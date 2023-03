Biden pitää Australian sukellusvenekauppaa suunnanmuuttajana – Kiina syyttää Washingtonia kylmän sodan lietsomisesta

Aasiassa autoritaarinen Kiina on koettu ympärysmaissa entistä uhkaavampana sitä mukaa, kun maa on kiihdyttänyt sotilaallista varustautumista ja vaikutusvaltaansa esimerkiksi Etelä-Kiinan merellä.

Voimatasapainoa luomaan kehitetty kolmen maan AUKUS -puolustusyhteistyö on ärsyttänyt ja ärsyttää Kiinaa yhä enemmän.

Yhdysvallat, Australia ja Britannia kertoivat aiemmin sovitusta sukellusvenekaupasta tarkemmin maanantaina.

Australia rakentaa kahdeksan ydinsukellusveneen laivaston Adelaidessa, kertoi Sydney Morning Tribune. (siirryt toiseen palveluun) Ne otetaan käyttöön 2040-luvulla. Sukellusveneet varustetaan risteilyohjuksilla.

Australia maksaa noin kolme miljardia dollaria Yhdysvalloille ja Britannialle sukellusveneiden suunnittelusta ja tekniikasta. Yhdysvallat ja Britannia puolestaan sijoittavat miljardeja hanketta tukevaan teollisuuteen.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalainen luotsivene ja ydinkäyttöinen sukellusvene Port Canaveralissa. Australialla on optio ostaa viisi ydinkäyttöistä sukellusvenettä Yhdysvalloilta. Niitä ei aiemmin ole myyty kenellekään muulle maalle. Kuva: Paul Hennessy/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Lisäksi Australia mm. ostaa Yhdysvalloista kolmesta viiteen Virginia-luokan sukellusvenettä. Yhdysvallat ja Britannia saavat isomman jalan Australian tukikohdissa ja niiden aluksia tullaan näkemään entistä enemmän.

Osapuolet kertoivat asiasta tapaamisessa Yhdysvaltain laivastotukikohdassa San Diegossa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pitää sukellusvenekauppaa niin merkittävänä, että se muuttaa asetelmia Etelä-Kiinan merellä ja Intian valtamerellä.

Kiinan ulkoministeriö: Vaarallinen tie

Kiina julkisti tiistaina ulkoministeriönsä tiedottajan suulla kitkeränsävyisen vastauksensa.

– Niin kutsuttu kolmikantakumppanuus ja kehittyneimmän teknologian ydinsukellusveneyhteistyö on tyypillistä kylmän sodan ajattelutapaa, arvosteli Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin.

Kiinan mielestä Yhdysvallat, Australia ja Britannia etenevät vaarallisella tiellä saavuttaakseen itsekkäitä poliittisia tavoitteita välittämättä kansainvälisen yhteisön huolista.

Avaa kuvien katselu AUKUS-maat kertoivat yhteisestä sukellusvenehankkeesta tarkemmin San Diegossa, Kaliforniassa sijaitsevassa Yhdysvaltain laivastotukikohdassa maanantaina. Kuva: Jim Ruymen/UPI/Shutterstock/All Over Press

Australia ei kuitenkaan ole saamassa ydinaseilla varustettuja ydinsukellusveneitä vaan aluksia, jotka toimivat ydinkäyttöisten reaktoreiden avulla.

– Haluan maailman ymmärtävän tämän, kyse ei ole ydinaseista vaan ydinvoimasta. On erittäin tärkeää ymmärtää tämä ja se, että teemme yhteistyötä maailman atomienergiajärjestön kanssa, Biden korosti.

Kiinan mielestä on joka tapauksessa kuitenkin riski, että ydinasesopimuksia rikotaan.

– Yhdysvaltojen tulee osoittaa vilpittömyyttään, tulla Kiinaa puoliväliin vastaan ja palauttaa kahdenväliset suhteet takaisin raiteilleen, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wenbin vaati.

Australian historian suurin puolustusinvestointi

Australialle sukellusvenehankinta on taloudellisesti suurin, mitä se on koskaan sijoittanut puolustukseensa. Vuoteen 2055 ulottuva sopimus on arvoltaan kaikkiaan peräti noin 240 miljardia dollaria. Sen työllistävä vaikutus on 20 000 henkilötyövuotta.

– Huikea summa, mutta se on myös rehellinen, sanoi Australian kansallisen yliopiston professori John Blaxland Reutersille.

Hän pitää sopimusta merkittävänä vakuutuksena Australian kansalliselle turvallisuudelle yhä turvattomammaksi muuttuvassa maailmassa.

Asevarustelulla on professorin mukaan puolensa, koska ”kolmatta maailmansotaa ei ole syttynyt.”

Lähteet: Reuters, AFP, USPOOL