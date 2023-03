Päiväkodeissa ja kouluissa tingitään makeudesta, mutta kotona uhkaavat sokeriöverit – testaa, saako lapsesi vahingossa liikaa sokeria

Videolla kerrotaan, kuinka paljon lisättyä sokeria eri välipaloissa on. Lisätyn sokerin määrät on laskettu tai arvioitu käytettävissä olevista tiedoista. Video: Rami Moilanen / Yle, Paulus Markkula / Yle, Anna Polo / Yle.

Sokerin käyttöä on viime vuosina vähennetty monen suomalaisen kaupungin päiväkoti- ja kouluruuissa. Esimerkiksi Tampereella lisättyä sokeria vähennettiin viitisen vuotta sitten noin kolmekymmentä prosenttia. Oulussa on tänä keväänä leikattu 20 prosenttia välipalojen ja jälkiruokien lisätystä sokerista.

Suurta merkitystä lasten päivittäiselle sokerin saamiselle päiväkotien tai koulujen toimilla ei kuitenkaan ole. Lapset nimittäin saavat päiväkodista tyypillisesti vain pienen osan päivän sokeriannoksestaan. Tämä tiedostetaan myös Tampereella ja Oulussa.

– Tämä on symbolinenkin ele. Me pystymme vaikuttamaan vain siihen, mitä syödään hoitopäivän aikana. Ratkaiseva tekijä on se, millaista ruokavaliota noudatetaan muuna aikana, sanoo Oulun tilapalveluiden käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff.

Päiväkotien ja koulujen sokerin vähentäminen onkin ennen kaikkea esimerkin näyttämistä ja lasten makutottumusten muokkaamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Sari Niinistö pitää hyvänä, että lapset tottuvat jo päiväkodista saakka vähäsokerisiin tuotteisiin – ja ennen kaikkea vähäsokerisiin välipaloihin.

Nimenomaan välipaloista lapset saavat eniten sokeria.

Hänkin toteaa, että päiväkodeissa sokeria on tähänkin mennessä ollut melko vähän, ja isoimmat riskit saada liikaa sokeria ovat vapaa-ajalla.

Hänen mukaansa helposti sokeria saa sokeroiduista maitotuotteista, mysleistä, muroista, juomista sekä tietenkin karkeista, kekseistä ja leivonnaisista.

Testaa alla olevalla testillä, tiedätkö sinä, kuinka paljon lisättyä sokeria eri tuotteissa voi olla. Tuotteet ovat osin samoja kuin pääkuvan videolla, joten sen katsomisesta on etua testissä.

Niinistön mukaan on hienoa, että päiväkotien ja koulujen ruuista vastaavat tahot kantavat vastuun sokerin karttamisesta, vaikka iso vastuu onkin perheillä.

Käytännössä lisätyn sokerin tunnistaminen on kuitenkin vaikeaa, koska tuotteissa ei yleensä lue tarkkaan lisätyn sokerin määriä. Ravintosisällöissä lisättyä sokeria ei ole eritelty luontaisista maidon ja hedelmien sokereista, joita ei tarvitse varoa.

Niinistön mukaan perheiden, koulujen ja päiväkotien lisäksi tarvittaisiin myös muun muassa elintarviketeollisuuden apua sokerin vähentämisessä.

Lasten sokerin saamisesta ei ole viimeaikaista kansallista tietoa, mutta aikuisista joka kolmas nainen ja joka viides mies syö liikaa lisättyä sokeria. Suositusten mukaan lisättyä sokeria ei saisi olla yli kymmentä prosenttia päivän energiansaannista.

Liika sokeri altistaa ylipainolle ja siihen liittyville sairauksille. Kansanterveystieteen Marjo-Riitta Järvelin Lontoon Imperial Collegesta sanoo, että päiväkoti-ikäisen lapsen ylipaino lisää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen myöhemmin. Myös makutottumusten takia päiväkodin ja koulun ruualla on yllättävän iso merkitys, sillä makeaan helposti tottuu.

Vähäsokerinen ruoka on maistunut yhtä hyvin

Oulussa päiväkotiruuan sokerin vähentämisestä on tullut vanhemmilta sekä positiivista että negatiivista palautetta.

– Muutama huolestunut kannanotto on tullut, syökö tuotteita enää kukaan, kun sokeria on vähennetty, sanoo käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff.

Huoli on hänestä ollut turha. Hävikin määrä ei ole kasvanut.

Vaskikankaan päiväkodin Viola Soinsaari, Helmi Rautakoski ja Aino Rytilä pitivät entistä vähäsokerisemmasta mango-persikkapuurosta. He eivät olleet huomanneet, että välipalojen maku olisi viime aikoina muuttunut.

Lisätyn sokerin vähentäminen on vaatinut reseptien muokkaamista. Sokeria on vähennetty ja esimerkiksi hedelmien ja marjojen osuutta reseptissä on usein kasvatettu. Vaikeinta se on ollut happamia marjoja kuten puolukkaa sisältävien tuotteiden kohdalla, ja niissä on jouduttu tekemään kompromisseja, kertoo Oulun tuotantokeittiön tuotantopäällikkö Riika Lantto.

Kokki Sakari Valikainen valmistaa mango-persikkapuuroa oululaisiin päiväkoteihin.

Myös Tampereella laitettiin viisi vuotta sitten reseptit osin uusiksi, kertoo tuotantopäällikkö Maiju Suvanto Pirkanmaan Voimialta. Osin se tarkoitti sitä, että välipaloiksi kehitettiin kokonaan sokerittomia uusia tuotteita, kuten lämpimiä voileipiä ja porkkanalettuja.

– Tunnistimme, että kiisselissä ei pääse nollasokeriin, vaan kehitimme muuta.

Perheiltä on tullut Tampereella pääasiassa positiivista palautetta. Isoimmaksi haasteeksi sokerin vähentämisessä Suvanto kertoo sen, että välipalojen hinnat nousivat jonkin verran.

– Tuotteet, joissa on vähemmän sokeria, ovat lähtökohtaisesti kalliimpia, mutta eivät aina.

Oulussa tarkoituksena on, että sokerin vähentäminen ei vaikuttaisi hintoihin.

