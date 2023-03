Eduskuntavaaleissa kampanjoiva Bella Forsgrén on tottunut n-sanan huutajiin, mutta nyt on tullut vastaan uudenlaista vaalihäirintää

Eduskuntavaalien kampanjointi on täydessä vauhdissa eikä vaalihäirinnältäkään ole täysin vältytty.

Soittokierros puolueisiin kertoo, että yleisin vaalihäirinnän muoto lienee vaalijulisteiden rikkominen ja töhrintä, jotka on tapahtunut eri puolilla Suomea. Pääosin kampanjointi on kuitenkin sujunut hyvässä hengessä.

Vasemmistoliiton mukaan aggressiivinen huutelu ehdokkaita kohtaan on lisääntynyt viime vaaleista. Varsinais-Suomessa perussuomalaisen ehdokkaan autosta lyötiin lasit rikki ja epäilyksenä on, että syynä olisi puolueen vaalimainos.

Uusin ilmiö ovat valkohaalariset mielensoittajat, jotka ovat ilmestyneet sekä oikeiston että vasemmiston ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin. Valkohaalareiden motiivit eivät ole täysin tiedossa, mutta he kertovat somessa olevansa rokotekriittisiä ja Nato-vastustajia.

Pyysimme kolmea eduskuntavaaliehdokasta pitämään kirjaa kokemastaan vaalihäirinnästä.

Bella Forsgrén: Vaalikadulla tulee vastaan uudenlaista häirintää

Avaa kuvien katselu Vihreiden Bella Forsgrén kehuu Keski-Suomen vaalitilaisuuksien ilmapiiriä hyväksi. Forsgrén kuvattiin junassa matkalla Jyväskylään tammikuussa. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Vihreiden ehdokkaan ja kansanedustajan Bella Forsgrénin vaalikampanja on täydessä vauhdissa. Viikonloput hän kiertää Keski-Suomen paikkakuntia tapaamassa ihmisiä kasvotusten.

Forsgrénin mukaan Keski-Suomessa on yleisesti hyvä ilmapiiri vaalitilaisuuksissa, mutta viime viikkoina vastaan on tullut myös ikävää huutelua.

Uutena ilmiönä ovat keski-ikäiset naiset, jotka tiuskivat ohikulkiessaan esimerkiksi, että ”vihreät pilaavat Suomen”. He eivät halua jäädä kuitenkaan keskustelemaan asiasta.

Kun lähdin politiikkaan vuonna 2017, kukaan ei tullut kasvokkain sanomaan mitään ikävää. Nyt ihan normaalinnäköiset ihmiset saattavat tulla laukomaan asioita. Keskustelukulttuuri on muuttunut. Bella Forsgrén

Yksi vaalikaduilla häiriköivä ihmisryhmä ovat päihtyneet tai muuten huonosti voivat ihmiset, mutta Forsgrén ymmärtää, että se ei ole henkilökohtaista.

Nihkeimpiä ovat Forsgrénin mielestä kommentit, jotka kohdistuvat hänen ihonväriinsä. Forsgrén on adoptoitu kolmevuotiaana Etiopiasta ja hän on kasvanut Äänekoskella Keski-Suomessa.

– Ne ovat tyypillisesti miehiä, jotka huutavat, että ”mene jonnekin muualle” ja käyttävät n-sanaa. En oikein tiedä minne muualle minun pitäisi mennä, Forsgrén sanoo sarkastisesti.

Tähän asti Forsgrénin sometilit ovat saaneet olla melko rauhassa vaalikampanjan aikana. Forsgrén valitsee käyttämänsä kanavat oman jaksamisensa mukaan. Instagram on turvallisin, Facebook on myös ok, mutta Twitterin käyttöä hän on vähentänyt sen vihamielisyyden takia.

– Joidenkin ihmisten mielestä tummaihoinen ei saisi kritisoida Suomea, vaan pitäisi olla loputtoman kiitollinen. Heti tulee lause, että ”jos ei kelpaa, niin mene pois”, Forsgrén sanoo.

Ulla Kaukola: Kun Twitter-kiusaajat rynnivät kimppuun

Avaa kuvien katselu Vantaan seudun paikallispoliitikko Ulla Kaukola kampanjoimassa eduskuntavaaleja varten 17. maaliskuuta 2023 Keravan Puuvalonaukiolla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hyökkäys alkoi sinä päivänä, kun vantaalainen Ulla Kaukola kertoi viime syyskuussa asettuvansa ehdolle eduskuntaan.

Yhtäkkiä Kaukolan Twitter-tili täyttyi pilkkaavista ja vähättelevistä kommenteista. Hänestä tehtiin pilakuvia ja hänen kasvojaan laitettiin herjaaviin sarjakuviin.

Osa kommentoijista puhui kasvoillaan, osa oli selkeitä trollitilejä. Kaukola kutsuu heitä kiusaajiksi.

– Minun täydellinen vähättely, ikään kuin en tietäisi tai osaisi yhtään mitään. En olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että minun ehdokkuuteni laukaisisi sellaisen määrän vastakaikua, Kaukola sanoo nyt.

Kaukola on tunnettu henkilö Vantaan seudulla sekä somessa, sillä hän on sosiaalidemokraattien kunta- ja aluepoliitikko sekä aktiivinen ja suorapuheinen keskustelija Twitterissä.

Kaukolalle ei ole selvinnyt, miksi juuri hän. Hän arvelee, että syynä voi olla anonyymilla keskustelufoorumilla Ylilaudalla käyty herjaava keskustelu hänestä. Oikeusministeriön selvityksen mukaan Ylilauta on merkittävin vihapuheen julkaisualusta Suomessa.

Pilkkaviestien ja pilakuvien tulva on jatkunut jo yli puoli vuotta. Häirintä on kiihtynyt viime viikkoina, kun eduskuntavaalikampanja on alkanut toden teolla.

– En tiedä kiihdyttääkö tätä se, että olen jaksanut kärsivällisesti vastata, en provosoidu, en blokkaa. Ehkä se ärsyttää heitä, Kaukola sanoo.

Kaikkein aggressiivisimpia yksityisviestejä Kaukola ei edes lue loppuun asti. Hän ei anna vähättelyn mennä ihon alle, mutta hän ymmärtää, että nuori ehdokas voisi pelästyä samassa tilanteessa.

Kaukola on saanut Twitterissä tuekseen puolustajien joukon, mikä antaa hänelle puhtia jatkaa.

Olen aina tiennyt kuka minä olen ja mitä ajattelen. Ei tämä pilkka minuun osu. Ulla Kaukola

Ami Rinta-Valkama: Nyt on ollut rauhallisempaa kuin aikaisemmin

Avaa kuvien katselu 25-vuotias Ami Rinta-Valkama on Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja. Rinta-Valkama kuvattiin viime kesänä Helsingissä. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Edes provosoiva tiktok-julkaisu kristillisdemokraatteihin liittyvistä kliseistä ei saanut irvileukoja liikkeelle.

Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama on saanut aloittaa vaalikampanjoinnin Pirkanmaalla rauhassa, ilman vihapuhetta tai ahdistavia kohtaamisia. Korona-ajan kireys ja varautuneisuus on poissa ja moni ottaa mielellään esitteen vastaan.

– Nyt on ollut rauhallisempaa kuin aikaisemmin. Ei ole tullut ikäviä kanssakäymisiä kasvokkain, Rinta-Valkama sanoo.

Rinta-Valkama joutui uhkaavaan tilanteeseen pari vuotta sitten kuntavaaliehdokkaana, kun vaalitorilla mies tuli huutamaan hänelle vihaavansa kristillisdemokraatteja.

Rinta-Valkama katsoo, että vihapuhe ehdokkaita ja poliitikkoja kohtaan kumpuaa usein ihmisten yleisestä pettymyksestä politiikkaan. Hän saa kritiikkiä ihmisiltä, jotka ovat turhautuneita kristilliseen arvopohjaan tai uskontoon.

Rinta-Valkaman kokemuksen mukaan eniten epäasiallista käytöstä tulee vanhemmilta ihmisiltä. Nuorten suosimassa Tiktokissa moni voi olla eri mieltä, mutta esittää kantansa asiallisesti. Hurjinta meno on Facebookissa ja Twitterissä.

Vaikuttaako se, että 25-vuotias Rinta-Valkama on nuori nainen?

– Jos totta puhutaan, se vaikuttaisi enemmän, jos olisin vasemmistolainen. Mitä olen itse seurannut somessa niin omanikäiset vasemmistolaiset naiset saavat paljon enemmän sontaa, Rinta-Valkama sanoo.

Poliitikkojen pitää sietää kritiikkiä, mutta ei ole reilua, jos se menee henkilöön. Nuorempana se säikäytti minua: sydän alkoi ihan hakata, kun avasin Twitterin, mutta nyt siihen on turtunut. Ami Rinta-Valkama

Alla olevassa videossa vaaliasiantuntija Hanna Wass Helsingin yliopistosta ja varautumispäällikkö Antti Sillanpää Huoltovarmuuskeskuksesta keskustelevat siitä, millaista vaalihäirintää ehdokkaat ja poliittinen järjestelmä kohtaa.

Ylen aamussa keskusteltiin 3.3.2023 siitä, kuinka vaalihäirintä haastaa demokratian.

