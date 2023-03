Säästöt tulevat todeksi, hyvinvointialue aloittaa osastopaikkojen alasajon – ”Huolestuttaa, kun en tiedä mihin joudun”, sanoo syöpäsairas Miia Aro

Syöpää sairastava Miia Aro, 47, on ollut hoidossa Vaalan akuuttiosastolla silloin, kun hänen omaishoitajanaan toimiva äiti on pitänyt lakisääteisiä vapaita. Aroa surettaa, että heidän kotiaan lähellä oleva osasto ajetaan alas. Kuva on otettu kotona.

Kuva: Paulus Markkula / Yle