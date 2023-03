Päättäjien alkoholin käyttöön liittyvät kohut kertovat muutoksesta: myös vapaa-ajalla pitää olla edustuskunnossa

Alkoholin tarjoilu sidosryhmätapaamisissa on eräänlaista harmaata aluetta työelämässä. Kuvituskuva.

Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun tuore irtisanoutuminen tehtävästään. Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen ero viime vuoden lopulla. Ministeri Mika Lintilän epäillyt esiintymiset humalassa. Pääministeri Sanna Marinin kesäinen bilekohu.

Kaikkia näitä tapauksia yhdistävät alkoholi ja henkilön korkea asema.

Kertooko kohujen syntyminen muutoksesta siinä, miten alkoholinkäyttöön suhtaudutaan?

Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen arvioi, että vaikka alkoholi on edelleen keskeinen osa suomalaista vuorovaikutuskulttuuria, käyttökulttuurien erilaistuminen on luonut myös ristiriitoja.

– Nykyään ei enää tarvitse juoda alkoholia, jos ei niin halua. Nuoret käyttävät alkoholia huomattavasti eri tavoin kuin esimerkiksi suuret ikäluokat, Oksanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Professori Atte Oksasen mielestä yritysten ylimmältä johdolta edellytetään nykyään toimintakykyä ja edustamista. Arkistokuva. Kuva: Atte Oksanen

Rinnalle on tullut myös somekulttuuri, jossa erityisesti julkisuuden henkilöitä seurataan ja kuvataan paljon tarkemmin kuin aikaisemmin.

Oksanen on tutkinut alkoholinkäyttöä työelämässä. Hän sanoo, että ihmisillä on erilaisia rooliodotuksia varsinkin johtotehtävissä oleville.

– Normit siitä, että mitä sallitaan ja missäkin asemassa olevalta henkilöltä ovat muuttuneet voimakkaasti, sanoo Oksanen.

Tietyissä ammateissa tiukemmat roolit

Työroolilla on merkitystä myös ihmisen vapaa-aikaan. Ministeriltä tai esimerkiksi pörssiyrityksen korkeissa johtotehtävissä olevalta edellytetään tietynlaista toimintaa jossakin määrin myös vapaa-ajalla.

– Kyllä näihin tehtäviin ryhtyneet tietävät ammattien vaatimukset, Oksanen sanoo.

Harmaata aluetta ovat erilaiset sidosryhmätilaisuudet, joissa ei olla työnteossa eikä työpaikalla, mutta ollaan kuitenkin työnantajan edustajia.

– Varmaankin sidosryhmätilaisuuksissa nykyisin eri tahot miettivät, mitä tilaisuuksissa tarjoillaan ja minkä verran, Oksanen sanoo.

Atte Oksanen arvioi, että viime aikojen keskusteluissa esillä olleet henkilöt ovat hoitaneet oman työnsä moitteettomasti. Juuri alkoholista ja muusta siihen liittyvästä toiminnasta on tullut Akilleen kantapää.

Oksanen korostaa, että jokaisella on oikeus vapaa-aikaan. Alkoholi on laillinen päihde, ja jokaisella on oikeus halutessaan päihtyä.

Suomessa ei Atte Oksasen mukaan vielä olla siinä tilanteessa, ettei mitään alkoholia hyväksyttäisi vastaavissa tilanteissa.

– Käyttömäärät ovat ne, jotka herättävät keskustelua.