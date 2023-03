Pälkäneen vajoavan rivitalon kohtalo nyt hovioikeuden käsissä – käräjäoikeus hylkäsi iäkkäiden asukkaiden vahingonkorvausvaatimukset

Pälkäneen vajoavan rivitalon kohtalon käsittely alkaa tiistaina Turun hovioikeudessa. Hovioikeus on varannut aikaa asian käsittelyyn perjantaihin asti.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi loppuvuodesta 2021 oman ratkaisunsa rivitaloa koskevassa asiassa.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että Pälkäneen kunta olisi menetellyt huolimattomasti. Asukkaiden oikeus vaatia vahingonkorvausta ehti käräjäoikeuden mukaan vanhentua.

Kunta katsoo, että paikka soveltui kaavoitukseen ja rakentamiseen, mutta rakennuksen perustukset vain tehtiin väärin. Kunnan mukaan ennen rakentamista tehdyissä pohjatutkimuksissa tehtiin virhe, josta kunta ei ole vastuussa.

Rivitaloyhtiön asukkaita edustava asianajaja Mikko Toikka kertoo, että yhtiön omistajat ovat olleet hyvin yksimielisiä siitä, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa oikeusastessa ja siihen halutaan hovioikeuden kanta.

– Asian vaikeus on siinä, että tämä on mittava oikeustapaus. Pelkkiä kirjallisia todisteita on kymmeniä, kertoo Toikka.

Toikan mukaan tapauksessa on yhä edelleen sama ongelma kuin aikaisemmin eli rakennus on täyttömaan päällä.

Talon pohjia ei pystytä kaivamaan auki enempää, koska se voisi johtaa koko talon tai naapuritalojen sortumiseen tai vastaavaan.

Toikka kertoo, että taloyhtiön omistajat neuvottelivat kunnan kanssa sopimusratkaisua vielä käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Sopua ei kuitenkaan syntynyt.

Pälkäneen kuntaa asiassa edustava asianajaja Heikki Penttilä ei halunnut kommentoida nyt alkavaa oikeudenkäyntiä.

Rivitalo rakennettiin 1988 entisen soramontun paikalle

Rivitalon tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä. Paikalle rakennettiin neljä huoneistoa käsittävä rivitalo vuonna 1988.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte lahosi ja rivitalon alla oleva maa vajosi. Asuntojen seiniin alkoi tulla halkeamia. Talo on halkeillut monin paikoin, koska se on vuosien kuluessa vajonnut pahasti.

Kaikki asukkaat ovat joutuneet häädön uhalla vuosia sitten jättämään kotinsa. Rivitalossa asui kuusi eläkeikäistä ihmistä.

Kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto asetti vuonna 2018 rakennuksen käyttökieltoon. Viimeinen asukas velvoitettiin häädön ohella rakennuksesta pois kesällä 2019.

Asianajaja Mikko Toikka sanoo, että monesti vastaavanlaisissa suurissa ja pidempään kestävissä oikeustapauksissa ihmisille tulee prosessiväsymys.

– Tämä on ollut kuitenkin heille niin iso asia, että heillä on tahto ja halu saada nähdä, että voiko tähän asiaan vaikuttaa prosessin kautta.

Toikka arvioi, että hovioikeus voisi antaa päätöksensä vielä ennen kesälomia. Mutta oikeus päättää asian aikanaan.

