Katujengiytyminen häiritsee pääkaupunkiseudun yrityksiä: osa pohtii jopa vetäytymistä tietyiltä alueilta

Helsingin seudun kauppakamarin selvityksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa vastaajayrityksistä on sitä mieltä, että häiriöt tai rikollisuus on kasvanut ainakin jonkin verran. Viidesosan mielestä ilmiö on kasvanut paljon.

Avaa kuvien katselu Helsingin seudun yritykset ovat huolissaan nuorison häiriköinnin vaikutuksista liiketoimintaansa. Kuva: Tanja Heino / Yle