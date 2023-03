Suomalainen valtionyhtiö hankkii edelleen kaasua Venäjältä – satojen miljoonien ostoista hyötyy myös Putinin venäläis-suomalainen luottomies

Gasum Oy on jatkanut kaasun ostamista Venäjän hyökkäyssodan jälkeenkin. Yhtiö perustelee asiaa sillä, että pitkäaikainen sopimus velvoittaa sitä maksamaan joka tapauksessa.

Suomen valtion omistaman energiayhtiö Gasumin kaasuostot Venäjältä hyödyttävät taloudellisesti myös venäläis-suomalaista oligarkkia Gennadi Timtšenkoa.

Gasum on ostanut vuoden 2019 jälkeen yli 730 miljoonalla eurolla kaasua, joka jalostetaan Timtšenkon osin omistaman yhtiön laitoksella. MOT-toimituksen hankkimien tullaustietojen mukaan Timtšenkon yhtiö olisi jopa myynyt koko tämän kaasuerän, minkä Gasum kuitenkin kiistää. Gasumin mukaan se on hankkinut kaasun todellisuudessa Venäjän valtion omistamalta Gazpromilta.

Gasum tai sen tytäryhtiöt ovat jatkaneet nestemäisen kaasun ostamista myös sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Tullitietojen mukaan Gasum on hankkinut Venäjältä kaasua ainakin yli 175 miljoonan euron arvosta helmikuun 2022 jälkeen.

Timtšenko on sekä EU:n että Yhdysvaltain pakotelistalla. Pakotteita on perusteltu sillä, että Timtšenkolla on läheiset välit Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Gasum: Sopimus velvoittaa maksamaan

Gasumin mukaan valtionyhtiö on solminut ”ennen vuotta 2022” pitkäaikaisen toimitussopimuksen Gazprom Exportin kanssa. Sopimus tulee olemaan voimassa ”yhä useita vuosia”, Gasumista kerrottiin MOT:lle sähköpostitse.

Kaasu nesteytetään Venäjällä laitoksessa, josta omistaa yli 50 prosenttia Venäjän suurin yksityinen kaasuyhtiö Novatek. Gennadi Timtšenko on merkittävä Novatekin osakas.

Tilinpäätöstietojen mukaan kaasun nesteyttäminen on varsin tuottoisaa Novatekille. Sen tytäryhtiö teki vuonna 2021 liikevoittoa yli 155 miljoonaa euroa. Gasumin mukaan sillä ei ole sopimuksia tai suoraa liikesuhdetta Novatekin tytäryhtiön kanssa.

Gasumin mukaan se jatkaa kaasun ostamista Venäjältä sopimuksiin liittyvien syiden takia.

– Sopimus on niin sanottu take-or-pay-sopimus, joka on yleinen kaasuntoimitussopimuksissa. Se tarkoittaa, että Gasumilla on velvollisuus maksaa tietystä määrästä LNG:tä vuosittain, haemme sen Venäjältä tai emme.

– Vaikka emme hakisi tätä minimimäärää, joudumme joka tapauksessa sen maksamaan ja lisäksi meidän pitäisi ostaa vastaava määrä LNG:tä muilta toimittajilta toiseen kertaan, jotta voimme täyttää asiakkaidemme kanssa sitovasti sovitut toimitukset, Gasum kirjoittaa vastauksessaan.

Gasumin mukaan sillä ei laillisia perusteita purkaa sopimusta tai viedä sitä välimiesmenettelyyn. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen sanoi elokuussa 2022, että nestekaasun ostot Venäjältä pitäisi saada loppumaan.

EU ei ole kieltänyt maakaasun tai nesteytetyn maakaasun ostamista Venäjältä, vaikka jäsenmaat ovatkin tehneet toimia Venäjän energiasta irtautumisesta.

– Sodan alusta saakka Gasum on hakenut vain sopimuksen määräämän minimimäärän LNG:tä Venäjältä. Emme ole sopineet yhdestäkään ylimääräisestä lastista emmekä aio niin tehdä vastaisuudessakaan.

Gasum ei vastannut MOT-toimituksen kysymyksiin siitä, onko ongelmallista, että ostot hyödyttävät taloudellisesti sotaa käyvän Venäjän taloutta ja välillisesti myös Putinin lähipiiriin kuuluvaa ja pakotteiden kohteena olevaa Gennadi Timtšenkoa.

Putin vihki laitoksen käyttöön

Nestemäinen kaasu toimitetaan Gasumille Vysotskin eli Uuraan satamassa toimivasta laitoksesta lähellä Viipuria, noin 80 kilometrin päässä Suomen rajasta. Vladimir Putin vihki uuden jalostamon käyttöön elokuussa 2019.

Laitoksesta omistaa 51 prosentin osuuden Venäjän suurin yksityinen kaasuyhtiö Novatek.

Gennadi Timtšenko on puolestaan Novatekin toiseksi suurin osakkeenomistaja 23,49 prosentin osuudella. Talouslehti Forbesin mukaan yhtiöllä on yli 30 miljardin euron varat. Timtšenko saa Novatekin osakkeenomistajana merkittäviä osinkotuloja yhtiöstä.

Toinen merkittävä osakas laitoksessa on venäläinen Gazprombank. Se perustettiin aikanaan hoitamaan venäläisen kaasujätti Gazpromin pankkiasioita, ja Gazprom on Gazprombankin suurin omistaja.

Aiemmin Gasum osti Venäjältä myös putken kautta toimitettua maakaasua. Nämä toimitukset on keskeytetty toukokuussa 2022 ja Gazprom ja Gasum ratkovat erimielisyyksiä välimiesmenettelyssä.

Avaa kuvien katselu Gennadi Timtšenko on yksi Venäjän rikkaimmista miehistä. Omaisuutensa hän on tehnyt energiabisneksessä ja Kremlin avustuksella. Kuva: Ramil Sitdikov / AOP

Timtšenkon salainen miljardisopimus

MOT-toimitus paljasti vuonna 2021 osana Pandoran papereiden tietovuodon tutkimuksia, kuinka Gennadi Timtšenkosta tuli Novatekin suuromistaja salaisessa operaatiossa vuonna 2009.

Putinin lähipiiriin kuuluvalle oligarkille järjestettiin ensi vaiheessa noin miljardin euron lainat anonyymeistä veroparatiisiyhtiöistä. Näillä rahoilla Timtšenko osti Novatekin osakkeita.

Putinin luottomies Gennadi Timtšenko, 70, on yksi Venäjän rikkaimmista miehistä. Forbes-lehden arvion mukaan hänen omaisuutensa arvo on yli 17 miljardia euroa. Yhdysvallat on väittänyt Timtšenkon olevan todellisuudessa presidentti Vladimir Putinin bulvaani, eli Putinilla olisi suora pääsy Timtšenkon varoihin. Timtšenkolla on ollut Suomen kansalaisuus vuodesta 1999 lähtien. Hänet tunnetaan Suomessa etenkin jääkiekkojoukkue Jokereiden entisenä rahoittajana sekä Helsinki Hallin (ent. Hartwall Areena) omistajana.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa arvioi vuonna 2021 MOT:n haastattelussa, että Timtšenkon omistuksille Novatekissa saatiin Vladimir Putinin hyväksyntä.

– Ilman muuta. Mitään suuria strategisia muutoksia Novatekissa ei tehdä ilman Putinin lähipiirin suostumusta, Tynkkynen sanoi.

Timtšenko oli Novatekin hallituksen jäsen maaliskuuhun 2022 saakka. Hän jätti paikkansa jouduttuaan Euroopan unionin pakotelistalle. Brittilehti The Guardian julkaisi joulukuussa 2022 laajan artikkelin (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrottiin, kuinka Timtšenkolla oli merkittävä rooli Novatekin tuomisessa osaksi Kremlin valtapolitiikkaa.

Novatek on perustettu vuonna 1994. Yhtiö kasvoi merkittäväksi toimijaksi sen jälkeen, kun se sai haltuunsa merkittäviä osuuksia öljy-yhtiö Jukosista. Jukosin pääomistaja Mihail Hodorkovski tuomittiin vuonna 2005 vankeuteen talousrikoksista. Tuomioita pidettiin lännessä poliittisina.