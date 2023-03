Pienten maakuntien väki vähenee, mutta vieläkö äänet riittävät omaan kansanedustajaan? Näin se onnistuu

Suomen pienimmissä maakunnissa mietitään vaalien alla, voisiko käydä niin, että yhtään omaa kansanedustajaa ei menisi läpi? Se on mahdollista, mutta ei todennäköistä, sanovat tutkijat.

Suomen eduskunta perustettiin vuonna 1906, eikä ole tiedossa, että mikään maakunta olisi yksissäkään eduskuntavaaleissa jäänyt ilman kansanedustajaa.

Silti Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla mietitään aina vaalien alla, voisiko tällä kertaa käydä niin.

Avaa kuvien katselu

Avaa kuvien katselu Grafiikka: Ville Kinnunen / Yle

Politiikan tutkijoilla on huojentava viesti pienille maakunnille. Ehdokkaan alueellinen läheisyys on äänestäjälle niin tärkeä valintakriteeri, että edustuksen säilyminen on todennäköistä.

– Eduskuntavaaleissa noin puolet äänestäjistä pitää ainakin melko tärkeänä, että ehdokas, jota hän kannattaa, on samalta alueelta kuin hän itse, sanoo professori emeritus Heikki Paloheimo Tampereen yliopistosta.

Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimus (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että ehdokkaan asuinpaikka on äänestäjälle seitsemänneksi tärkein valintakriteeri.

Avaa kuvien katselu Grafiikka: Ville Kinnunen / Yle

Läheisyys korostuu suurten vaalipiirien pienillä paikkakunnilla, sanoo väitöskirjatutkija Theoroda Helimäki Helsingin yliopistosta.

– Pienillä paikkakunnilla ehdokkaan asuinpaikka on äänestäjälle tärkeä kriteeri. Esimerkiksi Uudenmaan vaalipiiri on väestöltään suuri ja Oulun vaalipiiri maantieteellisesti suuri. Niissä halutaan, että ehdokas tuntee oman alueen ongelmat ja toiveet.

Miten kainuulainen tai keskipohjalainen ehdokas voisi sitten koettaa varmistaa valintansa? Alueellisen läheisyyden lisäksi pitää tarjolla olla paljon muutakin, eli ehdokkaan pitää puhutella omia äänestäjiään ja tietää, kenen ääniä voisi saada helpoimmin.

– Konkreettisella ohjelmalla ehdokas voi vetää itselleen oikeanlaiset äänestäjät. Omaan paikkakuntaan vetoaminen ei välttämättä aina riitä, varsinkaan isommassa vaalipiirissä, kun ääniä on saatava paljon. Ehdokkaalla pitää olla monta strategiaa pelissä, arvioi Theodora Helimäki.

Oulun vaalipiirin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat keskenään hyvin erilaisia maakuntia, joten ehdokkaan kannattaa korostaa myös omaa maakuntaidentiteettiä, sanoo Helimäki.

Suosikin asema tai huonot uutiset eivät välttämättä vaikuta

Kainuu saa ainakin yhden ja todennäköisesti kaksi kansanedustajaa tulevalle vaalikaudelle, arvioi viestinnän asiantuntija ja politiikan kommentaattori Ville Koivuniemi Oulusta.

– Näkisin, että Merja Kyllösen (vas.) paikka on aika varma, ja Tuomas Kettunenkin (kesk.) on hyvin todennäköinen läpimenijä, sanoo Koivuniemi.

Hänestä on kuitenkin huolestuttavaa, että kainuulainen kansanedustajuus on kiinni vain yhdestä varmasta ja toisesta lähes varmasta ehdokkaasta.

Heikki Paloheimo huomauttaakin, että niin sanottu varma paikka voi kääntyä ikäväksi yllätykseksi.

– Ehdokas, jonka läpimenoa pidetään varmana, saattaa pudota juuri sen takia. Liian moni äänestäjä voi ajatella, että ehdokas menee joka tapauksessa läpi, niinpä annan ääneni jollekin toiselle, jonka toivon myös menevän läpi.

Avaa kuvien katselu Väitöskirjatutkija Theodora Helimäki arvioi, että edustajatta jääminen nostaisi maakunnan äänestysaktiivisuutta, kun kansa huomaa, ettei omilla asioilla olekaan enää puolestapuhujaa eduskunnassa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Ennakkoon varmojen läpimenijöiden lisäksi joku voi aina yllättää. Ville Koivuniemi yllättyisi, jos yllätyksiä ei tulisi.

– Esimerkiksi neljä vuotta sitten itse aliarvioin nuorten äänestäjien ääniä. Vaaleissa on aina keskimäärin neljä uutta ikäluokkaa äänestämässä, ja heidän äänestyskäyttäytymisen ennakointi on aina vähän vaikeampaa.

Keski-Pohjanmaalla keskustan Mika Lintilän läpimenoa voi pitää varmana. Lintilä sai viime eduskuntavaaleissa 6 005 ääntä, eli toiseksi eniten Vaasan vaalipiirin keskustalaisista.

Lintilä on saanut vastata kysymyksiin alkoholin käytöstään ministerin tehtävissä, mutta kohu ei välttämättä häntä haittaa, huomauttaa Paloheimo.

– Suomalaisten äänestyskäyttäytymisessä on aika paljon sitä, että lähdetäänkin tukemaan kritiikin kohteeksi joutunutta, joten ei ole mitenkään selvää, että ehdokkaaseen kohdistuva negatiivinen julkisuus vaikuttaa nimenomaan kannatusta heikentävästi.

Keski-Pohjanmaalla perussuomalaisten Mauri Peltokangas sai vuoden 2019 vaaleissa ensikertalaisena 13 114 ääntä ja hänenkin uudelleenvalintansa lienee varma.

Edustajatta jääminen korjautuisi seuraavissa vaaleissa

Jos maakunta jäisi ilman kansanedustajaa, näkyisivät vaikutukset heti, arvioi professori Heikki Paloheimo.

– Se muuttaisi sekä puolueiden ehdokasasettelua että varsinkin äänestyskäyttäytymistä. Seuraavissa vaaleissa pyrittäisiin ottamaan takaisin alueellinen edustavuus.

Ville Koivuniemi näkee vaarana, että mahdollinen kansanedustajattomuus voisi aloittaa pienessä maakunnassa negatiivisen kierteen, kun viestit eivät enää välittyisi suoraan eduskuntaan.

Kainuussa on maaliskuun 2023 tilastojen mukaan 66 297 ja Keski-Pohjanmaalla 65 989 äänioikeutettua. Edellisissä vaaleissa äänestysprosentti oli Kainuussa 64,5 ja Keski-Pohjanmaalla peräti 73,4.

Ääniä on sekä Kainuussa että Keski-Pohjanmaalla jaossa runsaasti, mutta voisivatko ne jakautua niin, että vaalipiirin pienin maakunta ei saisi edustajaa?

– Mitä vähemmän puolueella on Kainuusta ehdokkaita, sitä suurempi todennäköisyys ehdokkaalla on saada ääniä, sanoo Heikki Paloheimo.

Oulun vaalipiiristä valitaan 18 kansanedustajaa, ja laskennallisesti Kainuun edustuksen pitäisi olla varma.

– Kainuun osuus 18 paikasta on noin 2,5–3 paikkaa, joten jos maakunta jäisi ilman kansanedustajaa, voisi syynä olla vaikka se, ettei olisi tarpeeksi vetovoimaisia ehdokkaita, eikä onni sattuisi suosimaan kärkkyjiä, jotka ovat eniten ääniä saaneiden vanavedessä, sanoo Ville Koivuniemi.

Voit keskustella aiheesta 17. maaliskuuta kello 23 asti.

Ylen Vaalistartti käy maanantaina 20. maaliskuuta läpi koko Suomen vaaliasetelmat ja isot puheenaiheet. Katso lähetys kello 17.07 TV1:ssä tai Yle Areenassa.