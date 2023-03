Yrittäjä Katja Revolla on jopa kuukauden liikevaihdon verran laskuja rästissä, koska hyvinvointialue maksaa alihankkijoilleen viiveellä

ApuLappi on kuntoutuksessa käytettävien apuvälineiden erikoisliike, jossa työskentelee neljä ihmistä Rovaniemellä lähellä Lapin keskussairaalaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Kaisa Repo kertoo, että vuoden alku on ollut huomattavan stressaavaa aikaa. Hyvinvointialue ei maksanut aluksi laskujaan yrittäjille.

– Helmikuun alussa ja tammikuun lopussa oli aika huolestuttava tilanne. Siinä vaiheessa näytti siltä, että laskut eivät liiku hyvinvointialueella ollenkaan eikä meillä ollut minkäänlaista tietoa, koska ne lähtevät liikkeelle. Tämän kuun puolella ne alkoivat vasta liikkumaan.

ApuLappi toimii Lapin hyvinvointialueen alihankkijana. Sillä ei ole muita tuloja.

– Meillä oli pahimmillaan 25 000 euroa myöhästyneitä laskuja. Se on melkein kuukauden liikevaihto. Silloinhan ei mikään pyöri, eli palkkoja ei pysty maksamaan, vuokraa ei pysty maksamaan ja verot jää maksamatta. Otin jo muutamaan tavarantoimittajaan yhteyttä, ja sanoi että maksut myöhästyy.

Puskurirahat vähissä

Lapin hyvinvointialue (Lapha) on tietoinen ongelmista. Se on palkannut lisää henkilökuntaa hoitamaan laskutusta, muun muassa projektipäällikkö Maire Lehtikankaan Pelkosenniemellä.

Lehtikankaan mukaan maksuongelmien takana on paljon erilaisia syitä.

– Hyvinvointialue aloitti vuodenvaihteessa. Järjestelmiä ja toimintoja on niin paljon, että niiden yhdistäminen on aiheuttanut meille ongelmia. Lisäksi meillä henkilöt käsittelevät koko alueen laskuja keskitetysti, jolloin ei ole välttämättä tietoa, mihin jokin lasku kohdistuu.

Kaisa Repo oli varautunut hyvinvointialueiden alkuun keräämällä etukäteen rahaa puskuriksi.

– Puskuri oli sitä varten, että minä arvelin, että työt vähenevät tässä alussa. Se puskuri otettiin sitten käyttöön, mutta pankin kanssa myös tehtiin suunnitelma jo tälle kuulle, että jos ei rahaa ala tulemaan, niin sitten saadaan sieltä lainaa lisää.

Revon mukaan isoimmat rästilaskut on jo maksettu, mutta joitakin on edelleen rästissä.

– Katsoin juuri, että kuusi viikkoa sitten tehtyjä laskuja on vieläkin siellä maksamatta.

Hyvinvointialueen mukaan se on keskittänyt kaikki voimat siihen, että laskut saataisiin sieltä liikkeellä.

– Ja edelleen myönnän että ongelmia on, mutta että koko ajan ollaan menty siihen suuntaan, että me saataisiin laskuja liikkeelle entistä nopeammin. Jos puhutaan niistä laskuista, mitkä ovat jo erääntyneet, niin uskon, että ne saadaan liikkeelle parissa viikossa, Lehtikangas sanoo.

Avaa kuvien katselu Projektipäällikkö Maire Lehtikankaan mukaan maksuongelmien taustalla on useita syitä. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Kaisa Repo kritisoi hyvinvointialuetta myös siitä, että tilanteesta ei ole annettu riittävästi tietoa. Yrittäjät ovat saaneet olla pimennossa odottamassa, jahka rahat tulisivat tilille.

– Lupauksia siitä, koska rahat tulevat, ei ole varsinaisesti annettu. On vain sanottu, että henkilökuntaa on palkattu lisää. Minulla tuli paniikki jossain vaiheessa, kun on itsellä maksuja ja palkkoja maksamatta eikä tiennyt, pystyykö niitä maksamaan.

Projektipäällikkö Maire Lehtikangas sanoo, että kaikkiin yhteydenottoihin vastataan, mutta siihen voi mennä aikaa. Lehtikankaan mukaan tilannetta vaikeuttaa myös se, että hyvinvointialue ei ota vastaan paperisia laskuja vaan niitä voi lähettää ainoastaan sähköisessä muodossa.

– Tämä tulee vaatimaan meiltä teknisiä ratkaisuja. Nämä ovat niin isoja asioita, että niistä ei pelkästään meidän yksikkö pysty päättämään. Mutta uskon, että olemme menossa koko ajan parempaan suuntaan.

Yrittäjä Kaisa Repo ei hyväksy tiedotuksen puutteita. Hän antaa hyvinvointialueen aloitukselle kouluarvosanan viisi.

– Sieltä tuli monta erilaista ohjetta, ne vaihtuivat matkan varrella. Ja tiedotus on ollut todella huonoa, että siellä ei annettu minkäänlaista varoitusta siitä, että laskut jää maksamatta. Tiedotusvälineistä ollaan luettu ja niissä vielä annettiin semmoinen kuva, että se on laskuttajan vika, kun laskut on tehty väärin.

Maksuaikatauluista ei saada tietoa

Kaisa Repo toivoo edelleenkin, että hyvinvointialue tiedottaisi avoimesti, missä aikataulussa sieltä maksetaan laskuja. Projektipäällikkö Maire Lehtikangas taas pahoittelee sitä, että tätäkään tietoa ei löydy vielä Laphan nettisivuilta.

– Sivuille pitää saada enemmän tietoa asiakkaille. Meillä päivitetään koko ajan sivuja, ja laskutuksen osaltakin on päivitykset käynnissä.

Hyvinvointialueen aloitus ei ole ensimmäinen ryteikkö, mihin Kaisa Repo on törmännyt yrittäjänä. Sellaiseen joutuessaan pitää vain luottaa siihen, että asiat järjestyvät tavalla tai toisella, hän sanoo.

– Mutta kyllähän tässä on tullut yrittäjäkavereilta soittoja, aika epätoivoisiakin soittoja, kun ei tiedetä, milloin rahaa tulee ja kellekään ei oikein informoida asioista. Lisäksi byrokratia tuntuu vaan lisääntyneen tosi paljon. Ei me tiedetä tälläkään hetkellä, miten tämä homma lähtee sujumaan ja käyntiin.