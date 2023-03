ISW: Venäjän puolustusministeriö pyrkii todennäköisesti heikentämään Wagnerin joukkoja

Ukrainan sotaa tiiviisti seurava ajatushautomo ISW arvioi, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin ja Venäjän puolustusministeriön välinen valtataistelu on luultavasti saavuttanut kulminaatiopisteensä.

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) näkee, että etenkin puolustusministeri Sergei Šoigu ja asevoimien komentaja Valeri Gerasimov pyrkivät nyt kuluttamaan palkka-armeija Wagnerin joukkoja Bahmutissa heikentääkseen Wagnerin johtajana ja päärahoittajana pidetyn Jevgeni Prigožinin vaikutusvaltaa Kremlissä.

Venäläisjoukkojen eteneminen Bahmutissa on hidastunut merkittävästi sen jälkeen, kun Ukraina päätti vetäytyä kaupungin itäosista. Wagner on viime aikoina joutunut turvautumaan yhä vahvemmin vankien rinnalla taisteleviin eliittijoukkoihinsa edistääkseen asemiaan Bahmutissa.

ISW uskoo, että Krimiltä helmikuussa saapuneet lisävahvistukset voivat olla merkki siitä, että Wagnerin niin sanotut eliittisotilaat ovat käymässä vähiin. Ukrainan asevoimat ovat väittäneet Venäjän menettävän seitsemän sotilasta yhtä ukrainalaista kohden.

Venäjän puolustusministeriön tiedetään vuoden alussa rajoittaneen Wagnerin mahdollisuuksia värvätä riveihinsä lisää sotilaita Venäjän vankiloista, mikä on pakottanut Wagnerin tunnustamaan sen olevan riippuvainen Venäjän asevoimista. Vielä viime vuonna Prigožin onnistui palkkaamaan riveihinsä 40 000 venäläistä vankia.

Lisäksi Venäjän puolustusministeriö on toistuvasti kieltäytynyt vastaamasta Prigožinin pyyntöihin lisäammusten lähettämisestä joukoilleen. Prigožin on vihjannut, että Venäjä käyttää Wagneria hyväkseen sodan raskaimmissa kaupunkitaisteluissa säästääkseen omia joukkojaan, ja väläytellyt vetäytymistä Bahmutista.

ISW:n mukaan kyseiset uhkaukset ja valitukset ovat osoitus siitä, että Prigožin on tietoinen hänen ja puolustusministeriön välisten ongelmien laajuudesta.