Everstiluutnantti: Hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan olisi hyvä keskustella myös Suomessa

Suomella on 62 kappaletta McDonnell Douglas F/A-18 Hornetia, jotka poistetaan käytöstä vuodesta 2025 lähtien. Hornetien tilalle hankitaan Yhdysvalloista 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -hävittäjää.

Everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaan mielestä hävittäjien lähettämisestä Ukrainan avuksi olisi hyvä keskustella myös Suomessa valtiojohdon ja puolustusvoimien kesken.

– Ukraina tarvitsee apua ja länsimailla sekä Suomella on hävittäjiä, joista ollaan luopumassa. Kyllä siitä on syytä keskustella, että mitä me aiomme niille tehdä, Pihlajamaa sanoo.

– Tässä on ollut monesti keskustelua punaisesta linjasta, jota ei voida ylittää. Hävittäjät ovat ehkä se viimeinen, josta ei ole vielä päätetty. Mielestäni myös hävittäjiä pitäisi antaa, koska Ukraina on menettänyt noin puolet hävittäjävoimasta, mikä sillä oli ennen sotaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Ukrainan vierailullaan viime perjantaina, että Suomessa olisi syytä keskustella Hornet-hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan. Marinin Hornet-avaus yllätti presidentin, puolustusministerin ja Ilmavoimat ja sai osakseen myös kritiikkiä.

Pihlajamaa ei ihmettele Marinin lausuntoa, sillä mahdollisesta hävittäjäavusta keskustellaan parhaillaan muissakin maissa, niin Yhdysvalloissa kuin ympäri Eurooppaa.

– Se ei ole mikään poikkeuksellinen avaus, koska tästä keskustellaan ja pohdiskellaan jokaisessa maassa, että mitä tukea Ukrainalle voidaan antaa.

Tähän mennessä hävittäjiä ovat olleet valmiita luovuttamaan Ukrainaan ainakin Slovakia ja Puola. Britannia on kertonut harkitsevansa asiaa.

Saksa sen sijaan on suhtautunut hävittäjä-apuun penseästi. Myöskään Yhdysvaltain presidentiltä Joe Bidenilta ei ole tullut tukea amerikkalaisten hävittäjien lähettämiselle Ukrainaan.

Everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaa ei pidä pääministeri Sanna Marinin Hornet-kommentteja mitenkään poikkeuksellisina.

Vanhat hävittäjät korvataan uusilla vuosien 2025 ja 2031 välillä. Tämän vuoksi Suomen hävittäjien luovuttaminen Ukrainaan ei ole ajankohtainen kysymys juuri tällä hetkellä.

Käytöstä poistuvien Hornetien on aikaisemmin kerrottu päätyvät pääosin varaosiksi. Pihlajamaan mukaan oleellista on toki myös arvioida, mikä hävittäjien tekninen kunto on tilanteessa, jossa niiden käytöstä luovutaan Suomessa.

Kaikkiaan länsimaisten hävittäjien luovuttaminen Ukrainalle on Pihlajamaan mukaan pidempi, ainakin kahden vuoden prosessi, sillä niiden vaatima koulutus vie useamman vuoden.

Sen sijaan neuvostovalmisteisista MIG- tai Suhoi-hävittäjistä olisi hänen mukaansa Ukrainalle välittömämpi hyöty, koska ukrainalaiset pilotit osaavat jo käyttää koneita. Tällaisia hävittäjiä olisi luovutettavissa Ukrainalle Itä-Euroopan maista.

– Jos Ukrainalle halutaan antaa mahdollisuuksia oman valloitetun maa-alueen takaisin saamiseen, niin nopea apu ovat vain itä-hävittäjät, joita Ukraina osaa jo käyttää.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan on selvää, että hävittäjistä olisi Ukrainalle hyötyä. Kysymys Hornetien lähettämisestä ei hänen mukaansa ole silti Ukrainan osalta kaikkein ajankohtaisin. Tällä hetkellä Ukraina tarvitsee hänen mukaansa enemmän tykistökranaatteja kuin lentokoneita.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan Ukrainan ilmavoimat on menettänyt vuoden aikana puolet hävittäjistään.

Jos sota pitkittyy, on hänen mukaansa kuitenkin pakko ryhtyä miettimään myös hävittäjiä koskevaa tukea. EU-maissa emmittiin pitkään panssarivaunujen lähettämistä sotatantereelle ennen kuin päätökset lopulta saatiin aikaan.

– Jollain aikavälillä tämä on todennäköinen skenaario myös hävittäjissä.

– Ukrainan ilmavoimilta on mennyt vuoden aikana puolet hävittäjistä. Jossain vaiheessa heiltä loppuu yksinkertaisesti hävittäjät kesken, Käihkö kommentoi tänään maanantaina Ylen aamussa.

