Asiakirjavuoto: Venäjällä suunnitelma Moldovan itsenäisyyden horjuttamiseksi

Useille medioille vuodetusta asiakirjasta käy ilmi, että Venäjällä on suunnitelma Moldovan itsenäisyyden horjuttamiseksi.

Asiasta kertoo muun muassa ruotsalainen iltapäivälehti Expressen (siirryt toiseen palveluun). Expressenin juttu on osa laajempaa kansainvälisten medioiden yhteistyötä.

Mediat saivat aiemmin helmikuussa käsiinsä samanlaisia papereita, joista paljastui Venäjän halu liittää Valko-Venäjä itseensä.

Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Asiakirja vuodettiin Kremlistä

Kremlin sisäpiiriläisen vuotama viisisivuinen asiakirja on tarkka kuvaus siitä, miten Venäjä aikoo horjuttaa Moldovan itsenäisyyttä. Expressenin mukaan sen on laatinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinto yhteistyössä Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun kanssa.

Venäjän vuonna 2021 laatima suunnitelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: sotilaallis-poliittiseen, taloudelliseen ja humanitaariseen sekä kolmeen ajanjaksoon: Vuoteen 2022, vuoteen 2025 ja pitkään aikaväliin. Asiakirjassa kuvataan ”realistisia tavoitteita kymmenen vuoden aikavälillä”.

Asiakirjassa kerrotaan muun muassa, että Venäjä pyrkii vuoteen 2025 mennessä pysäyttämään, vastustamaan ja jäädyttämään Moldovan ja Euroopan unionin, Naton ja naapurimaa Romanian välisen yhteistyön. Romania on sekä EU:n että Naton jäsenmaa.

Vuoteen 2025 mennessä Venäjän aikomuksena on myös vastustaa Romanian ”laajenemispolitiikkaa” Moldovassa. Venäjä haluaa myös ”kehittää sotilaallis-poliittista yhteistyötä tiivistämällä maiden välisiä yhteyksiä asevoimien ja lainvalvontaviranomaisten kautta”.

Lisäksi Venäjä pyrkii saamaan Moldovan poliittiseen eliittiin Venäjä-mielisiä poliitikkoja, vahvistamaan Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa ja ylläpitämään Moldovan riippuvuutta venäläisestä kaasusta.

Moldovan pääministeri Dorin Recean kommentoi, että Venäjä pyrkii suunnitelmillaan riistämään maalta ulkopoliittisen suvereniteetin.

– He ovat jo pitkään pyrkineet toteuttamaan strategisen tavoitteensa, jonka mukaan Moldovalla ei ole minkäänlaista suvereniteettia ulkopolitiikassaan. Se on tärkein strateginen tavoite, pääministeri sanoi Expressenille.

Ylen aamun Ilkka Lahti avaa, miksi kansainvälinen huomio on kiinnittynyt Ukrainan lisäksi myös toiseen polttopisteeseen Euroopassa, Moldovaan.

Moldova on Euroopan köyhimpiä maita, jonka alueella on Venäjän sotilaita

Moldova on Ukrainan länsipuolella sijaitseva noin kahden ja puolen miljoonan asukkaan pieni valtio, entinen neuvostotasavalta, josta tuli EU:n ehdokasmaa viime kesänä yhtä aikaa Ukrainan kanssa.

Venäjä on kohdistanut maahan voimakasta hybridivaikuttamista käyttäen hyödykseen Moldovasta yksipuolisesti irtautunutta Transnistrian aluetta, joka sijaitsee maan itäosassa, Ukrainan rajan tuntumassa. Alue on ollut vuodesta 1990 lähtien Venäjän hallinnassa. Alueella on noin 1 500 venäläissotilasta, joita Venäjä kutsuu rauhanturvaajiksi.

Vuonna 2006 Transnistriassa järjestettiin kansanäänestys, jossa 97 prosenttia äänestäneistä ilmaisi tukensa itsenäistymiselle. Tuloksia on pidetty vilpillisinä, mutta merkittävä osa Transnistrian väestöstä on aidosti Venäjä-mielisiä. Vuosi sitten Transnistria ilmoitti halunsa liittyä osaksi Venäjän federaatiota.

Helmikuun 10. päivä Moldovan länsimielinen hallitus ilmoitti erostaan kuukausia kestäneiden mielenosoitusten päätteeksi. Moldovassa vierailleen Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen mukaan paikalliset lähteet kertoivat, että mielenosoittajille maksettiin osallistumisesta hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin.

Helmikuun lopussa Moldovassa nousi huoli Venäjän järjestämän vallankaappauksen uhasta. Silloin pääministeri Sandu kertoi, että Venäjän tarkoituksena on pysäyttää Moldovan lähentyminen EU:n kanssa. Lisäksi Venäjä pyrkii hänen mukaansa käyttämään Moldovaa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan.