla ei ole vielä yksimielisyyttä myöskään siitä, mitkä etuudet yhdistettäisiin osaksi uutta perusturvaetuutta. Tähän voisivat kuulua esimerkiksi työttömän peruspäivärahat ja vähimmäismääräiset kuntoutus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat.

Sosiaaliturvakomitea on jättänyt asian seuraavan hallituksen selvitettäväksi.

