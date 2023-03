Vesilätäkköön ajaminen voi johtaa tuhansien eurojen autoremonttiin: ”Jos vettä roiskuu konepellille, silloin vauhtia on liikaa”

Hinauspalvelulle on ollut kysyntää viimeisen vuorokauden aikana huonon ajokelin takia. Ajokeliä huonontavat suuret sulavesilammikot ja liukkaat tiet.

Sulavesilammikot ja liukkaat tiet ovat työllistäneet hinauspalveluita tällä viikolla.

Kaakkois-Suomessa toimivan hinausfirman yrittäjä Kalle Soiniola kertoo, että puhelin on soinut keskiviikkoaamuna vinhaan. Vuorokaudessa on tullut lähes kymmenen tapausta, joissa auto on hyytynyt vesilammikkoon.

– Ne ovat sellaisia, että kosteutta on päässyt autoon, ja se on sammunut, kertoo Soiniola.

Osasyy hinauskeikkoihin on ollut tilannenopeus, jolla lammikoihin on ajettu. Kovaa ajaen auton tekniikkaan on päässyt roiskumaan vettä. Soiniola kehottaa ajamaan lammikkoon joko varovasti tai mahdollisuuksien mukaan väistämään lätäköitä.

– Jos vettä roiskuu ajaessa konepellille, silloin vauhtia on liikaa. Matkat ovat yleensä tyssänneet 10–15 senttimetrin syvyisiin lammikoihin.

Jarrut voivat vaurioitua

Auto voi vaurioitua monella tapaa lammikoissa ajamisen seurauksena.

– Polttomoottoriautossa vesi voi imukanavan kautta kulkeutua moottoriin. Auton sähköjärjestelmä voi vaurioitua veden takia, ja auto voi alkaa sammuilla tai tulla muita toimintahäiriöitä. Lisää ongelmia voi tulla, jos lätäkössä ajamisen jälkeen tulee pakkasjakso ja vesi jäätyy auton sisällä, kertoo autoalan lehtori Mikko Näivä ammattiopisto Samposta.

Avaa kuvien katselu Tiet ovat nyt paikoin hyvin vetisiä ja liukkaita. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

Lisäksi jarruihin voi tulla hetkellinen toimintahäiriö, kun jarrulevyt ja -palat kastuvat – voi olla, etteivät jarrut toimi sen jälkeen lainkaan. Ongelmia tietää myös se, jos matka tyssää lätäkköön. Tällöin vesi voi kulkeutua autonkorin sisälle.

– Autonkorin ja sisäverhoilun välissä oleva vesi ei välttämättä kuivu ollenkaan. Tämä voi aiheuttaa pysyvää hajuhaittaa.

Näivä kertoo, että auton järjestelmä on tehty roiskeveden kestäväksi.

Autoon voi tulla kalliita remontteja

Lätäköissä ajamisesta saattaa rapsahtaa kallis remonttilasku, sillä pahimmillaan se voi tietää polttomoottoriautossa moottorin vaihtoa tai sähköautoissa samanhintaista remonttia. Moottorin vaihto maksaa autosta riippuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa 20 000 euroon.

– Jos vettä kulkeutuu polttomoottorin sisälle, niin se on sitten moottorin vaihto edessä. Sähköautoille on haitallista, jos vesi joutuu tekniikkaan. Osien vaihto voi maksaa vähintään polttomoottorin verran, Mikko Näivä kuvailee.

Autoon tulevien vaurioiden todennäköisyys kasvaa lätäkön syvyyden ja auton nopeuden myötä. Autoalan opettaja Mikko Näivä yrittää välttää lammikkoihin ajamista tai ajaa niihin mahdollisimman hitaasti.

– En mielellään aja lätäköihin, koska en voi tietää, mitä vedenpinnan alla on tai kuinka syvä lätäkkö on kyseessä. Kyllä ne aika petollisia paikkoja auton tekniikalle ovat.