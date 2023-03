– Jos vainajasta ei ole saatavissa enää kudosnäytteitä, on mahdollista määrätä dna-näytteet otettavaksi esimerkiksi vainajan rintaperillisestä eli lapsesta, jolla on mahdollisimman paljon sitä samaa dna:ta. Minulla ei ole tällaista tapausta ollut, mutta muistelen, että tällaisia tapauksia on käräjäoikeudessa hoidettu.