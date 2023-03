Kun Henna Hytösen lapsi löysi asunnon patterin takaa ikävän yllätyksen, vuokranantajan reaktio yllätti – ”He suosittelivat, että muuta pois”

Henna Hytönen ei olisi vuokrannut asuntoa, jos olisi tiennyt edellisen asukkaan tupakoineen sisällä. VTS-kotien toimitusjohtaja sanoo, että tällainen tieto on luottamuksellista tietoa.

– Ihmettelin, että mitä se voi olla, kun olen imuroinut monta kertaa. En ajatellut, että se voisi olla jotain tervan kyllästämää mönjää.

Näin kertoo Henna Hytönen, joka muutti viime vuoden loppupuolella pienen lapsensa kanssa VTS-kotien eli Tampereen Vuokratalosäätiön vuokra-asuntoon Tammelaan. Yhtiö on Tampereen suurin vuokranantaja, ja sen taustalla on Tampereen kaupunki.

Pintapuolisesti kaikki asunnossa oli kunnossa: seinät, lattiat, katto ja keittiö oli juuri remontoitu. Todellinen yllätys paljastui, kun Hytösen 11 kuukauden ikäinen poika löysi leikkiessään epämääräistä töhnää patterin takaa.

Avaa kuvien katselu Patterin takaa löytynyt sotku jäi Henna Hytöseltä huomaamatta asuntonäytön aikana. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Syy löydökselle selvisi nopeasti. Asuntoon saapuneet kuntotarkastajat ilmoittivat Hytöselle, että edellinen asukas on selkeästi tupakoinut asunnon sisällä.

– Jos olisin sen tiennyt, emme olisi tulleet tällaiseen asuntoon, Hytönen kertoo.

Asiakaspalvelijan vastaus häiritsi

Henna Hytönen oli kiinnittänyt huomiota poikansa astmaoireisiin.

– Ihmettelin, miksi hän hengästyy kontatessaan lattialla ja alkaa yskiä sekä oksentaa.

Hytönen otti yhteyttä VTS:ään, joka kutsui remonttifirman paikalle tarkastamaan asunnon tilanteen. Tarkastuksessa löytyi puutteita esimerkiksi pattereiden puhdistuksessa ja asiantuntijat pohtivat tulisiko patterit uusia kokonaan.

Avaa kuvien katselu Paksua ruskeaa mönjää on sekä patterin takana että välissä. Kuva: Henna Hytönen

Sitten oli VTS:n vuoro olla yhteydessä Hytöseen.

– He sanoivat odottavansa kustannusarviota ja etteivät voi taata, ettei partikkeleita jostain tulisi. He suosittelivat, että muutan pois, Hytönen kertoo.

Hytönen yllättyi VTS:n asiakaspalvelun vastauksesta ja koki sen tökeröksi. Hänen mukaansa säätiö antoi myös ymmärtää, ettei patteritilanteella ole minkäänlaisia terveydellisiä vaikutuksia.

Hytönen ja hänen poikansa ovat lähteneet asunnosta väliaikaisesti evakkoon. Nyt hän odottaa, että kustannusarvio korjauksista selviää VTS:llä.

Hytönen ei halua jäädä nykyiseen asuntoonsa. Uuden kodin etsiminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi.

– On tosi vaikeaa löytää heti vapaita ja lapsiperheelle toimivia asuntoja.

Sen hän jo tietää, ettei uusi koti tule VTS-kodeilta.

Avaa kuvien katselu Henna Hytösen mukaan etenkin kylmillä keleillä asunnossa haisi tuhkakupilta, kun patteria oli pidettävä täysillä. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Hyväksymätöntä käytöstä

VTS-kotien toimitusjohtaja Satu Eskelinen kertoo, että kun asukas ilmoittaa muuttavansa pois, asunnossa tehdään poikkeuksetta muuttotarkastus.

Tarkastuksen perusteella määritellään, onko asunto valmis sellaisenaan seuraavalle henkilölle vai onko tarpeellista tehdä muuttosiivous tai jopa remontti.

Eskelisen mukaan asunnoissa, joissa on asuttu pidempään ja tupakointi on sallittua, tehdään kattava pintaremontti asukkaan muuttaessa pois. Myös kalusteet vaihdetaan ennen uuden asukkaan muuttoa.

Ainoa asia, mitä ei tehdä, on pattereiden vaihtaminen.

– On mahdollista, että patterin takaa voi jotain löytyä. Varsinkin jos sinne ei ole päästy käsiksi ja huomattu sitä, Eskelinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen Vuokratalosäätiön toimitusjohtajan Satu Eskelisen mukaan reklamaatioita tulee hyvin vähän. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Eskelinen kertoo, että asunnot saattavat vaihtaa omistajaa usein. Se, onko asunnossa asunut aiemmin tupakoitsija tai esimerkiksi lemmikkieläimen omistaja, on luottamuksellista tietoa.

– Eihän me kaikkia asioita aina edes tiedetä, saatikka sitten toisten asioita voida kertoa eteenpäin.

Henna Hytönen koki VTS:n kehotuksen muuttaa pois tylyksi.

Satu Eskelinen kertoo, että käytös ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.

– Pyydän anteeksi jos tällaista on päässyt tapahtumaan. Meillä on aivan loistava henkilökunta. Harmillista, jos tällainen lipsautus on joltain tullut, Eskelinen sanoo.

