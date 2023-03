Janika Tuunila ja sadat muut aikovat ostaa tänä vuonna vain viisi uutta vaatetta pelastaakseen maapallon

Lappeenrantalainen Janika Tuunila on lupautunut ostamaan kuluvana vuonna enintään viisi uutta vaatetta.

Taustalla on sosiaalisessa mediassa leviävä haaste, joka kannustaa ihmisiä harkitsemaan vaatehankintojaan tarkemmin.

Some-vaikuttajat Aku Varamäki ja Julia Thurén käynnistivät alkuvuodesta Viiden vaatteen vuosi -haasteen, jossa ihmiset rajoittavat vaatehankintansa viiteen uuteen vaatteeseen vuodessa. Rajoitus ei koske alusvaatteita, sukkia tai käytettynä ostettuja vaatteita.

Määrä perustuu marraskuussa julkaistuun saksalaisen Hot or Cool -instituutin raporttiin (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan tehokkain tapa vähentää vaatteiden hiilijalanjälkeä on yksinkertaisesti ostaa niitä vähemmän. Raportin arvion mukaan kestävä taso olisi viisi uutta vaatetta vuodessa.

Heräteostoksiin ei ole varaa

Haasteeseen on lähtenyt mukaan satoja ihmisiä, jotka ovat Janika Tuunilan tapaan saaneet kimmokkeen pohtia omaa kulutuskäyttäytymistään. Vaikka hän on hankkinut aina osan vaatteistaan käytettynä, on joukkoon mahtunut myös heräteostoksia ja pikamuotia.

– Alennusmyynnit ovat houkutelleet ostoksiin, joiden kohdalla ei ole tullut mietittyä, että tarvitseeko niitä oikeasti. Nyt heräteostokset eivät millään mahdu mukaan viiden vaatteen haasteeseen, miettii Tuunila.

Janika Tuunila yrittää vaatettaa myös perheen 1,5-vuotiaan Veetin haasteen antamissa raameissa. Tähän mennessä kummallekaan ei ole tarvinnut ostaa vielä mitään uutena.

– Kevään koittaessa minun on hankittava itselleni ainakin uudet lenkkitossut loppuun kuluneiden tilalle, arvelee Janika Tuunila.

Avaa kuvien katselu Kuudessa vuodessa Janika Tuunilan lenkkareiden pohja on kulunut puhki. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Ostokäyttäytymisellä on vaikutusta

Vaate- ja tekstiiliteollisuuden kasvihuonepäästöistä ei ole tarkkoja laskelmia, mutta arvioiden mukaan päästöt ovat maailmassa muutamasta prosentista kymmeneen prosenttiin. Suurimmat päästöt syntyvät tuotannosta.

Viimeisimmän Suomen tekstiilivirtaselvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan maassamme käytetään vuodessa yli 11 kiloa tekstiiliä henkilöä kohden. Kulutus on suurempaa keski- ja hyvätuloisilla.

– Mitä enemmän rahaa on käytettävissä, sitä enemmän ihmiset ostavat vaatteita harkitsemattomasti ja sitä enemmän syntyy päästöjä, sanoo some-vaikuttaja Aku Varamäki.

Avaa kuvien katselu Janika Tuunila on ostanut heräteostoksena t-paidan, vaikka ei edes käytä t-paitoja. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmen mukaan iso ongelma on siinä, että vaatteita tuotetaan ja ostetaan liikaa. Kuluttamisen vähentäminen on yksi olennainen osa vastuullisuutta.

– Jos puhutaan vain vähentämisestä, niin jää epäselväksi, että minkä verran pitää vähentää. Viisi vaatetta on karkea yleistys, mutta tosi hyvä havainnollinen luku, joka havahduttaa pohtimaan omaa kuluttamista, sanoo vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

Myös Janika Tuunila arvostaa sitä, että luku on konkreettinen.

– Kiva, että on selkeä luku, joka kertoo mikä on vielä kestävyyden rajoissa. Kun on saavutettavissa oleva tavoite, niin se myös motivoi, sanoo haasteessa mukana oleva Janika Tuunila.

