Hyppää mukaan Oscar-gaalan punaiselle matolle – Yle seuraa elokuvajuhlaa läpi yön

Oscarit jaetaan taas!

Palkinnot vuoden 2022 parhaille elokuville jaetaan 95. kertaa. Suora lähetys Dolby Theatren punaiselta matolta alkaa kello 0.30, ja itse gaala starttaa kello 2. Tässä artikkelissa seurataan gaalan vaiheita.

Teemalla ja Areenassa lähetystä kommentoivat elokuva-asiantuntija Anna Möttölä, toimittaja J. P. Pulkkinen ja näyttelijä Elias Salonen. Voit myös osallistua keskusteluun Oscar-chatissa, jossa päivystävät Yle Kioskin toimittaja Matti Riitakorpi ja kulttuuritoimittaja Janne Sundqvist.

Svenska Yleltä juontamassa ovat ohjelmajuontaja Nicke Aldén ja elokuvatoimittaja Silja Sahlgren-Fodstad.

Eniten ehdokkuuksia (11) on Daniel Kwanin ja Daniel Scheinertin ohjaamalla tieteiskomedialla Everything Everywhere All at Once. Elokuva on rinnakkaisulottuvuuksineen niin outo, että sen nousua Oscar-suosikiksi voi pitää todella poikkeuksellisena.

Samalla se kertoo siitä, miten isossa murroksessa gaala on. Tämä on seurausta siitä, että Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenistöä on kasvatettu viime vuosina tuhansilla nimillä. Ennen kaikkea mukaan on kutsuttu muita kuin valkoisia miehiä.

Lue ennakkoanalyysi aiheesta täältä.

Pääosakategoriat auki

Everything Everywhere All at Once on ennakkosuosikki parhaan elokuvan ja ohjauksen kategorioissa. Myös miessivuosa menee käytännössä varmasti Ke Huy Quanille. Michelle Yeoh on myös mahdollinen naispääosan voittaja.

EEAAO:n lisäksi ehdokkuuksia kahmivat The Banshees of Inisherin (9), Länsirintamalta ei mitään uutta (9) ja Elvis (8).

Eräs illan kiinnostavimmista kilvoista käydään naispääosan kategoriassa. Tárin Cate Blanchett oli pitkään ennakkosuosikki, mutta Michelle Yeoh sai Yhdysvaltain näyttelijöiden killan SAG:n palkinnon. Veikkaustoimistoilla Blanchett ja Yeoh ovat tasoissa.

Avaa kuvien katselu Näyttelijä Brendan Fraser saapumassa Oscareiden punaiselle matolle. Kuva: Caroline Brehman / EPA

Myös miespääosa on auki. Brendan Fraser teki vaikuttavaa työtä ristiriitaisen vastaanoton saaneessa The Whalessa, mutta palkinto voi mennä Austin Butlerille, joka näytteli nimiroolin Baz Luhrmannin Elviksessä. Jos Butler voittaa, tulee hänestä ensimmäinen Oscareissa palkittu näyttelijä, joka on syntynyt 1990-luvulla.

Odotettuja musiikkiesityksiä ovat ainakin Rihannan Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever) ja Lady Gagan Hold My Hand (Top Gun: Maverick). Gagan esiintyminen varmistui viime hetkillä. Parhaan kappaleen kategoriassa ennakkosuosikki on intialaisen RRR:n mieletön Naatu Naatu.

Gaalan juontaa kolmatta kertaa Jimmy Kimmel.