Macron painotti Euroopan yhtenäisyyttä tapaamisessaan Orbánin kanssa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi maanantaina Unkarin äärioikeistolaisen pääministerin Viktor Orbánin työillallisella Élysée-palatsissa. Presidentin kanslian mukaan Macron korosti keskustelussa Euroopan yhtenäisyyden tarvetta Ukrainan sodassa.

Toisin kuin useimmat eurooppalaiset johtajat, Orbán on kritisoinut avoimesti EU:n kantaa konfliktiin ja suhtautumista Venäjään. Macronin mukaan Euroopan maiden on tuettava Ukrainaa yhtenäisesti Venäjän aggression edessä, erityisesti tiukoilla pakotteilla.

Macron ja Orbán keskustelivat myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä, kertoo uutistoimisto AFP. Unkari ja Turkki ovat ainoat sotilasliiton jäsenet, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Budapest on erittäin riippuvainen Venäjän energiantuonnista. Orbán on vannonut säilyttävänsä suhteet Kremliin ja kieltäytynyt lähettämästä aseita Kiovaan. Hän on myös kritisoinut Moskovan vastaisia pakotteita, vaikka Unkari asettui lopulta EU-kumppaneidensa puolelle pakoteasiassa.

EU huolissaan Unkarin korruptiosta

Unkarilla on myös pitkään jatkunut riita Euroopan unionin kanssa maan korruption aiheuttaman huolen vuoksi. Joulukuussa Bryssel jäädytti miljardien eurojen arvosta varoja siihen asti kunnes Unkari tekee korruption vastaisia uudistuksia.

Maanantain tapaamisessa listalla olivat myös teollisuuden kilpailukyky ja maahanmuutto. Orbánia on arvosteltu voimakkaasti hänen ynseästä suhtaumisestaan Euroopan ulkopuolelta tuleviin pakolaisiin.

Macronin ja Orbánin tapaaminen järjestettiin ennen myöhemmin tässä kuussa kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa.

AFP