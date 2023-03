Ruotsidemokraattien Åkersson vauhdittamassa perussuomalaisten vaalikampanjaa — Purra: Emme saa toistaa samoja virheitä, mitä Ruotsi on tehnyt

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkersson on keskiviikkona perussuomalaisten vieraana antamassa vetoapua sisarpuolueen vaalikampanjaan.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kanssa Åkersson alleviivasi perussuomalaisten sanomaa Ruotsin tien välttämisestä.

Åkerssonin mukaan Ruotsi on fantastinen maa, jossa on kuitenkin maahanmuuton takia esimerkiksi jengiväkivaltaan ja yhteiskunnan eriytymiseen liittyviä vakavia sosiaalisia ongelmia.

Perussuomalaiset käyttää Ruotsia usein varoittavana esimerkkinä, mutta maan uutta oikeistorintamaa Purra pitää esimerkkinä myös siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa mikäli poliittista tahtoa löytyy.

– Tässä Suomella on todella paljon opittavaa. Meidän ei pitäisi toistaa samoja virheitä mitä Ruotsi on tehnyt ja ajaa tismalleen samanlaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin Ruotsi on ajanut, vaan meidän pitäisi tässä vaiheessa sanoa peli poikki, Purra sanoo.

Ruotsidemokraateilla on ollut sama ongelma kuin nyt perussuomalaisilla. Muut puolueet sulkivat sen Ruotsissa pitkään kaikesta yhteistyöstä. Nyt ruotsidemokraatit tukee maltillisen kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja liberaalien muodostamaa hallitusta, mutta ei ole itse hallituksessa.

Suomessa sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto eivät suostu hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, myös RKP näkee yhteistyön puolueen kanssa vaikeana.

Purra arvioi tiedotustilaisuudessa, että SDP:n ilmoitus perussuomalaisten sulkemisesta hallitusyhteistyöstä on antanut pelimerkit kokoomukselle.

– Itselleni näytti hyvin selvältä, että keskusta ei nykyisellä kannatuksella lähde hallitukseen, eli SDP:llä ei ole muita vaihtoehtoja kuin sinipunalle rakentuva hallitus, mikä tarkoittaa sitä, että Sanna Marin joutuu kääntämään takkinsa vielä monta kertaa, mikäli hallitusta rakennetaan tälle pohjalle.

Ruotsidemokraattien vierailu korostaa perussuomalaisten keskeisiä kampanjateemoja, joissa näkyvät maahanmuutto ja sisäisen turvallisuuden kysymykset.

Perussuomalaisilla ei ole varsinaista eduskuntavaaliohjelmaa eikä puolueella ole ollut valtakunnallista kampanja-avausta muiden puolueiden tapaan. Sen sijaan puolue on tehnyt sille tärkeistä aiheista erillisiä ohjelmia. Tässä nostoja puolueen maahanmuuttoa, taloutta ja rikollisuutta käsittelevistä ohjelmista:

Kansalaisuus vasta 10 vuoden asumisen jälkeen

Perussuomalaiset ajaa isoja kiristyksiä maahanmuuttoon. Puolue vähentäisi erityisesti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa.

Puolue suhtautuu kielteisesti työperäiseen maahanmuuttoon näiden maiden ulkopuolelta, ellei kyse ole koulutetuista henkilöistä korkean lisäarvon työpaikkoihin. Perussuomalaiset on arvostellut sitä, että tulijat sijoittuvat Suomessa usein matalapalkka-aloille.

Perussuomalaiset vaikeuttaisi Suomen kansalaisuuden saamista merkittävästi. Puolue nostaisi kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan kymmeneen vuoteen ja kiristäisi samalla kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimuksia.

Puolueen pitkän ajan tavoitteena on muuttaa sosiaaliturva kansalaisuuteen perustuvaksi.

Opettajat, sotilaat ja hoitajat säästyvät leikkauksilta

Perussuomalaisten leikkauslistalla ovat tutut kohteet: maahanmuutto, kehitysyhteistyö, ympäristöpolitiikka ja hallinto.

Perussuomalaisten mukaan Suomen talous on tasapainotettava kahden vaalikauden kuluessa. Puolue aikoo tehdä tämän juustohöyläämällä menoja 2–4 prosenttia vuosittain kaikilta hallinnonaloilta.

Puolue ei kerro ohjelmassaan tarkemmin, miten tämä leikkaustavoite konkreettisesti saavutettaisiin.

Perussuomalaiset keventäisi ansiotuloverotusta kaikilla tulotasoilla. Verokevennysten aika olisi puolueen mukaan vasta sitten, kun Suomen talous on ensin saatu parempaan kuntoon. Veropohjaa puolue laajentaisi verottamalla esimerkiksi suursäätiöiden ja yhdistysten pääomatuloja.

Perussuomalaiset tavoittelee myös ainoana eduskuntapuolueena Suomen hiilineutraaliustavoitteen siirtämistä nykyisestä vuodesta 2035 vuoteen 2050. Energiapoliittisessa ohjelmassaan puolue ehdottaa muun muassa päästökaupan keskeyttämistä sekä turpeen energiakäytön helpottamista.

Rikosvastuun ikäraja 14 vuoteen

Perussuomalaiset vaatii kovempia tuomioita henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Puolue luopuisi myös rangaistusten ”paljousalennuksista”.

PS katsoo, että vankilatuomiot pitäisi istua loppuun asti, ja vakavista rikoksista tuomittuja ei pitäisi päästää ollenkaan ehdonalaiseen vapauteen. Vaaralliseksi todettuja elinkautisvankeja ei pitäisi myöskään vapauttaa ja elinkautisrangaistusta tulisi pidentää.

Perussuomalaiset alentaisi rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 vuoteen. Puolue kitkisi taparikollisuutta lisäämällä sakon muuntorangaistuksen käyttöä.

Puolue siirtäisi ulkomaalaiset vangit kotimaidensa vankiloihin ja määräisi vakavista rikoksista tuomituille ulkomaalaisille pysyvän maahantulokiellon.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.