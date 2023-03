Ylioppilaskirjoituksissa on mukana nykyään usein myös korvatulpat tai kuulokkeet: ”Valitsin kitaramusiikin ja taustakohinan”

Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella. Ensimmäisenä oli vuorossa lukutaidon koe.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuu tänä keväänä Suomessa lähes 46 000 kokelasta.

Kävimme kysymässä, miten abit olivat valmistautuneet kevään ensimmäiseen koepäivään.

Iina-Maria Ruokola, Haminan lukio

Abiturientti Iina-Maria Ruokolan laukussa on mandariinia, appelsiinimehua, kokista ja suklaata.

Monilla ylioppilaskokelailla on mukana eväiden lisäksi korvatulpat tai kuulokkeet, joista kuunnella ennalta valittua musiikkia.

– Musiikkivaihtoehtoja on monia. Valitsin kitaramusiikin ja white noisen eli taustakohinan musiikiksi korviini, kertoo Haminan lukiota käyvä Ruokola.

Ennen ylioppilaskirjoituksia Ruokola vaikuttaa luottavaisen rauhalliselta, vaikka sanoo olevansa kovassa paineessa. Hän on valmistautunut lukulomalla kirjoituksiin lukemalla ja päiväunia nukkumalla.

– On hyvä lukea paljon, mutta pitää olla myös taukoja ja ajatustilaa. Jos ei säästä tilaa ajatustyölle ja kertaukselle, niin eihän tietoa pysty sisäistämään.

Äidinkielen lukutaidon kokeeseen Ruokola on valmistautunut kertaamalla käsitteitä ja termejä sekä lukemalla aiempien vuosien kokeiden tekstejä ja vastauksia. Lisäksi hän on valmistautunut lukemalla uutisia.

– Olen lukenut Hesarin ja Ylen uutisia. Ajankohtaiset asiat nousevat usein ylioppilaskirjoituksen tehtäviksi ja uskon näin käyvän nytkin.

Avaa kuvien katselu Jalasjärven lukion abiturientit Sanja Silvonen ja Elias Haikola lähdössä saliin äidinkielen lukutaidon kokeeseen. Eväät mukana ja viltti harteilla kaiken varalle, jos kylmä yllättää. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Sanja Silvonen ja Elias Haikola, Jalasjärven lukio

Elias Haikolan eväänä on leipää, banaania, suklaapatukoita ja kahvia – sekä pullaa.

Sanja Silvonen on pakannut välipalaksi smoothien, viinirypäleitä, karjalanpiirakoita ja vähän suklaata.

Haikola kertoo saaneensa viime yönä nukuttua ihan hyvin jännittämisestä huolimatta. Hän arvelee äidinkielen kokeisiin kertaamisensa sujuneen hyvin.

– Olen kerrannut teoriapohjaisesti käsitteitä ja katsonut vanhoja kokeita, Elias Haikola sanoo.

Myös Silvonen ennakoi muistavansa teemat ja teesit, joita ensimmäisessä äidinkielen lukutaidon kokeessa tarvitaan.

– Harjoituksia on ollut tosi paljon, ja esimerkiksi medialukutaito on tullut tutuksi.

Avaa kuvien katselu Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Marjo Haikola teippaa kirjoituksiiin kiiruhtavan Juuso Alkulan apuna tämän koe-eväitä. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Äiti ja äidinkielen opettaja Marjo Haikola, Jalasjärven lukio

Koesalin ulkopuolella jännittää tällä kertaa myös Jalasjärven lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Marjo Haikola.

Hän on Elias Haikolan äiti. Koska Elias osallistuu kokeeseen, äiti ei tavallisesta poiketen saa tänään olla valvomassa oman opetusaineensa koetta eikä muitakaan kokeita, joihin Elias osallistuu.

– Tällä kertaa jännittää vähän enemmän kuin tavallisesti. Toivottavasti on hyvät tehtävät, Haikola sanoo.

Haikola ei saa itse tarkastaa lapsensa ylioppilaskokeita. Äidinkielen osalta Elias Haikolan arvioinnin tekee naapurilukion opettaja.

Elias on jo toinen oma lapsi, jota Marjo Haikola on opettanut. Yllättävän hyvin se on sujunut, äiti sanoo.

– Molemmat pojat tajusivat, että äiti saa olla kotona äiti ja koulussa opettaja, ja että neuvot kysytään koulussa, Marjo Haikola sanoo.

Mitä sinulla oli mukana ylioppilaskirjoituksissa? Keskustelu on avoinna 15.3.2023 kello 23.00 asti.