Analyysi: Oudon tieteiskomedian Oscar-menestys kertoo siitä, että palkintogaala on muuttunut lyhyessä ajassa valtavan paljon

Everything Everywhere All at Oncen menestys on osoitus siitä, miten paljon Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenistö on viime vuosina muuttunut, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Anton Vanha-Majamaa.

Everything Everywhere All at Once oli tämän vuoden palkintorohmu. Pienen budjetin tieteiskomedia palkittiin parhaana elokuvana.

Voiko tv-gaala olla samaan aikaan hyvä ja tylsä? Viimeöiset Oscarit osoittivat, että kyllä voi.

95. Oscar-gaalassa ei nähty läpsäisyjä tai vääriä voittajakuoria – osin kai kiitos gaalaan perustetun kriisityöryhmän. Palkinnot menivät pääosin sinne mihin ennakkoveikkauksissa uumoiltiinkin.

Ja tämä oli oikeastaan aika ihanaa.

Kaiken yllä leijui tänä vuonna sellainen varmuuden tunne, jota ei viime vuosina ole koettu. Tämä oli paljolti seurausta siitä, että gaalalla oli kunnollinen juontaja. Useampi vuosihan mentiin kokonaan ilman juontajaa, mikä teki gaalasta sekavan.

Viime vuonna juontajia oli kolme, mikä ei juuri helpottanut.

Nyt show oli kokeneen, kolmannen kerran hommaan suostuneen Jimmy Kimmelin hyppysissä. Hän veti lähetystä taiten muassaan, vaikka osa ohjelmanumeroista olikin huteja.

Pääosassa olivat elokuvat, ja hyvä niin.

Rinnakkaisulottuvuuksia ja anustappeja

11 Oscar-ehdokkuuden Everything Everywhere All at Once oli illan isoin ennakkosuosikki, mikä on itsessään yllättävä juttu. Kyseessä on outo ja eksentrinen tieteiskomedia, jossa hypitään ulottuvuuksissa ja taistellaan anustapeilla.

Gaalayönä elokuva sai aikalailla kaiken mitä sille povattiinkin: parhaan miessivuosan, naissivuosan, alkuperäisen käsikirjoituksen, leikkauksen, ohjauksen, naispääosan ja elokuvan.

Erityisen merkittäviä voittoja olivat Ke Huy Quanin (miessivuosa) ja Michelle Yeoh'n (naispääosa) palkinnot, sillä aasialaisille tai aasialaistaustaisille näyttelijöille on historiassa jaettu Oscareita varsin vähän.

Toinen The Daniels -nimellä ohjaavasta työparista, Daniel Kwan, on myös aasianamerikkalainen.

EEAAO:n menestys on osoitus siitä, miten paljon Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenistö on viime vuosina muuttunut. Valkoisten miesten joukkoon on kutsuttu paljon esimerkiksi naisia ja ei-yhdysvaltalaisia jäseniä.

Tämä on näkynyt lähivuosina siinä, että gaalassa on palkittu korealaisen luokkasatiirin Parasiten ja kapitalismikriittisen Nomadlandin kaltaisia elokuvia.

Ennen gaalaa kirjoitin siitä, kuinka "Oscar-elokuvan" reseptiä ei tiedä enää oikein kukaan.

Perinteinen sotaelokuvakin sai huomiota

Vanha sukupolvi – siis se, jonka makuun ovat melodraamat, elämäkerrat ja sotaelokuvat – nosti sekin tavallaan päätään gaalassa.

Saksalainen Länsirintamalta ei mitään uutta oli gaalan isoista ehdokaselokuvista perinteisin: klassinen, esteettisesti huoliteltu eepos sodan kamaluudesta ja turhuudesta. Elokuvan viesti resonoi tietenkin ajassa, jossa Euroopassa käydään sotaa, mutta erityisen tuore tuo viesti ei ollut.

Länsirintamalle jaettiin Oscarit kuvauksesta, lavastussuunnittelusta, musiikista ja parhaasta kansainvälisestä elokuvasta. Varsinkin lavastus oli yllättävä voitto. Sen kohdalla näytti hetken mahdolliselta, että elokuva veisi vielä enemmänkin pystejä.

Yhdeksän ehdokkuuden The Banshees of Inisherin, kahdeksan ehdokkuuden Elvis ja seitsemän ehdokkuuden The Fabelmans jäivät täysin palkinnotta.

Kuka kaipaa maratonmittaista tv-gaalaa?

Tv-gaalojen katsojaluvut laskevat, sillä lineaarinen televisio tekee hidasta kuolemaa. Tälle ei ole immuuni Oscar-gaalakaan, jonka katsojamäärät ovat kaukana huippuvuosista.

Kukaan ei tunnu ihan tietävän, mitä asialle tehdä. Viime vuonna gaalassa nähtiin fanien äänestämiä elokuvahistorian hienoja hurraahetkiä ("cheer moment"). Ykkösenä oli kohtaus Zack Snyderin parjatusta supersankarielokuvasta Justice League.

Päälleliimatuista hurraahetkistä luovuttiin, mutta isoimmalle ongelmalle, eli ohjelman kestolle, ei näemmä mahdeta mitään. Lähetys kesti tänä vuonna yli kolme ja puoli tuntia. Se on todella pitkä aika.

Ohjaaja Daniel Kwan huomautti kiitospuheessaan, kuinka elokuvat etenevät vuosissa, internet millisekunneissa. Oscareiden pitäisi löytää kultainen keskitie näiden välillä.

Juontaja Jimmy Kimmel vitsaili gaalan pituudella moneen otteeseen, mutta venytti sitä itse tarpeettomilla ja epäonnistuneilla ohjelmanumeroilla.

Ehkä kauhein hetki koettiin, kun Kimmel esitti yleisössä istuneille julkimoille katsojien esittämiä kysymyksiä. Rauhannobelisti Malalalta hän kysyi näkemystä Harry Stylesin sylkäisykohuun (siirryt toiseen palveluun). Malala vastasi naama peruslukemilla puhuvansa "vain rauhasta".

En ymmärtänyt, oliko vastaus vitsi, vai yllättyikö Malala tyystin typerästä kysymyksestä.

Mutta outoa näytelmää katsoessani tajusin, etten ehkä sittenkään voi väittää, että "vuoden 2023 Oscareissa elokuva voitti".