Hanna Smith: Mustanmeren törmäyksessä kyse oli Venäjän provokaatiosta – “Moskova käy Venäjän mediassa enemmän sotaa länttä kuin Ukrainaa vastaan”

Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kiristyivät entisestään, kun Venäjän hävittäjät tuhosivat Yhdysvaltojen droonin eilen Mustallamerellä.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Venäjä pudotti amerikkalaisen droonin. Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi, ettei Yhdysvallat kuitenkaan ryhdy välikohtauksen seurauksena kostotoimiin.

– Tästä ei vielä voi olettaa alkavan isompaa eskaloitumista.

– Ei olisi mitään järkeä Yhdysvalloille esimerkiksi ampua alas venäläistä hävittäjää. Yhdysvallat ei voittaisi siinä mitään, vaan se muuttaisi tilannetta entistä pahemmaksi.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalainen MQ-9 Reaper -drooni. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Tapahtumista Mustanmeren yllä on kaksi kertomusta.

Yhdysvaltain mukaan kaksi venäläistä Su-27 -hävittäjää häiritsi amerikkalaista droonia runsaan puolen tunnin ajan, ja valutti sen päälle polttoainetta. Tarkoituksena oli mahdollisesti vahingoittaa tai häiritä droonin laitteita.

Lopulta toinen hävittäjistä törmäsi droonin potkuriin, mikä sai sen suistumaan mereen.

Venäjän kuvaus tapahtumien kulusta poikkeaa tästä. Sen mukaan amerikkalaisdrooni putosi mereen omien ”äkillisten ohjailuliikkeidensä” seurauksena.

Venäjä kiistää, että sen hävittäjä olisi osunut drooniin. Sen mukaan venäläishävittäjät eivät käyttäneet aseitaan, ja palasivat turvallisesti kotikentälleen.

”Yhdysvallat voi aktivoitua Mustallamerellä”

Hanna Smith toteaa olevan todennäköistä, että iskun seurauksena Yhdysvallat aktivoituu entisestään ainakin Mustallamerellä. Yhdysvallat voi esimerkiksi lisätä valvontalentojaan alueella.

– Tässä on se erityisyys, että tämä tapahtui hyvin jännittyneessä tilanteessa eikä kovin kaukana Ukrainan sotatantereesta.

Smith huomauttaa, ettei Yhdysvallat ole aikaisemmin kostanut esimerkiksi Iranille suoraan sitä, että maa on ampunut alas amerikkalaisia drooneja Persianlahdella.

– Tällaisista tapauksista ei ole esimerkkiä suoranaisista kostotoimista, eli olisi todella outoa, jos sellainen tapahtuisi nyt. Jos droonien alasampumisia tapahtuisi useampia, niin sitten tilanne voisi olla toinen.

Avaa kuvien katselu Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi Yhdysvaltojen lisäävän aktiivisuuttaan Mustallamerellä. Kuva: Petri Vironen / Yle

Onko kyseessä kiusanteko vai tahallinen isku?

Keskeinen kysymys on se, yrittikö Venäjä vain häiritä yhdysvaltalaista lennokkia, vai oliko tarkoituksena sen pakottaminen mereen.

Yhdysvallat ilmoittaa havainneensa toistuvasti venäläisten lentäjien vaarallista käytöstä alueella.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)tämä viittaisi siihen, että venäläishävittäjä on saattanut tulla erehdyksessä liian lähelle yhdysvaltalaista droonia.

Mutta jos kyse on tietoisesta hyökkäyksestä amerikkalaista lennokkia vastaan, tapahtumassa on kyse provokaatiosta, joka voi johtaa eskalaation, eli vihamielisten toimien laajenemiseen.

Tällöin Kreml haluaa testata sitä, mikä on Yhdysvaltain vastaus.

Yhdysvaltain mukaan sen ”MQ-9 -lentolaite oli suorittamassa tavanomaista tehtävää kansainvälisessä ilmatilassa, kun venäläinen lentokone häiritsi ja iski sitä vastaan”. Seurauksena oli amerikkalaiskoneen tuhoutuminen.

Venäjä haastaa Yhdysvaltoja

Venäjä on vaatinut Yhdysvaltoja lopettamaan ”vihamieliset” lennot sen rajan lähellä. Vaatimuksen esitti Telegram-viestipalvelussa Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov, joka sanoi Venäjä pitävän kaiken sotakaluston käyttöä vihamielisenä.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith toteaa Venäjän pyrkineen provosoimaan Yhdysvaltoja. Tavoitteena on myös saada venäläiselle yleisölle välitettyä viestiä Venäjän ja lännen välisestä konfliktista.

– Venäjälle on edullista, että se osoittaa kykyään haastaa Yhdysvaltoja ja tuo esille Venäjän ja lännen välistä konfliktia. Nämä ovat tärkeitä Venäjän tarinalle sodasta, joka on käynnissä Ukrainassa.

– Venäjän mediassa Venäjä käy enemmän sotaa länttä kuin Ukrainaa vastaan. Siihen tarinaan tarvitaan vahvistukseksi kaikennäköistä.

”Välitön kontakti lännen ja Venäjän välillä”

Washingtonissa toimivan American Enterprise Institute -ajatushautomon vanhempi tutkija Elisabeth Braw sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että välikohtaus on ensimmäinen laatuaan Venäjän Ukrainassa käymän sodan aikana:

– Tämä kärjistää konfliktia, kun kysymys on ensimmäisestä julkisuuteen tulleesta välittömästä kontaktista lännen ja Venäjän välillä, Braw sanoi.

Helmikuussa Ukraina syytti Venäjän ampuneen ohjuksia Romanian ja Moldovan ilmatilan kautta. Ukrainalaisen Kyiv Independent -lehden mukaan Romania kiisti kuitenkin tiedon. Sitävastoin Moldova protestoi, ja kutsui Venäjän lähettilään puhutteluun tapahtuneen vuoksi.

Drooni voi kantaa ohjuksia ja pommeja

Yhdysvallat on käyttänyt MQ-9 Reaper-drooneja - nimi merkitsee ”niittäjää” - Mustallamerellä Venäjän käymän sodan ajan. Drooni on pienehkön lentokoneen kokoinen; sen pituus on kymmenen metriä ja siipien kärkiväli noin 20 metriä.

Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan MQ-9 kykenee nousemaan yli 15 kilometrin korkeuteen, ja voi kerätä tiedustelutietoa jopa 27 tunnin ajan. Vakoilulaitteiston ohella ne voivat kantaa aseistusta, kuten Hellfire-ohjuksia ja laserin avulla ohjattavia pommeja.

Vuonna 2001 käyttöön otettu MQ-9 on raskaampi kuin MQ-1 Predator - drooni.

Nyt tuhoutuneen kaltaisia droojena on Yhdysvalloilla yli kolme sataa. Niitä on myös myös muiden, etenkin Euroopan Nato-maiden käytössä.

Myös Suomen ilmavoimat on testannut MQ-9 droonia.

Lue tästä artikkelista tuoreimmat tiedot Venäjän hyökkäyksestä