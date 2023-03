Pia Sinisalo purskahti itkuun, kun kuuli koiransa saavan apua – ilmaiseksi: ”En kestäisi menettää Nemoa”

Lemmikin vieminen eläinlääkäriin on tullut entistä kalliimmaksi. Helsinkiläisklinikka päätti alkaa lahjoittaa työtään apua tarvitseville vähävaraisille.

Koiran tai kissan hammashoitoon voi kulua helposti satoja euroja. Murtuneet luut, eläinlääkärin suorittamat leikkaustoimenpiteet tai muut operaatiot voivat kustantaa jo tuhansia euroja.

Yleinen hintojen nousu kiristää ihmisten taloutta, ja joillakin lemmikinomistajilla voi olla vaikeuksia maksaa eläimensä lääkärikäyntejä.

Eläinsuojeluyhdistykset ovat viime aikoina vastaanottaneet eläimiä, joita omistajat ovat hylänneet kalliiden leikkausten vuoksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Klaukkalalainen Pia Sinisalo löysi avun koiransa hoitoon vähäosaisten lemmikinomistajien Facebook-ryhmästä.

Sinisalo on työtön loukkaantumisen vuoksi, ja perhe elää toimeentulotuella. Nemo-koira pääsi kuitenkin alle viikossa lääkäriin, kun sillä todettiin kasvain vatsassa.

– Purskahdin itkuun, kun kuulin saavamme apua. Meiltä on vuoden sisällä kuollut kaksi koiraa vanhuuteen, enkä kestäisi menettää Nemoa, Sinisalo kertoo.

Nemo-koiran kasvaimen leikkaus olisi maksanut noin tuhat euroa. Sinisalo ei voinut ottaa koiralleen vakuutusta menetettyjen luottotietojen vuoksi, eikä lainaakaan saa ilman luottotietoja.

Avaa kuvien katselu Eläinklinikan omistajat Stefan ja Jenni Björkman tutkivat Pia Sinisalon (vasemmalla) koiran ilman maksua. Kuva: Seppo Ahava / Yle

Osa ihmisistä kritisoi sosiaalisessa mediassa vähävaraisia lemmikinomistajia. Joidenkin mielestä koiria saisi olla vain niillä, joilla on varaa hoidattaa lemmikkinsä.

– Sitten on myös ihmisiä, jotka sanovat, että ”se on vain koira”. Minä en ikinä pysty ajattelemaan näin. Minulla on aina ollut koiria, ja ne ovat kuin lapsia minulle, Sinisalo sanoo.

Helsinkiläisklinikka haluaa auttaa eläimiä ja ihmisiä

Nemo-koira pääsi hoitoon Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalle Pups ’n Pets -eläinlääkäriasemalle.

Klinikkaa johtava Jenni Björkman ja siellä eläinlääkärinä toimiva Stefan Björkman lahjoittavat työtään apua tarvitseville vähävaraisille. Asiakkaille jää lääkkeiden kustantaminen.

– Koronan myötä monilla, esimerkiksi ravintola-alan ihmisillä, ei ollut rahaa, ja meidän aatemaailmaamme kuuluu ihmisten ja eläinten auttaminen. Eläinlääkäripalvelut ovat myös yleisesti ottaen tainneet kallistua viime aikoina, Jenni Björkman arvelee.

Klinikalle otetaan hyväntekeväisyystöitä jonotusperiaatteella. Tieto on levinnyt kiitettävästi kahden Facebook-ilmoituksen myötä.

Björkmanien eläinklinikalla tehdään myös niin sanottua normaalia eläinvastaanottotyötä. Hyväntekeväisyyteen käytetty työaika kuitenkin vähentää muuhun työhön käytettävissä olevaa aikaa.

– Olemme päivässä kahdeksan tuntia auki. Jos meillä menee neljä tuntia leikkaukseen, jonka teemme veloituksetta asiakkaalle, totta kai se tarkoittaa, että liikevaihtomme on vähentynyt puoleen siltä päivältä.

Avaa kuvien katselu Yhdeksänvuotias rescuekoira Nemo on ollut Pia Sinisalolla pitkään. Tällä hetkellä Nemo odottaa pääsyä leikkaukseen. Kuva: Seppo Ahava / Yle

Jenni Björkman haluaisi poistaa stigmaa raha-asioihin liittyen, kun mietitään lemmikkien lääkärimaksujen hoitamista.

– Meillä kaikilla on joskus taloudellisesti vaikeaa. Avun hakemisen pitäisi olla helpompaa. Ymmärrän hyvin, että monessa tilanteessa lähdetään puhumaan lemmikkien eutanasiasta, mutta aina voidaan tehdä erilaisia maksujärjestelyjä, osamaksuja tai muita.

Eläintenhoidon hinnat nousseet

Tilastokeskuksen ja Kuluttajaliiton mukaan eläinlääkäripalvelut ovat kallistuneet lähes koko 2000-luvun ajan.

– Eräällä tutulla oli pentu kaksi päivää tiputuksessa, ja se kustansi 5 000 euroa. Se on aivan kauheaa, kommentoi Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Britt-Marie Jupp.

Hän kertoo, että moni eläinsuojeluyhdistys ottaa nyt vastaan enemmän koiria ja kissoja kuin aikaisemmin. Yksi syy on se, että omistajilla ei ole varaa esimerkiksi kalliisiin leikkauksiin tai muihin yllättäviin kuluihin.

Eläimiä on viety jopa piikille sen vuoksi, että omistajilla ei ole varaa maksaa lemmikin hoitokuluja.

Kuluttajayhdistyksen selvityksen mukaan esimerkiksi kymmenvuotiaan koiran sterilointi maksoi 215–355 euroa vuonna 2016, kun vuonna 2021 sen hinta vaihteli 220–525 euron välillä.

Eläinsuojeluyhdistykset haluavat auttaa niitä eläimiä, joilla on vielä elämä edessä. Yhdistykset järjestävät rahankeräyksiä, ja joissain kunnissa kunnankin eläinlääkärit ovat sitoutuneet ottamaan eläinsuojeluyhdistyksen eläimiä vastaan myös ilman maksua.

Eläinsuojeluyhdistykset saattavat myös saada esimerkiksi yksityiseltä klinikalta halvemmalla sopimuksella leikkauksia tai muita palveluja. Jotkut kunnat tukevat eläinlääkärikäyntejä jo tällä hetkellä.

Suomessa on yli 800 000 koiraa Suomessa on yli 800 000 koiraa, ilmenee Suomen Kennelliiton Taloustutkimuksella teettämästä arviosta. Vuonna 2018 Tilastokeskus arvioi, että Suomessa oli noin 700 000 koiraa. Kennelliiton mukaan koirien suosio kasvoi koronavuosina. Suomen koirista runsaat 580 000 on rekisteröity Kennelliittoon. Kyselyn vastausten mukaan noin joka viidennessä taloudessa on koira. STT

Koira on korvaamaton ystävä

Pia Sinisalon Nemo-koira täyttää toukokuussa kymmenen vuotta. Nemon nisäkasvain leikataan Björkmanien eläinlääkäriasemalla, kunhan se saa ensin pudotettua hieman painoaan pois.

Sinisalo kertoo perheen olevan taloudellisesti tiukilla, koska he elävät toimeentulotuen varassa ja kotona on myös pieni tytär. Pia Sinisalo sanoo olevansa koiraihminen henkeen ja vereen.

– Nemo on perheenjäsenemme. Asetan koiran tavallaan itseni edelle. Haluan, että sillä on kaikki hyvin. Itselläni ei ole niin väliä.

Hän korostaa, että koirilla on myös terapeuttinen vaikutus ihmisiin.

– Minulla oli nuorempana masennusta, ja koirat ovat auttaneet oikeasti jaksamaan elämässä. Sanoisin jopa, että koira voi olla isompi tuki kuin ihminen osaa ihmiselle olla.

