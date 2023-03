Nämä taisteluryhmät tappavat maanmiehiään – tässä jutussa kerromme, keitä Ukrainan puolella taistelevat venäläiset ovat

Ukrainassa on kaksi ryhmää, joiden taistelijat muodostuvat venäläisistä ja jotka sotivat ukrainalaisten rinnalla.

Salaperäinen ryhmä nousi julkisuuteen maaliskuun alussa, kun Venäjälle tunkeutui 45 miehen aseistautunut joukko Ukrainasta.

Venäjä väitti joukon ampuneen autoa ja ottaneen panttivankeja Brjanskin alueella.

Tapahtumasta tiedetään kuitenkin vain, että joukko kuvasi paikkakunnalla pari videota.

Mitä Brjanskissa sitten tapahtuikin, Venäjälle se kaikki oli varsin nöyryyttävää. Venäjä jopa nimesi viime torstain massiivisen ohjusiskun Ukrainaan kostoksi tapahtumasta.

Putin syytti tunkeutumisesta Brjanskiin ukrainalaisia ”uusnatseja ja terroristeja”. Paikan päällä kuvatut videot näyttävät kuitenkin, että kyse oli Venäjän vapaaehtoisjoukosta RDK:sta (Russkiy dobrovol'cheskiy korpus).

Tunkeutujat olivat siis venäläisiä. Venäläisiä, jotka ovat valmiita tappamaan maanmiehiään ja jotka pyrkivät syöksemään Putinin vallasta.

Tässä jutussa esittelemme Ukrainan puolella taistelevat kaksi venäläisten ryhmää.

Venäjän vapaaehtoisjoukko RDK

RDK järjestäytyi omaksi ryhmäkseen elokuussa 2022. Epäselvää on, kuuluuko se virallisesti Ukrainan asevoimiin. Ryhmä itse ilmoittaa kuuluvansa kansainväliseen legioonaan, joka on osa Ukrainan aluepuolustusjoukkoja.

RDK:n jäseniä on eri arvioiden mukaan noin parisataa. Heitä yhdistää äärikansallismielisyys. Heistä tiedetään, että suurin osa asui Ukrainassa jo ennen helmikuuta 2022. Osa soti Ukrainassa (siirryt toiseen palveluun) jo vuonna 2014.

Ryhmän kasvoina ja johtajana toimii tunnettu äärioikeistolainen Denis Nikitin.

Yksi jäsenistä kertoo videolla (siirryt toiseen palveluun), että ryhmän jäsenet pitävät itseään ”palavasti kansallismielisinä”.

Ryhmällä on Varsovassa järjestäytynyt taustajärjestö (siirryt toiseen palveluun), joka auttaa rekrytoimaan ryhmään lisää väkeä.

Vaikka RDK:n johtaja on tunnettu äärioikeistolainen, tutkija Igor Gretskiyn mielestä ryhmää ei voi pitää äärioikeistolaisena.

– Kyllä, heidän johtajallaan on äärioikeistotausta. Puolassa oleva tukiryhmä ei kuitenkaan pidä itseään äärioikeistona vaan ennen kaikkea kansallismielisenä. He asettuvat Putinin imperialismia vastaan, Gretskyi sanoo Ylelle.

Gretskiy toimii tutkijana Viron ulkopoliittisessa instituutissa ja on perehtynyt venäläistaistelijoihin Ukrainassa.

Gretskiy toteaa ryhmän toissaviikkoisesta iskusta Venäjällä, että se ei ollut merkittävä sotilaallisessa mielessä.

– Operaatio lähetti kuitenkin selkeän viestin siitä, että Venäjän rajat eivät ole turvattuja ja että Venäjä ei pysty pidättelemään edes muutaman kymmenen miehen joukkoa, joka kykenee operoimaan Venäjän sisällä, Gretskiy sanoo.

Ryhmä julkaisi oheisen videon Brjanskin alueella. Videolla järjestö kehottaa venäläisiä nousemaan aseelliseen vastarintaan.

Vapaus Venäjälle -legioona

Suurempi Ukrainassa toimivista venäläisjoukoista on ”Legion Svoboda Rossii” eli Vapaus Venäjälle -legioona. Se on perustettu vuosi sitten, eli maaliskuussa 2022. Ryhmä koostuu ennen kaikkea entisistä Venäjän armeijan sotilaista ja sotavangeista, jotka ovat vaihtaneet puolta.

Jäsenten taustalta löytyy muitakin tarinoita. Legioona nousi hetkeksi otsikoihin viime kesänä, kun Gazprom-pankin varatoimitusjohtaja Igor Volobujev kertoi liittyneensä (siirryt toiseen palveluun) legioonaan.

Legioonan tunnuksena on sinivalkoinen lippu. Legioona on korvannut Venäjän lipun punaisen raidan valkoisella. Punainen raita kuvastaa legioonalaisten mielestä verta ja väkivaltaa. Samaa lippua käyttää Venäjän oppositio laajemminkin.

Legioona kuuluu virallisesti Ukrainan asevoimiin, ja se taistelee osana kansainvälistä legioonaa. Sen sotilaiden lukumäärää ei tiedetä, mutta legioonalaiset ovat puhuneet haastatteluissa ainakin kahdesta pataljoonasta.

Pataljoona voi olla mitä vain 400–1000 sotilaan väliltä. Joissain arvioissa on puhuttu jopa 4000:sta (siirryt toiseen palveluun) sotilaasta.

Viron ulkopoliittisen instituutin Igor Gretskiyn mielestä isoin luku voi hyvinkin pitää paikkaansa.

– Venäläisiä on jäänyt vangiksi merkittävä määrä, ja uusia tulee jatkuvasti lisää. He ovat legioonalle säännöllinen värväyksen lähde. On ihan todennäköistä, että heidän lukunsa kasvaa.

Vapaus Venäjälle -joukkoihin kuuluvat ovat taistelleet Itä-Ukrainan rintamalla osana kansainvälistä legioonaa tukalimmissa paikoissa, kuten Bahmutissa.

Caesar -nimeä käyttävä venäläissotilas on kertonut The New York Timesille antamassaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)tappaneensa monia maanmiehiään Ukrainassa ilman katumusta. Hän on yksi harvoja omilla kasvoillaan julkisuudessa esiintyneistä legioonalaisista.

Legioonalaisten mielestä he taistelevat ennen kaikkea Venäjän puolesta (siirryt toiseen palveluun).

He eivät siis sodi pelkästään Ukrainan puolesta vaan he kokevat taistelevansa vapaan Venäjän puolesta. Heidän ensimmäinen etappinsa on Venäjän armeijan lyöminen Ukrainassa. Sen jälkeen taisto jatkuisi Venäjällä.

– Jos Ukraina saa palautettua vuoden 1991 rajansa ja ryhmät ovat siinä vaiheessa taistelukykyisiä, ne voisivat jatkaa taistelua Venäjän puolella, sanoo tutkija Gretskiy.

Ryhmät on julistettu Venäjällä terroristijärjestöiksi

Venäjän media ei juuri puhu näistä ryhmistä. Venäjän syyttäjänvirasto on julistanut ryhmät ukrainalaisiksi terroristijärjestöiksi (siirryt toiseen palveluun).

– Venäjän valtio ei halua antaa tiedon levitä mediassa ja myöntää, että venäläiset voisivat haastaa Venäjän hallituksen. He eivät halua tunnustaa edes sellaista ajatusta, että venäläiset voisivat tarttua aseisiin ja alkaa sotia Venäjän poliittista valtaa vastaan, sanoo Gretskiy.

Erityisenä uhkana Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pitää Vapaus Venäjälle -legioonaa, joten uusien jäsenten on läpäistävä tiukka seula.

Ukrainan tiedustelupalvelun tiedottaja Andrij Jusov on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että FSB on yrittänyt soluttautua legioonaan useita kertoja. Myös ryhmän jäsen Caeser on kommentoinut asiaa.

– Putin ja hänen hallintonsa pelkäävät kovasti Vapaus Venäjälle -legioonaa, koska me olemme ensimmäisiä, jotka tekevät aseellista vastarintaa Putinin juntalle, sanoo Caeser videolla (siirryt toiseen palveluun).

Kahden Ukrainassa toimivan ryhmän lisäksi Venäjän nykyhallintoa vastaan taistelee kolmaskin joukko. Natsional'naya respublikanskaya armiya (NRA) eli kansallinen tasavaltalaisarmeija on ottanut nimiinsä iskuja Venäjällä. Se on vielä edellä mainittujakin ryhmiä epäselvempi organisaatio, ja se toimii Venäjällä, toisin kuin legioona ja DRK.

Myös se käyttää tunnuksenaan sinivalkoista lippua.

– Olemme kuulleet heistä Daria Duginan tappaneen iskun myötä, mutta heidän olemassaolostaan ei ole paljoa todisteita, sanoo Gretskyi.

Daria Dugina oli venäläisen äärinationalistisen filosofin tytär, joka kuoli autopommi-iskussa Moskovassa elokuussa 2022. NRA on ottanut iskun nimiinsä.

Ryhmän edustajana Ukrainassa on esiintynyt entinen Venäjän duuman edustaja Ilja Ponomarjov. Hän on yrittänyt tiivistää kolmen ryhmän yhteistyötä.

Ryhmät pitivät elokuun lopussa Ukrainan Irpinissä yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa he allekirjoittivat ”Irpinin julistuksen (siirryt toiseen palveluun)”. Siinä sovittiin yhteisistä strategisista tavoitteista ja muun muassa sinivalkoisen lipun käytöstä.

Venäjän vapaaehtoisjoukko DRK kuitenkin irtisanoutui yhteistyöstä pian tämän jälkeen.

Taisteluyksikköjä ja propagandan välineitä

Tutkija Gretskiyn mukaan ryhmät vaikuttavat kahdella tapaa: taisteluyksikköinä ja propagandan välineenä.

– Ne voivat palvella molempia tarkoituksia. Pataljoonat voivat toimia venäläisille esikuvina siitä, miten taistella Putinin hallintoa vastaan.

Molemmat ryhmät ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja julkaisevat näyttäviä videoita.

– RDK haluaa saada huomiota. Se haluaa herättää vastarinnan kipinän Venäjällä. Mitä laajemmalle tieto iskuista leviää, sitä useampi saattaisi haluta liittyä heihin, Gretskiy sanoo.

Tutkija huomauttaa, että muutama sata miestä on aika pieni määrä sotilaita, jos mietitään, että yli puoli miljoonaa venäläistä pakeni Venäjältä mobilisaatiota. Juuri paenneista RDK halusi värvätä riveihinsä miehiä, mutta joutui pettymään.

– He varmasti luulivat saavansa enemmän miehiä riveihinsä Venäjältä lähteneistä. Mobilisaatiota pakenevat eivät olleet kuitenkaan halukkaita taistelemaan Venäjää vastaan, Gretskiy sanoo.

Ukrainalle sen puolella taistelevien venäläisten merkitys on enimmäkseen poliittinen.

– Ukrainalle on hyväksi näyttää, että on venäläisiä, jotka kannattavat demokratiaa ja vapautta ja taistelevat oikealla puolella, ukrainalainen sotilasanalyytikko Oleg Ždanov sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Gretskiy nostaa esiin, että Ukrainan puolella taistelevat venäläiset ryhmät kritisoivat Venäjän oppositiota siitä, että sen edustajat eivät ole kehottaneet venäläisiä ryhtymään aseelliseen vastarintaan.

– Jos mietitään Venäjän ulkomailla olevaa oppositiota, niin kukaan heistä ei ole kehottanut venäläisiä tarttumaan aseisiin ja taistelemaan. Hodorkovski, Gasparov, Navalnyin porukka - he kamppailevat vain informaatiokentällä, pitävät konferensseja ja lähetyksiä Youtubessa, sanoo Gretskiy.

