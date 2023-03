Sipsipusseja, kahvipaketteja ja margariinirasioita saatetaan kutistaa ilman, että edes huomaat – katso video

Oletko huomannut ruokakaupassa, että tutun tuotteen hinta on ennallaan, ja pakkaus näyttää samalta kuin aina ennenkin, mutta sisältö on kutistunut?

Ilmiötä kutsutaan shrinkflaatioksi. Pakkauskokojen kutistaminen on sallittua, eikä yrityksillä ole velvollisuutta kertoa muutoksesta erikseen – kunhan tuotteessa on merkintä sisällön koosta.

Miten tuotepakkauksia kutistetaan vaivihkaa? Katso toimittaja Sara Salmen lyhyt video aiheesta:

Yrityksillä on eri syitä kutistaa tuotteitaan. Koska ruoka on kallistunut, tuotteen sisältöä kutistamalla pystytään pitämään yksittäisen paketin hintataso lähellä totuttua. Lisäksi esimerkiksi kahvin osalta pakkausten kutistumista on selitetty eri paahtoasteilla: tummapaahtoisen sanotaan vievän enemmän tilaa kuin vaaleapaahtoisen kahvin.

Missä tuotteissa sinä olet huomannut, että pakkauksen sisältö on kutistunut totutusta? Voit keskustella aiheesta 15.3.2023 kello 23.00 asti.