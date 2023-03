Katujengit ovat vakiinnuttaneet asemansa Helsingissä, kertoo poliisi – uusia rikoksia tulee tutkittavaksi lähes päivittäin

Tästä on kyse Katujengejä on poliisin tiedossa kymmenkunta, ja jäseniä niissä on 200. Helsingin poliisilaitos tutkii useita katujengirikoksia, joista epäillyt ovat 18-29-vuotiaita.

Katujengirikollisuus on yhä yleisempää, ja poliisille tulee jopa päivittäin tutkintaan mahdollisesti katujengirikollisuuteen liittyviä rikoksia.

Helsigin poliisilaitos on vahvistanut toimintaansa katujengirikollisuuden torjunnaksi. Poliisi perustaa kaksi erikoisryhmää rikoksien torjuntaan ja tutkintaan.

Ilmiön juuret ovat pääkaupunkiseudulla, mutta viitteitä katujengirikollisuudesta on myös Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Poliisi vahvistaa voimiaan katujengirikollisuuden tutkinnassa ja torjunnassa, ja Helsingin poliisilaitos perustaa kaksi uutta katujengirikollisuuden torjunnan erikoisryhmää.

Rikostutkintayksikön väkivaltarikokset-toimintoon perustetaan 16 poliisihenkilön tutkintaryhmä, jonka tehtävänä on estää, paljastaa ja tutkia vakavaa katujengirikollisuutta pääkaupunkiseudulla. Toinen ryhmä perustetaan Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön ennalta estävään toimintoon. Tämän ryhmän tavoitteena on estää uusien katujengien muodostuminen, purkaa olemassaolevia ryhmittymiä ja auttaa nuoria irti katujengirikollisuudesta.

Helsingin poliisin rikosylitarkastaja Markku Heinikari kertoo, että katujengirikollisuus on vakiinnuttanut asemansa Helsingissä. Katujengejä on havaittu olevan noin kymmenkunta. Heinikari kertoo, että lähes päivittäin poliisille tulee tutkittavaksi esimerkiksi huumerikoksia ja ampuma-aserikoksia, jotka liittyvät katujengirikollisuuteen.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoo ilmiön juurien olevan pääkaupunkiseudulla, mutta ilmiö nostaa päätään myös muissa kaupungeissa kuten Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Helsingin seudulla tutkinnassa on useita katujengin tekemiä rikoksia

Helsingin poliisilaitos tiedottaa tutkivansa noin 20:tä helsinkiläisen katujengin tekemää rikosta vuosilta 2021 ja 2022. Syyteharkintaan siirtyvät esimerkiksi tapon yritys, kaksi törkeää ryöstöä, törkeän kiristyksen yritys, törkeä ampuma-aserikos, törkeitä huumausainerikoksia, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Lisäksi poliisi on takavarikoinut useita ampuma-aseita.

Rikoksista epäillään 23 henkilöä, jotka ovat iältään 18-29-vuotiaita. Poliisi kertoo, että helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies on vangittuna.

Helsigin poliilaitoksen rikosylitarkastaja Markku Heinikari kertoo, että jengi leimautuu vahvasti tiettyyn alueeseen Helsingissä

– He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä, kertoo rikosylitarkastaja Heinikari.

Jengirikollisuuden kasvusta on uutisoitu Suomessakin tiuhaan. Nuorten väkivaltarikosten määrä on kasvanut vuodesta 2015 lähtien, ja poliisi on tunnistanut trendin taustalla jengi-ilmiön, jossa ryhmä henkilöitä toteuttaa kollektiivisesti rikollista toimintaa.

Jengeihin liittyy myös jengimerkkejä, ryhmäkuria ja muita ryhmien sisäisiä sääntöjä.