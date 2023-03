Vastaa kysymyksiin ja selvitä, pelkäätkö ja haaveiletko samoista asioista kuin muut

Ylen tutkimuksella selvitettiin, miten tyytyväisiä suomalaiset ovat elämäänsä, mitä hyvä elämä heille tarkoittaa ja millaisia toiveita ja huolia heillä on. Tässä jutussa pääset vertaamaan itseäsi muihin.

Yle on selvittänyt suomalaisten pelkoja ja haaveita. Selvä enemmistö (81 prosenttia) suomalaisista on tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyys elämään on noussut viime vuodesta.

Ikäryhmistä kaikkein tyytymättömimpiä omaan elämäänsä ovat 15–29-vuotiaat naiset ja 30–44-vuotiaat miehet. Kaikkein tyytyväisimpiä puolestaan ovat yli 60–vuotiaat.

Miten sinä itse ajattelet tulevaisuudesta, ja mahdatko ajatella samoin, kuin muut? Vastaamalla oheisiin kysymyksiin selvität, minkä ikäiset ja mitä sukupuolta edustavat ihmiset ajattelevat tulevaisuudesta samoin kuin sinä.

Tulos on suuntaa antava. Vastaamalla useampaan kysymykseen tarkennat tulosta.

Koneen ohjeita: Vihreä ympyrä kertoo oman valintasi, valkoinen suuri ympyrä kertoo kaikkien Ylen kyselyyn osallistuneiden vastauksen. Jos valitsit ikäryhmän ja/tai sukupuolen, tällöin punainen ympyrä kertoo, mitä kyseinen ryhmä vastasi.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotias suomenkielinen väestö (pl. Ahvenanmaa), ja siihen vastasi 2012 suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin Iro Researchin kuluttajapaneelissa 5.1.–26.1.2023.

Aineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan, joten tulokset voidaan yleistää yli 15-vuotiaaseen suomenkieliseen väestöön.

