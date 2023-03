Pohjoismaiden Michelin-tähdet jaetaan Turussa kesäkuussa – Turku järjestää yhteyteen Ruokaviikot-tapahtuman

Pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet jaetaan Turun Logomossa 12. kesäkuuta. Samalla kaupunki järjestää Turun ruokaviikot -tapahtuman, jonka tarkoituksena on esitellä turkulaista ruokakulttuuria.

Ohjelmaa järjestämään voivat kaupungin mukaan osallistua järjestämään kaikki ruoka-alan ammattilaiset ja yksittäiset tapahtumat kootaan yhteen.

– Se, että Turku saa isännöidä tänä vuonna ensimmäistä kertaa Michelin-tähtien luovutustilaisuutta, on herättänyt ennennäkemättömän määrän kiinnostusta ruoka-alan toimijoiden keskuudessa. Meillä kaikilla on kova halu näyttää, miten hieno ja monipuolinen ruokakaupunki Turku on, sanoo tapahtumajohtaja Antti Kirkkola kaupungin tiedotteessa.

Ruokaviikkojen ohjelma on kaupungin mukaan parhaillaan muotoutumassa. Ohjelma löytyy kaupungin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun). Michelin-tähtien jakotilaisuuden aikana Hansakortteliin ja Kirkkopuiston terassille järjestetään katsomot, joissa tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä.

Turku nousi Michelin-tähtikartalle, kun ravintola Kaskis sai viime kesänä Michelin-tähden.