Miksi Mika Lintilä ei tehnyt rikosilmoitusta? Nämä neljä kysymystä hämmästyttävät ministerin omituisessa Whatsapp-sopassa

Elinkeinoministeri Mika Lintilän Whatsapp-tapaus on nyt poliisitutkinnassa.

Mistä kaikki alkoi?

Perjantaina 10. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriön seminaarissa esiintynyt elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) epäili Whatsapp-tilinsä tulleen kaapatuksi. Tililtä oli edellisenä iltana lähetetty keskustan sisäiseen keskusteluryhmään pääministeri Sanna Marinille (sd.) irvaileva meemikuva.

Lintilä teki asiasta selvityspyynnön eduskunnan tietohallinnolle samaisena perjantaina.

Muutaman päivän kestäneen selvityksen valmistuttua ministeri veti sanojaan takaisin. Kaappausta ei ollutkaan tapahtunut, vaan Whatsapp-tiliä oli rinnakkaiskäytetty toisella laitteella.

Millä laitteella ja kenen toimesta, sitä ei Lintilä kertomansa mukaan tiedä. Ministeri on kaiken aikaa vakuutellut, ettei ole itse lähettänyt viestiä.

Toisaalta kenelläkään ei Lintilän omien sanojen mukaan ole luvallista pääsyä hänen tililleen.

Keskusrikospoliisi aloitti keskiviikkona tapauksesta esitutkinnan rikosnimikkeellä tietomurto.

Vielä tällä hetkellä kysymyksiä on huomattavasti enemmän kuin vastauksia.

1. Miksi Lintilä ei tehnyt rikosilmoitusta?

Omituisia piirteitä saaneessa sopassa erikoisinta on ollut Mika Lintilän itsensä toiminta – tai tässä tapauksessa toimimattomuus.

KRP aloitti esiselvityksen oma-aloitteisesti. Esiselvityksessä poliisi selvittää alustavasti, onko jutussa aineksia varsinaiseen esitutkintaan. Tässä tapauksessa oli. Esitutkinnan aloittamisesta puolestaan päätti syyttäjä.

Rikoskomisario Sami Siurola vahvisti Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Lintilä ei tehnyt tapauksesta rikosilmoitusta.

Miksi?

Lintilän version mukaan joku tuntematon henkilö yhdisti tietokoneensa ministerin puhelimen Whatsappiin, jonka kautta lähetti viestin ministerin tietämättä.

Moni olisi varmasti tehnyt ilmoituksen poliisille välittömästi huomattuaan näin tapahtuneen, ihan jo oman tietoturvansa tähden. Varsinkin kun kyse on ministeristä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) oli tiistaina 14. helmikuuta 2023 eduskunnassa vähäsanainen, kun toimittajat kysyivät väitetystä Whatsapp-kaappauksesta.

Mikäli asialla on ollut tuntematon tunkeutuja, tämä on aiheuttanut Lintilälle massiivista imagohaittaa ja paljon ylimääräistä harmia.

Ei mennyt kauaa, kun kertomuksia Lintilän alkoholinkäytöstä virkatehtävissä alkoi tulla tiedotusvälineissä julki.

Niiden seurauksena Lintilä on epäilemättä monen kansalaisen mielessä leimautunut tavalla, jolla on kenties kauaskantoista haittaa hänen imagolleen ja uskottavuudelleen.

Eikö tässä kaikessa olisi ollut paljon syitä selvittää totuus ja yrittää puhdistaa oma maine? Lintilällä ei pitäisi olla asiassa salattavaa tai hävittävää, hänhän omien sanojensa mukaan tietää, ettei ole lähettänyt viestiä.

Yle ei ole tavoittanut Mika Lintilää kommentoimaan epäiltyyn Whatsapp-tietomurtoon liittyviä asioita.

2. Miksi poliisitutkintaa ei aloitettu aiemmin?

Epäilty tietomurto tapahtui 9. helmikuuta. Esitutkinta aloitettiin vasta viime keskiviikkona joitakin päiviä kestäneen esiselvityksen jälkeen.

Välissä kului kuukauden päivät.

Lintilä antoi aiemmin ymmärtää tutkivansa mahdollista rikosta omin päin. Hän lausui eduskunnan tietohallinnon tekemän selvityksen jälkeen, 16. helmikuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa, että ”lokitiedot on nyt käytännössä se, mitkä pitää saada”, jotta voidaan yrittää selvittää, kuka tiliä on rinnakkaiskäyttänyt.

Pari viikkoa myöhemmin hän antoi ymmärtää Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), ettei lokitietoja ole vieläkään tilattu.

Mika Lintilä kertoi 16. helmikuuta 2023, ettei hänen Whatsapp-tiliään kaapattukaan.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen on huomauttanut blogissaan (siirryt toiseen palveluun), ettei pelkistä lokitiedoista selviä paljoakaan.

Ainoastaan poliisilla on mahdollisuus tutkia, kenen käytössä on ollut ip-osoite, jolla mahdollinen rinnakkaiskäyttö on tapahtunut.

Tietomurto on asianomistajarikos, joita tutkitaan pääsääntöisesti vain silloin, mikäli asianomistaja [tässä tapauksessa Lintilä] vaatii rangaistusta rikoksesta epäillylle. Syyttäjä ei siis saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai, ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Lintilän tapauksessa poliisi ja syyttäjä katsovat, että asia on selvitettävä sen yhteiskunnallisen merkityksen takia.

Näyttää siltä, että viranomaiset ovat halunneet panna stopin asian ympärillä käytävään soutamiseen ja huopaamiseen, ja selvittää varmuuden vuoksi, onko joku käynyt ministerin tilillä.

3. Miten tietomurto olisi tapahtunut?

Hyvin erikoinen on myös tapa, jolla Mika Lintilän Whatsapp-tilille väitetysti murtauduttiin.

KRP:n rikoskomisario Sami Siurola lausui Ylelle, ettei hän muista uraltaan vastaavanlaista rinnakkaiskäyttötapausta.

Ulkopuolisen on ollut mahdollista rinnakkaiskäyttää henkilön Whatsapp-tiliä vain siten, että hän on saanut käsiinsä Lintilän puhelimen ja pystynyt yhdistämään sen QR-koodin avulla tietokoneelle.

Toisaalta Lintilä on kertonut olleensa viestin lähettämisen aikaan ravintolassa illallisella pörssiyhtiön edustajan kanssa (siirryt toiseen palveluun), ja että matkapuhelin oli ollut koko tapaamisen ajan hänen takkinsa taskussa.

Ja mitä tuntematon tietomurtaja teki? Lähetti yhden ainoan meemikuvan keskustan sisäiseen viestiryhmään.

Siinä kaikki.

Mika Lintilä on elinkeinoministeri. Hän toimii vastuullisessa asemassa ja käsittelee työnsä puolesta yhteiskunnan kannalta merkittävää, salaistakin tietoa.

Jos murtautuminen ministerin Whatsapp-tilille oli mahdollista, millaista vahinkoa tunkeilija olisikaan voinut halutessaan tehdä. Ja miksi ei voisi jatkossakin, jos se jo kerran on onnistunut.

4. Mitä seurauksia tapauksella on?

Tapausta tutkitaan epäiltynä tietomurtona.

Mikäli syyllinen löytyy, hän pääsee verrattain vähällä. Tietomurrosta tuomitaan sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Entä jos tutkinnassa selviää, ettei ole ulkopuolista tekijää?

Mikäli kävisi ilmi, että hän sittenkin lähetti meemikuvan itse, tarkoittaisi se, että ministeri on kaiken aikaa vedättänyt kansaa. Sen jälkeen voisi hyvällä syyllä kysyä, puhuuko hän totta muistakaan asioista, esimerkiksi alkoholinkäytöstään.

Kyse on muutenkin isosta periaatteellisesta asiasta, jonka tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen blogissaan (siirryt toiseen palveluun) tiivisti:

Mikäli ministeri pääsee eroon kiusallisesta tilanteesta syyttämällä tuntematonta ulkopuolista toimijaa, muut tulevat jatkossa käyttämään samaa tekosyytä omien mokiensa peittämiseen.

Tämänkin vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että asia tutkitaan perinpohjaisesti.