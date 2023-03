Psykologian professori emerita Lea Pulkkinen vaatii tutkimusta lasten väkivallasta: ”Mitä näiden lasten elämässä on tapahtunut?”

Lea Pulkkinen on tehnyt yli 50 vuoden tutkijauran lasten psyykkisestä kehityksestä. Kansainvälisesti tunnetuin tutkimus on jo 1960-luvun lopussa aloitettu, ja yhä jatkuva tutkimus Lapsesta aikuiseksi. Siinä on seurattu lähes neljänsadan lapsen kehitystä ja elämää kahdeksanvuotiaasta kuusikymppiseksi.

Jo tutkimuksen alkuvuosina havaittiin varhaisten vuosien merkitys lapsen myöhempään elämään, muun muassa opiskeluun ja työuraan.

– Minulle tärkein tulos oli se, että jos lapsi on kahdeksanvuotiaana kykenevä ottamaan muita huomioon ja osaa löytää positiivisia ratkaisuja, niin se antaa voimavaroja selviytyä elämässä, esimerkiksi ihmissuhteissa ja työssä. Kun kahdeksanvuotiaana on jo noin selvät erot, kertoo se miten tärkeitä varhaisvuodet ovat.

Lapsen turvallisten varhaisvuosien merkityksestä Pulkkinen onkin puhunut ja kirjoittanut jo 1970-luvulta lähtien. Erityisen huolissaan hän on ollut kouluikäisten lasten yksin vietetystä ajasta koulupäivän päättymisen ja vanhempien kotiintulon välissä. Ja nykyisin enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Jos vanhemmat halutaan työelämään, täytyy yhteiskunnan vastavuoroisesti tukea lasten turvallisuutta. Asia on rempallaan edelleen, koska kunnilla ei ole velvollisuus järjestää esimerkiksi iltapäivätoimintaa. Lapset jäävät liian paljon omiin oloihinsa, älylaitteiden varaan.

Viime viikkoina on oltu huolissaan lasten väkivallasta. Lea Pulkkinen haluaa valtiovallalta nopeita toimia asian tutkimiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi uuden tiedon pohjalta.

– Silloin kun kuolleita kaloja ilmestyy järven pintaan, niin ympäristöasiantuntijat kutsuvat tutkijoita selvittämään mistä se johtuu. Nyt täytyisi perheministerin ja opetusministerin yhteistoimin kutsua asiantuntijaryhmä selvittämään, miksi ”kaveria ei jätetä” -arvostus, joka meidän maassa on vahva, on tällä tavalla rappeutunut. Mitä on näiden lasten elämässä tapahtunut, että näin on käynyt?

Positiivisena kehityksenä Lea Pulkkinen pitää tänä vuonna nuorisolakiin kirjattua Harrastamisen Suomen mallia (siirryt toiseen palveluun).

– Se on tänä vuonna kunnille tullut mahdollisuus saada valtion rahoitusta harrastustoiminnan järjestämiseen koulupäivien yhteyteen. Ponnistelua tämän saamiseksi tehtiin parikymmentä vuotta. Tämä on yksi askel eteenpäin.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys, jossa on vieraana Lea Pulkkinen: