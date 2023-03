Teatterisyksy tuo Lahteen Tootsie-musikaalin Suomen kantaesityksenä

1980-luvun elokuvaan perustuvan Tootsie-musikaalikomedian ohjaa Tommi Kainulainen.

– Lahtihan on tunnettu musikaalikaupunki! Saimme napattua Tootsien tänne toisen suomalaisen teatterin nenän edestä, ohjaaja hykertelee.

Tarinassa hankalan luonteensa vuoksi työttömäksi jäänyt näyttelijä tekeytyy naiseksi ja saa sen myötä pääroolin musikaalissa.

Kainulaisen mukaan keskiössä on se, kuinka sukupuoli esitetään ja sitä rakennetaan. Hän uskoo, että toisen ihmisen nahkoihin meneminen tuo mahdollisuuden tarkastella asenteitamme ja synnyttää uudenlaista empatiaa.

Avaa kuvien katselu Anna-kirjat kuuluivat ohjaaja Laura Mattilan lapsuusajan suosikkeihin. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Satavuotisjuhlaansa viettävän teatterin syksyn ohjelmistossa Juhani-näyttämöllä nähdään myös Aleksis Kiven Nummisuutarit Samuli Reunasen ohjaamana.

Reunanen toivoo, että erityisesti nuoriso löytäisi kansalliskomedian.

– [Päähenkilö] Esko on nuori mies, jolla on korkeat käsitykset itsestään ja siitä, mitä maailmalla on hänelle tarjota. Kun niitä murjotaan, hän joutuu tarkastelemaan itseään uudelleen ja muuttuu.

Yhteistyötä moneen suuntaan

Teatterisyksyn avaa syyskuussa Eero-näyttämöllä Laura Mattilan ohjaama Vihervaaran Anna. Koko perheen näytelmä perustuu rakastettuun tyttökirjaklassikkoon.

Teatteri tekee yhteistyöltä lahtelaisen Teatteri Vanhan Jukon kanssa. Taiteellinen johtaja Esa-Matti Smolanderin tulkinta Anton Tšehovin Lokista tulee ensi-iltaan lokakuussa.

Eerolla nähdään myös Mikko Roihan Ei kertonut katuvansa -näytelmä. Produktio toteutetaan yhteistyössä seitsemän teatterin kanssa.