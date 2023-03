Nasa: Avaruusteleskooppi nappasi harvinaisen kuvan juuri ennen tähden kuolemaa

Avaruusteleskooppi James Webbin ottamissa kuvissa on nähtävissä harvinainen ilmiö, joka tapahtui 15 000 valovuoden päässä Maasta. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan mukaan avaruusteleskooppi on ottanut kuvan Wolfin-Rayetin tähdestä nimeltään WR 124, joka on juuri räjähtämässä.

– Webbin yksityiskohtainen kuva WR 124:stä säilyttää ikuisesti lyhyen, myrskyisän muutoksen ajan ja lupaa tulevia löytöjä, jotka paljastavat kosmisen pölyn pitkään peitetyt mysteerit, Nasa kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Wolfin-Rayetin tähdet ovat yksiä kirkkaimmista ja suurimmista tähdistä universumissamme.

Jotkut tähdet muuttuvat Wolfin-Rayetin tähdiksi ennen kuin ne räjähtävät supernovana, joten on harvinaista, että tähtitieteilijät havaitsevat ne. Supernovat ovat erittäin voimakkaasti räjähtäviä tähtiä.

WR 124 -tähden massa on yhtä suuri kuin 30 Auringon massa, ja se on tähän mennessä tiputtanut ainakin kymmenen Auringon verran materiaalia. WR 124 oli yksi ensimmäisistä Webbin avaruusteleskoopin avulla tehdyistä havainnoista kesäkuussa 2022.