ISW: Venäjän sotabloggaajien keskuudessa kasvava huoli Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä

Venäjällä sotaa seuraavat bloggaajat kokevat, että Venäjä on sijoittanut liikaa joukkoja Bahmutiin, ajatushautomo ISW kertoo tuoreimmassa tilannekatsauksessaan.

Keskustelut Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä käyvät tällä hetkellä kuumana Venäjän sotabloggaajien keskuudessa, Ukrainan sotaa seuraava ajatushautomo Institute for The Study of War (ISW) kertoo.

Venäläiset lähteet ovat kertoneet Ukrainan sijoittaneen yhä enemmän joukkoja Bahmutin alueelle. Lähteiden mukaan Ukraina valmistautuu tällä hetkellä vastahyökkäykseen, jonka avulla se pyrkii rikkomaan Wagnerin saarron Bahmutin ympärillä.

Erään bloggaajan mukaan Ukraina aloitti jo eilen vastahyökkäykset kaupungin länsipuolella, ISW kertoo tuoreimmassa tilannekatsauksessaan.

Sotabloggaajien keskuudessa huoli Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä on kasvanut, sillä he kokevat, että Venäjä on sijoittanut liikaa joukkoja Bahmutiin. Heidän mukaansa Venäjä kuluttaa nyt liian suuren osan parhaista joukoistaan Bahmutin raskaissa kaupunkitaisteluissa, tehden samalla Ukrainan etenemisen etelässä helpommaksi.

Useimmat bloggaajat uskovat, että Ukraina tulee keskittämään valtaosan kevään vastahyökkäyksestään Etelä-Ukrainaan.

– Tuhottu Krim on strategisesti merkittävämpi kuin tuhottu Donbas, eräs bloggaaja kirjoittaa ISW:n mukaan.

Toisen venäläisbloggaajan kerrotaan todenneen, että Ukrainan joukot voivat ajaa kohti etelää ilman minkäänlaista vastarintaa.