Venäjä elää nyt sotataloudessa, sanoo Suomen Pankki – ahdinko kiteytyy uusiin autoihin, joissa ei ole turvatyynyjä

Venäjän talous supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia eli suunnilleen saman verran kuin viime vuoden aikana, ennakoi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT).

Pudotus voi kuulostaa pieneltä, mutta bruttokansantuotteen muutos ei kerro kaikkea sotatalouteen siirtyneen Venäjän talousahdingosta. Maan taloudessa riittää huonoja uutisia.

Tutkimuslaitoksen tänään julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän taloudessa on tapahtumassa rakennemuutos, joka ”tulee olemaan riskialtis prosessi”.

Aiemmin Venäjän talouspolitiikkaa ohjanneet suuntaviivat on sodan myötä heitetty romukoppaan ja Venäjä elää tutkimuslaitoksen mukaan nyt sotataloudessa. Maa on sodan ja pakotteiden takia siirtynyt markkinataloudesta kohti valtionjohtoisempaa omavaraistaloutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että valtion rooli talouden ja yhteiskunnan monilla sektoreilla on kasvanut. Erityisesti suuryrityksistä on tullut aiempaa riippuvaisempia vallanpitäjistä, arvioi BOFIT:in vanhempi neuvonantaja Laura Solanko tiedotteessa.

Tuotteet muuttuvat yksinkertaisimmiksi

Venäjä on ensimmäisen sotavuoden aikana pyrkinyt minimoimaan pakotteiden vaikutukset ja irtautumaan länsimaista. Omavaraisuutta ei kuitenkaan ole helppo saavuttaa.

BOFIT:in mukaan pula ulkomaisista komponenteista paitsi nostaa tuotantokustannuksia Venäjällä myös pakottaa turvautumaan heikompilaatuisempiin materiaaleihin.

– Rakennemuutoksen vuoksi joillain toimialoilla lopputuotteet muuttuvat aiempaa yksinkertaisemmiksi, ennusteessa sanotaan.

Tästä yhtenä esimerkkinä mainitaan uudet venäläiset henkilöautot, joissa ei välttämättä enää ole turvatyynyjä tai muita vastaavanlaisia lisäosia.

BOFIT:in mukaan tämän meneillään olevan rakennemuutoksen vuoksi Venäjän talouden tuottavuus heikkenee ja kasvuvauhti hidastuu. Tuoreimmat arviot Venäjän pitkän aikavälin kasvuvauhdista ovat alle prosentin vuodessa, ennusteessa kerrotaan.

Entä mitä rakennemuutos tarkoittaa venäläisille itselleen?

Venäläisten hyvinvointi ei ole ainakaan lisääntymässä, arvioi BOFIT.

– Irtautuminen länsimaista ja sotaponnistelujen tukeminen ovat tavoitteina vaikeasti yhdistettävissä kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Venäjän talouspolitiikassa valinta näiden välillä näyttää ensimmäisen sotavuoden perusteella selvältä, ennusteessa todetaan.

Edessä voi olla uusi talouskriisi

BOFIT:in mukaan Venäjän julkinen alijäämä on tänä vuonna selvästi suurempi kuin mitä on budjetoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että Venäjällä on enemmän julkisia menoja kuin mitä sillä on tuloja. Keskeinen syy alijäämän suurenemiseen on siinä öljyn hinnan laskussa ja taantumassa, jotka syövät Venäjän tuloja.

Venäjän talouskehityksen ennakointi ei ole helppoa. Sodan alussa Venäjän talouden arvioitiin supistuvan paljon enemmän kuin mitä todellisuudessa tapahtui. Nyt epävarmuutta aiheuttavat paitsi sodan kehityskulku myös Venäjän julkisen talouden kestävyys, BOFIT arvioi.

Venäjän valtion velanotto ei voi BOFIT:in mukaan kasvaa kovin pitkään ilman, että se alkaa kiihdyttämään inflaatiota eli yleistä hintojen nousua ja syrjäyttämään yksityisiä investointeja. Tämän vuoksi Venäjällä voi olla edessä uusi talouskriisi, ennusteessa sanotaan.

