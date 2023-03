Työelämä Helsingissä ei tukenut Inari Fernandezin arvoja – uusi parempi arki löytyi 1 000 kilometrin päästä

Turhautumisen, ahdistuksen ja epämääräisen tyytymättömyyden takana voi olla se, että ihminen ei elä arvojensa mukaista elämää. Meistä jokainen voi kirjata paperille asioita, jotka ovat elämässä tärkeimpiä, mutta tukeeko elämämme arki niiden toteutumista?

Media-alan yrittäjä, vastikään äänikirjan perheensä elämänmuutoksesta julkaissut Inari Fernandez kipuili oman arkensa kanssa pitkään. Nelihenkinen perhe asui Helsingissä, ja he elivät niin kutsuttuja ruuhkavuosia.

– Olin aina sanonut, että minulle tärkeintä on perhe ja äitiys. Silti olin välillä kahteen asti yöllä studiollani tai vähintään yhdeksään asti illalla työhuonella meidän alakerrassa, ja lapset tulivat hakemaan, kun he olivat menossa nukkumaan, Fernandez kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Tätä ennen Fernandez oli jo irtisanoutunut vakituisesta päivätyöstään ollakseen enemmän perheensä kanssa, mutta mikään ei ollut muuttunut yrittäjänäkään.

– Se oli todella iso ristiriita.

”Se mitä teemme arkisin, on olla perheen kanssa”

Päätös Lapin rauhaan muuttamisesta syntyi lopulta perheen yhteisellä talvireissulla Saariselällä. Fernandez korostaa, että hän ei nuijinut ratkaisua yksin vaan kaikki – espanjalainen puoliso ja perheen lapset – olivat yhtä mieltä ratkaisusta.

Uusi koti löytyi pienestä Vuojärven kylästä noin 40 kilometrin päästä Sodankylästä.

Aluksi Fernandezien oli tarkoitus pitää ”välivuosi” Lapissa, mutta päätös jäädä syntyi helposti yhdessä. Ne asiat, joita he pitivät arvokkaina, löytyivät uudesta kotipaikasta.

Miten perhekeskeisyys sitten toteutuu paremmin Lapissa kuin pääkaupunkiseudulla?

Fernandez listaa pelkästään olosuhteisiin liittyviä asioita:

– Asumme kylässä, jossa asuu 65 ihmistä, Sodankylän keskustaan, jossa on lähin kauppa, on 45 kilometriä. Kouluun on 13 kilometriä. Se mitä me teemme arkisin, on olla perheen kanssa.

Hän myöntää, että aluksi muutos oli jopa vähän shokki.

– Olin kaupungissa tottunut olemaan ystävien kanssa ja lapset kavereiden kanssa, ja yhtäkkiä sitten oletkin ihan koko ajan sen perheen kanssa.

– Mutta valtavan iso arvo on se, että saan viettää enemmän aikaa lasteni kanssa. Tiedän mitä heille kuuluu, ja kun he tulevat koulusta kotiin, olen kotona aina.

Pääkaupungin rytmi imaisee mukaansa

Fernandez tekee media-alan yrittäjänä töitä kotona. Hänen puolisollaan on opettajan virka Sodankylässä.

– Minusta oli ihana kuulla, kun lapseni oli sanonut koulussa, että olen kotiäiti. Ja todella, olen kotona aina, vaikka samaan aikaan olen aika kiireinen yrittäjä. Mutta kun teen töitä kotoa käsin, niin he luulivat, että olen kotiäiti.

Nyt perhe on asunut Vuojärvellä neljä vuotta. Pääkaupunkiseudulle tullessaan hän huomaa heti kiireen tunteen.

– Ihmiset jopa kävelevät täällä nopeammin ja sen rytmin ottaa helposti itsekin.

Hänen mukaansa kiire ja nopeatahtisuus imaisee huomaamattaan mukaansa.

– Uskon, että on helpompi päästää irti työelämän paineesta, kun siirryt johonkin rauhallisempaan paikkaan, koska täällä (Helsingissä) on vaikeaa tehdä asiat eri tavalla kuin muut.

