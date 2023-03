"Tuo on sen cha cha chaan puku", huudahti Leo, 8, äidilleen – tiellä lojuneesta pussista paljastui yllätys

Kymmenvuotiaan Adin yllä on Käärijän kadonnut esiintymisasu.

Lauantai-iltana Malmilta löytyneestä pukupussista paljastui vihreä vaatekappale, jonka espoolaiset Leo ja Adi tunnistivat Suomen euroviisuedustajan esiintymisasuksi. Nyt he odottavat, että pääsevät palauttamaan sen Käärijälle.

Kun Kirsi Guptan poikaystävä Mohamad Sorki saapui lauantai-iltana kotiin Espooseen, kukaan perheestä ei olisi osannut arvata, mitä hän kantoi mukanaan.

Sorki oli ollut ajamassa autollaan Malmin jäähallin läheisyydessä Helsingissä, kun huomasi tiellä pukupussin ja haki sen sieltä pois. Hän päätteli sen sisältä paljastuneen vihreän boleron olevan jonkinlainen takki ja toi sen kotiin perheen ihmeteltäväksi.

– Koomisinta tässä on se, että hän aina löytää kaikenlaista, yleensä tosin auton osia, Kirsi Gupta sanoo ja nauraa.

Hänelläkään ei ollut aavistusta, mikä vaatekappale oikein oli. Kahdeksanvuotias Leo-poika kuitenkin tunnisti sen välittömästi.

– Hän sanoi, että tuo on sen cha cha chaan puku!

Avaa kuvien katselu Kahdeksanvuotias Leo tunnisti, että pukupussista paljastunut bolero kuului Käärijälle. Kuva: Kirsi Gupta

”Käärijä sanoi, että saamme leikkiä vielä yhden yön”

Leo ja kymmenvuotias Adi ryhtyivät sivistämään äitiään etsimällä Tiktokista Suomen euroviisuedustajan Käärijän videoita, joissa tällä oli yllään kyseinen esiintymisasu.

– Ajattelin, että hänelle on pakko saada tieto siitä, että puku on täällä, sillä se on varmasti hävinnyt vahingossa, Kirsi Gupta kertoo.

Kuvapalvelu Instagramin kautta hän saikin Käärijään nopeasti yhteyden. Alun perin artistin oli tarkoitus hakea asu jo sunnuntaina, mutta Kuopion keikan venymisen seurauksena nouto siirtyi maanantaille.

– Käärijä sanoi, että saamme leikkiä sillä vielä yhden yön.

Avaa kuvien katselu Kirsi Guptakin kokeili Käärijän esiintymisasua ylleen. Kuva: Kirsi Gupta

Ilosta on otettu kaikki irti, Gupta kertoo: on tanssittu, laulettu ja otettu valokuvia. Huomiotaherättävän asusteen olisi halunnut nähdä useampikin.

– Adi jätti sunnuntaina jalkapallotreenit välistä, kun odotimme Käärijää. Siellä olisi ollut innokas jalkapallojoukkue tulossa ovelle.

Maanantaina aamupäivällä perheessä vielä jännitettiin, moneltako Käärijä saapuu paikalle.

– Sitä odotetaan kuin joulupukkia!