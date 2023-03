Alvar Aallon suunnitteleman kirkon kannatusyhdistys uhkaa kaatua luottamushenkilöiden puutteeseen

Alvar Aallon suunnitteleman Kolmen ristin kirkon kannatusyhdistys on ajautunut lakkauttamisuhan alle Imatralla.

Hallitukseen ei ole ilmoittautunut riittävästi jäseniä. Vuosikokouksessa oli neljä osallistujaa ja jatkovuosikokouksessakin vain neljä. Kukaan ei ollut halukas puheenjohtajaksi, ja hallitukseen tarvittaisiin ainakin kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä.

Yhdistyksen lopettamispäätös tehtiin jo kerran, mutta sitä ei ehditty panna täytäntöön, kun yhteistyökumppanilta eli Imatran seurakunnalta ja osittain jäsenistöltäkin tuli voimakasta vastustusta.

– Siksi hallitus kutsuu vielä koolle toisen jatkovuosikokouksen 29. maaliskuuta. Ainakin yksi ihminen on ilmoittautunut hallitukseen, kertoo Pro Kolmen ristin kirkko ry:n puheenjohtaja Kauko Mäkinen.

Avaa kuvien katselu Kolmen ristin kirkon kellotorni on pitkä ja kapea. Sen huipussa on kolme kelloa. Luku kolme toistuu muutenkin kirkon arkkitehtuurissa. Arkistokuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Iso remontti suunnitteilla

Pitkään huonossa kunnossa ollut Kolmen ristin kirkko kärsii muun muassa kosteus- ja rakennevaurioista. Siellä ei voi tällä hetkellä järjestää lainkaan jumalanpalveluksia tai tapahtumia.

Kolmen ristin kirkon kannatusyhdistyksen tavoitteena oli kerätä 200 000–300 000 euroa, mikä kattaisi 5–10 prosenttia kirkon korjauskustannuksista. Lahjoitustilille on kertynyt vasta tuhat euroa.

Kokonaisuudessaan kirkon korjaaminen maksaa ainakin 3–4 miljoonaa euroa, mutta sekään ei välttämättä riitä.

– Ongelma on siinä, että korjauskohteita paljastuu koko ajan lisää, Imatran seurakunnan talousjohtaja Pasi Tiimo kertoi Ylelle joulukuussa.

Talkookulttuuri on kadonnut

Kannatusyhdistyksen puheenjohtajan Kauko Mäkisen mukaan haasteena on, että rahankeräys vaatii valtavasti työtä, eikä Suomessa ei ole sellaista varainkeräyskulttuuria kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

– Talkootyökulttuuri on jo aikaa sitten hävinnyt Suomesta, ja yhdistyksiin on vaikea löytää nuoria innokkaita tekijöitä. Kaikilla on elämä täynnä muuta tekemistä. Jäljelle jäävät vain me enemmän tai vähemmän terveet eläkeläiset, joiden jaksaminen on jo rajoitetumpaa, Mäkinen toteaa.

Katso videolta, millaiset ovat Kolmen ristin kirkon tarkoin harkitut kattoikkunat. Arkistovideo on helmikuulta 2022.

Imatran Kolmen ristin kirkkoa on ehdotettu Unescon maailmanperintökohteeksi. Siihen pääseminen ei ole kiinni yhdistyksen toiminnasta tai olemassaolosta.

Arkkitehti Alvar Aallon Imatran Vuoksenniskalle suunnittelema Kolmen ristin kirkko valmistui vuonna 1957, ja se otettiin käyttöön vuonna 1958.

Kirkko on sekä kalustukseltaan että rakenteeltaan ainutlaatuinen: Alvar Aalto on suunnitellut paitsi rakennuksen, myös valaisimet ja useimmat huonekalut. Myös esimerkiksi kolehtihaavi on Aallon käsialaa.

Kuuntele, kun yliarkkitehti Jonas Malmberg Alvar Aalto -säätiöstä kertoi Ylelle joulukuussa, miksi Kolmen ristin kirkko on niin arvokas ja miksi korjaustyöt maksavat niin paljon:

